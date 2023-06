Hranáč se chce poprat o místo v Plzni a těší se na Euro. Beru to jako vrchol kariéry, říká

Přemysl Bartoníček

Takto náročný závěr sezony zřejmě nečekal ani on sám. Robin Hranáč (23) nejprve výraznou měrou pomohl Pardubicím k úspěšnému zvládnutí baráže proti Příbrami, načež se o den později objevil i v nominaci na Euro do 21 let. V rozhovoru pro Livesport Zprávy promluvil o blížícím se šampionátu, o jarním vzestupu Pardubic a zároveň nastínil to, jakým směrem by se mohla ubírat jeho další budoucnost.

Ještě na začátku října to s Pardubicemi vypadalo dost beznadějně. Bylo odehráno 10 ligových kol a parta kolem nově dosazeného trenéra Radoslava Kováče měla na svém kontě pouhé tři body. Na jaře už však fotbalová veřejnost mohla vidět úplně jiný tým, který se nakonec i díky skvělým výkonům Robina Hranáče, jenž nastoupil do 31 utkání, zachránil.

Přestože úvod sezony nezastihl Pardubice v dobré formě, její konec nebyl z vašeho pohledu vůbec špatný. Tým se díky úspěšnému jaru zachránil a navíc jste v nominaci na Euro do 21 let. To nezní úplně špatně, že?

"Zpráva, že jedu na Euro, je určitě velmi dobrá. Každopádně co se týče baráže, tam jsme se nechtěli dostat, ale skončili jsme v ní a zvládli jsme ji. Za to jsem rád, ale to nemění nic na tom, že sezona mohla probíhat lépe."

Ve zmiňované baráži jste se utkali s Příbramí. Potrápila vás hodně?

"K prvnímu zápasu jsme přijeli do Příbrami a vůbec jsme nevěděli, co od toho čekat. Jestli nás ale něco zaskočilo, tak to bylo hřiště, které opravdu nebylo v dobrém stavu. Musím říct, že se nám tam nehrálo úplně příjemně, protože každý špatný dotek s míčem byl znát. Navíc jsme na začátku utkání měli poměrně nervózní pasáž, kdy jsme dostali dvě tyče a nebylo to v naší režii. Naštěstí jsme byli produktivní a zvládli jsme to. Zároveň jsme věděli, že na domácím stadionu jsme silní a máme tam připravené podmínky na fotbal, který chceme hrát. To se nakonec také v odvetě ukázalo, měli jsme hodně šancí, akorát jsme nebyli produktivní."

Hranáč byl jedním z klíčových hráčů Pardubic. IG @robinhranac

Už jste to trochu nakousl. Faktor domácího stadionu vám asi k záchraně hodně pomohl. Taky to tak vnímáte?

"Hrálo to obrovskou roli. Předtím jsme hráli v Ďolíčku, nicméně jsme už všichni vyhlíželi ten svůj stadion a chtěli jsme se zabydlet, protože jezdit na každý zápas do Prahy, to je jako hrát každý zápas venku. V první sezoně po postupu to ještě vycházelo, ale pak už se jelo tak trochu na výpary. Navíc jsme věděli, že za půl roku už tam hrát nebudeme, což nám v tu chvíli úplně nepomohlo."

Za tu dobu, co jste v Pardubicích, jste se postupně vyprofiloval v jednu z hlavních postav týmu a spolu s Tomášem Vlčkem jste vytvořili stabilní stoperskou dvojici. Cítil jste velkou důvěru od trenéra Radoslava Kováče?

"Oba dva jsme cítili důvěru, ale zároveň jsme cítili i tu zodpovědnost za to, že jsme dostali šanci a že můžeme hrát ligu, protože není jednoduché se takto prosadit a uchytit se. Každopádně jsme se snažili tu důvěru splatit, i když to samozřejmě mělo vzestupy a pády. Myslím si ale, že z celkového pohledu jsme to zvládli dobře."

Na rozdíl od Tomáše Vlčka vám v Pardubicích končí hostování a vracíte se do Plzně, kde máte kontrakt až do roku 2025. Jak bude nyní vypadat vaše další budoucnost a je ve hře setrvání v Pardubicích?

"Setrvání v Pardubicích ve hře asi je, ale já na to teď vůbec nemyslím. Řekl jsem si, že se budu soustředit na Plzeň. Zkusím se poprat o místo v sestavě, protože cítím, že teď je ta pravá chvíle, jelikož se Plzni úplně nepovedl závěr sezony. Myslím, že teď je ta šance větší, než když se vyhrávaly tituly a nemuselo se extra nic měnit."

V Plzni navíc došlo k trenérské výměně. Mohlo by vám angažování trenéra Koubka hrát do karet?

"Určitě se bude dělat nějaký přehled o kádru, takže bych se mohl připomenout. Hrál jsem celou sezonu, což by mohlo mít třeba nějaký vliv."

Robin Hranáč a jeho statistiky v letošní sezoně. Livesport

Když se ještě vrátíme k trenérovi Kováčovi. Jak ho vy osobně vnímáte? Byl to ten hlavní důvod proč jste se na jaře zvedli?

"Rozhodně. Řekl bych, že Radoslav Kováč a jeho tým v kombinaci s novým stadionem jsou těmi hlavními důvody, proč se vše obrátilo k lepšímu. Zvedli jsme se neuvěřitelným způsobem jak v tréninkovém procesu, tak i co se týče komunikace s trenérským štábem. Všechno se zvedlo na jinou úroveň. Myslím si, že to byl naprosto zásadní krok a kdyby k tomu nedošlo, tak možná nyní nejsme v první lize."

Vy jste hrál poměrně dlouho i pod Jiřím Krejčím. Dokážete říct v čem je mezi ním a Radoslavem Kováčem největší rozdíl?

"Určitě by to mohla být práce s daty. Přeci jenom tomu nahrává i věkový rozdíl obou trenérů. Zároveň ale nemůžu říct kus špatného slova na adresu trenéra Krejčího, který toho v Pardubicích dokázal opravdu moc a všichni si ho moc vážíme. Měl také svoje věci, které byly moc důležité a také proto byly úspěšné i Pardubice. Někdy to ale vyprchá a musí se to změnit. A Radoslav Kováč je právě skvělý v práci s daty, čemuž možná pomohlo i to, že jsme mladý tým. Taky po nás chtěl náročný fotbal, který nám seděl, protože jsme byli velmi dobře fyzicky připravení."

Pojďme se přesunou k blížícímu se Euru do 21 let, kam jste byl také nominován. Vzhledem k tomu, jakou máte v týmu roli, nebyla nominace zase takovým překvapením, nebo se pletu?

"Já jsem rád za každou nominaci. Určitě to neberu jako samozřejmost, protože je tu pořád dalších dvacet lidí, kteří vás mohou nahradit a jet místo vás. Moc si toho cením. Nemůžu říct, že bych s nominací nějak počítal. Beru to jako vrchol kariéry. Každý ten sraz je pro mě nová zkušenost a jsem za to moc rád."

K nominaci vám pravděpodobně hodně pomohlo i zmíněné angažmá v Pardubicích, kde jste odehrál velkou porci minut. Cítíte to tak?

"Byla to jedna z věcí, kvůli kterým jsem se rozhodl pro Pardubice. Měl jsem nabídky i z jiných týmu, ale věděl jsem, že to prostředí v Pardubicích už znám a herní vytížení by tu mohlo být větší než jinde."

Na ME vás ve skupině čekají těžcí soupeři v podobě Německa a Anglie. Přes který výběr by se podle vás dalo postoupit spíše?

"Těžko říct. Samozřejmě v postup věřím, ale když jsem měl tu čest vidět soupisku Anglie, tak to jsou v podstatě skoro všichni hráči z Premier League, což je obrovská síla. Jsou dobře mentálně nastavení, věří si a také technicky jsou na tom podstatně lépe než my, to si nemusíme nic namlouvat. Myslím si ale, že na naší straně je charakter a touha, což by mohlo nakonec rozhodovat a mohli bychom díky tomu uspět."

Robin Hranáč nechybí v nominaci na Euro do 21 let. IG @robinhranac

Také Německo bude hodně silné…

"Německo jsem zatím moc nestudoval, ale určitě tam jsou taky nějaká jména z Bundesligy. Obecně jsou týmy na turnaji silné. Viděl jsem, že za Itálii bude hrát třeba Sandro Tonali, hráč AC Milán. Nechci podceňovat ani Izrael, protože i tam hrají velmi kvalitní hráči. Potvrzují to i výsledky z MS do 20 let, kde Izraelci dokázali vyřadit ve čtvrtfinále Brazílii."

Turnaj bude sledovat i velké množství skautů, což může být pro řadu hráčů šance na to, aby si řekli o zahraniční angažmá. Je to motivace navíc?

"Myslím si, že to stejně bude hodně o týmu. Pokud to půjde týmu, tak se ukážou i individuality a někdo z nás se třeba pak může prodat do nějakého většího klubu v zahraničí. Určitě to cesta je a všichni to mají v hlavě, že pokud se jim turnaj podaří, může je to dostat zase o něco dál a to je obrovská motivace."

Přiletí vás do Gruzie podpořit i rodina?

"Rodičům jsem to navrhoval a byl bych za to moc rád, bohužel jim to ale povinnosti nedovolí. I tak budu mít podporu z domova, jelikož na moje zápasy vždycky kouká celá rodina. Jsem za to celé rodině moc vděčný, protože mě podporuje po celou fotbalovou kariéru."