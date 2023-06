Revize Lvíčat před EURO: Jednička nechytá, probuzený střelec a kdo půjde k Vitíkovi?

ME do 21 let

Už ve čtvrtek zahájí česká reprezentace do 21 let evropský šampionát v Gruzii a Rumunsku prestižním duelem s Anglií. V jakém stavu do úvodního střetnutí Lvíčata půjdou? Jak vypadají české vyhlídky v brance či v útoku? Livesport Zprávy vybraly pět zásadních bodů, které rezonují kolem výběru trenéra Jana Suchopárka (53).

Omluvenky, absence a volání po "seniorech"

Hned tři hráči, kteří působili v kvalifikaci na EURO, na jaře měli formu a jistě by patřili mezi aspiranty na základní sestavu, se na turnaji nepředstaví. Do Gruzie neodcestovali Matěj Kovář, Tomáš Čvančara či David Jurásek. První dva oficiálně z důvodu zranění, třetí už je dle slov trenéra Jana Suchopárka "etablovaný" v seniorském národním týmu. Podobně jako Adam Hložek s Davidem Zimou, po kterých volali fanoušci.

Trenér však jejich případnou nominaci okamžitě zamítl. Omluvenku trenérům zaslal i brankář Antonín Kinský mladší, který hostoval v druholigovém Vyškově. Pod čarou pak z důvodu trenérova rozhodnutí zůstali Tomáš Ostrák, Michal Ševčík, Martin Ryneš či Filip Vecheta.

Lvíčata v seniorském národním týmu. Livesport / @ceskarepre_cz

Jednička, která nechytá

Pokud vezmeme brankáře z kvalifikace, kteří odchytali 10 a více zápasů, byl Kovář jedním z nejlepších. Udržel mezi nimi nejvíce čistých kont. Češi s ním v sestavě prohráli dvě utkání z 11. Paradoxně obě proti Anglii, která je čeká na úvod turnaje. Ovšem opora Sparty v cestě za titulem se na šampionátu neukáže. V brance ho zastoupí Vítězslav Jaroš, který stejně jako Kovář v mladém věku odešel na Ostrovy.

Ale není to ideální. Ve čtvrté anglické lize nechytá a plní roli dvojky, což je u mladého brankáře nejhorší možný scénář. Češi ale kmenovému hráči Liverpoolu věří. Ostatně i Kovář v době, kdy čaroval v národním týmu, v Anglii nechytal a jezdil na srazy pouze s tréninkovou praxí. Evropský šampionát je navíc událost, kde sehraje roli aktuální forma. Třeba si ji Jaroš přivezl.

Jarošova angažmá na Ostrovech

Liverpool U21 (2020/21): 6 zápasů, 15 inkasovaných gólů, 0 čistých kont

St. Patrick’s Athletic (2020/21): 39 zápasů, 41 inkasovaných gólů, 13 čistých kont

Notts County (2021/22): 15 zápasů, 25 inkasovaných gólů, 3 čistá konta

Stockport County (2022/23): 13 zápasů, 12 inkasovaných gólů, 7 čistých kont

Vítězslav Jaroš bude českou jedničkou pro malé Euro. @ceskarepre_cz

Kdo k Vitíkovi?

Stoperská jednička Lvíčat je zřejmá. Martin Vitík vyrostl v lídra české obrany. Ve Spartě sbírá zkušenosti, má za sebou úspěšnou sezonu a rád by se časem podíval i do zahraničí. Do stoperské dvojice k sobě ale potřebuje parťáka. V kvalifikaci nastupoval nejčastěji s Robinem Hranáčem (4x), Denisem Donátem (4x) a Janem Knapíkem (3x). Poslední dva jmenovaní v nominaci na EURO nejsou.

Boj o místo se tak odehrává mezi spoluhráči z Pardubic. Právě tam spolu během jara působili Hranáč a Tomáš Vlček. Druhý jmenovaný, zapůjčený slávista, udělal takový dojem, že si jej trenér Jindřich Trpišovský stáhl do letní přípravy. Oba si navíc trenér Suchopárek otestoval v přípravných zápasech před EURO. Hranáč zaujme poctivostí, obětavostí. Na anglické fofrníky by zase mohla platit Vlčkova rychlost a fotbalovost.

Vitík a jeho parťáci v kvalifikaci

Hranáč: 4 zápasy, 3-1-0, 1 inkasovaný gól, úspěšnost 83 %.

Donát: 4 zápasy, 3-0-1, 2 inkasované góly, úspěšnost 75 %.

Knapík: 3 zápasy, 1-1-1, 4 inkasované góly, úspěšnost 44 %.

Hrátky s Karabcem, nebo pracanti?

Hluché období jej po repre potkalo i ve Spartě. V reprezentaci mu trenéři během kvalifikace vyčítali hloupé vyloučení ve Slovinsku či neplnění taktických úkolů na 100 procent. Jenže Adam Karabec byl i tak nejproduktivnějším hráčem (4+5) českého týmu v celé kvalifikaci. Nechte ladem takového plejera… Na Letné dostal po odmlce milost i díky několika absencím a v závěru sezony pravidelně nastupoval. Nebylo však tajemstvím, že to měl u Briana Priskeho hodně složité. Podobně jako další Lvíče Kryštof Daněk.

Na druhou stranu v Suchopárkově záloze je Karabec jedním z mála kreativních středopolařů. Když pomineme krajní hráče, tak Filip Kaloč, Matěj Valenta, Jan Žambůrek či Lukáš Červ reprezentují spíš bojovného ducha a poctivou práci, což v minulosti při srovnání s fotbalovými velmoci ne vždy stačilo. Na Karabcovi nyní je, aby pověst velkého talentu potvrdil přímo v konfrontaci s evropskou elitou.

Adam Karabec byl v kvalifikace nejproduktivnějším Čechem. Livesport / fotbal.cz

Hledá se střelec

Nebýt jeho probuzení, nebyly by to zrovna nejlepší vyhlídky. Daniel Fila se v Teplicích rozehrál v pravý čas. Vše ale přitom nasvědčovalo tomu, že autor pěti kvalifikačních branek neukončí režim stagnace. Ve Slavii se trápil. Start hostování v Teplicích ovlivnilo vleklé zranění. Spasil ho až nový kouč Zdenko Frťala. Po jeho příchodu dostal brněnský odchovanec do těla a následně se vypracoval do základní sestavy a vstřelil čtyři branky, což Suchopárka muselo mírně uklidnit.

Obzvlášť v momentě, kdy je Čvančara, jenž sehrál velkou roli při sparťanské cestě za mistrovským titulem, mimo soupisku. Pak už by se Češi museli upínat na schopnosti buldoka Václava Sejka (7 ligových gólů), komety Vasila Kušeje (4 góly) či nenápadného Matěje Koubka (4 góly).