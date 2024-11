Lvíčata v Belgii zahájí play off o postup na Euro. Motivace je určitě velká, říká Karabec

ME do 21 let

Česká fotbalová reprezentace do 21 let má před sebou klíčový dvojzápas s Belgií o postup na mistrovství Evropy 2025. Říjnový los přisoudil "Lvíčatům" papírově nejtěžšího možného soupeře. Úvodní utkání play off se odehraje v pátek v Lovani od 20:00. Odveta se uskuteční v úterý v Hradci Králové.

Oba týmy obsadily ve svých skupinách druhé místo. Šampionát bude v příštím roce hostit od 11. do 28. června Slovensko. Známo je 13 z 16 účastníků, poslední tři vzejdou z play off. Česká jednadvacítka se zatím utkala s Belgií sedmkrát a má s ní příznivou bilanci čtyři výhry, jednu remízu a dvě porážky s aktivním skóre 13:5.

"Belgie se prezentuje výbornou individuální vyspělostí, všichni hráči disponují skvělou kombinační schopností. Mají velice nebezpečný přechod do útoku včetně kvalit v driblinku. Mají také veliký počet nebezpečných hrotových útočníků. Tým se prezentuje velkou variabilitou a solidním počtem hráčů do koncovky," řekl trenér Jan Suchopárek na on-line tiskové konferenci.

Čeští mladíci startovali na posledních dvou evropských šampionátech, pokaždé ale vypadli ve skupině. V obou případech u toho byl i záložník Adam Karabec. "Motivace je určitě velká. Když ten pocit postupu jednou zažijete, chcete ho zažívat co nejvíckrát. Byla by škoda té šance nevyužít a nedostat se tam," řekl hráč druholigového Hamburku, kde hostuje z pražské Sparty.

Jednadvacítka se v obou utkáních s Belgií bude spoléhat na kapitána Václava Sejka. "Jsem natěšený. Cílem je postup na Euro, proto tu jsme," uvedl útočník polského týmu Zaglebie Lubin.

Doufá, že se odveta v Malšovické aréně ukáže jako plus. "Určitá výhoda to může být, když si odsud přivezeme dobrý výsledek. Vnímáme, že v Hradci máme sílu a že nás tam chodí podpořit publikum. Věřím, že když si přivezeme dobrý výsledek, dokážeme to v Hradci dotáhnout za naším cílem," podotkl Sejk.