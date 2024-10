Potřebuji být na hřišti a takovou minutáž bych v áčku nedostal, řekl po výhře ve Walesu Jurásek

ME do 21 let

I když má na kontě dva zápasy z letošního seniorského Eura, vzal Matěj Jurásek (21) za vděk nominaci na klíčové zápasy v boji o postup do baráže o Euro fotbalistů do 21 let. Že to nebere jako degradaci, přiznal sám křídelník Slavie, protože si v zápase lvíčat víc zahraje, a týmu je tak prospěšnější. A v pátek to v důležitém zápase na hřišti Walesu potvrdil tím, že odehrál celý zápas a k výhře 2:1 přispěl střelou, kterou si do vlastní brány srazil velšský obránce.

Češi si tak otevřeli velkou šanci na postup do baráže, kterou promění, když v úterý porazí v Hradce Králové v tabulce poslední Litvu.

"Dobře zvládnutý výkon, i když ze začátku nám to nelepilo. Po gólu jsme se uklidnili a začali jsme hrát klidněji, i když konce máme vždycky napínavé," uvedl Jurásek po zápase v Newportu na online tiskové konferenci.

Statistiky zápasu. Livesport

I když za lvíčata hrál naposledy loni v říjnu v domácím duelu s Dánskem, v němž byl vyloučen, a pak už hrál jen za seniorskou reprezentaci, včetně duelů s Gruzií a Tureckem na červnovém Euru v Německu, byl Jurásek rád, že mohl mladíkům v důležitém zápase pomoci.

"Nevnímal jsem to negativně. Věděl jsem, že dostanu prostor a využil ho. Potřebuji být na hřišti a takovou minutáž bych v áčku nedostal. Jsem rád, že zde mohu být. Rozumím si s Karou (Adamem Karabcem), na tréninku se hodně hledáme a celkově jsem tady rád," přiznal Jurásek.

Příliš příležitostí totiž nedostává v nové sezoně ani ve Slavii, do osmi duelů nastupoval především jako střídající hráč, a tak není divu, že se ani jednou netrefil. Naopak v Evropské lize na hřišti Ludogorce Razgrad hrál od začátku a na výhře 2:0 měl významný podíl, protože jeden gól dal a na druhý nahrál.

Po zápase navíc přiznal, že mu evropské zápasy sedí víc, protože v nich nemusí podstupovat tolik soubojů jako v lize. A to potvrdil i ve Walesu, když si jeho volej si do vlastní branky srazil stoper Matthew Baker. "Z mého pohledu to šlo do brány," řekl šibalsky Jurásek.

K tomu, aby tým postoupil do listopadové baráže, musí v Hradci Králové porazit v úterý Litvu. A Jurásek před zápasem vyzývá fanoušky, aby tým přišli povzbudit. "Do Hradce Králové se všichni těšíme. Řekli jsme si, že musíme Wales zvládnout, aby bylo o co hrát. Fotbalový Pánbůh nám dal poslední šanci, dáme do toho všechno. Snad přijde mnoho lidí, kteří nás poženou dopředu," dodal Jurásek.