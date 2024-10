Bolívie chystá pro soupeře peklo. Svaz přesunul národní stadion do výšky 4150 metrů

Photo by AIZAR RALDES / AFP

Fotbalový svaz Bolívie zavdal příčinu k obnovení dávného sporu. Přesunul svůj národní stadion do nadmořské výšky 4150 metrů. Před kvalifikačním zápasem mistrovství světa proti Kolumbii se tak znovu rozhořela stará diskuse. Vzduch na stadionu v El Alto je řídký a pro všechny soupeře představuje velký problém.

Jak poznamenala agentura SID, Bolívie jde výš a výš. Až dosud vždy hrála své soutěžní zápasy v La Pazu, ve výšce 3637 metrů na nejvýše položeném národním stadionu na světě. Už to samo o sobě bylo kontroverzní. V poslední době ale tým míří mnohem výš. Protože nově zrekonstruovaný stadion v El Alto je tak krásný a trávník tak kvalitní, říká reprezentační trenér Oscar Villegas. Protože vám to přináší obrovskou výhodu, tvrdí mnozí odpůrci.

Čtvrteční duel s Kolumbií je kontroverzní. Na trávníku hned vedle hlavní plochy je napsáno velkými písmeny "4150 metrů". U tohoto údaje pak ještě následuje věta vzdorující všem kritikům: "Se juega donde se vive". Volně přeloženo: Hrajeme tam, kde žijeme. Tečka.

Sílu horského vzduchu už pocítila Venezuela. Favorit v září prohrál 0:4, když Bolívie poprvé hrála v El Alto, což doslova znamená Výšiny. Hostům nepomohla dechová cvičení ani příprava v kyslíkových komorách. Nyní to zkouší Kolumbie, včetně několikadenní aklimatizace v Cochabambě ve výšce 2500 metrů. I to je potřeba, doma její fotbalisté hrají na úrovni moře.

Diskuse o domnělé domácí výhodě Bolívie nejsou nové. V roce 2006 FIFA dokonce zakázala zápasy nad hranicí 2500 metrů nad mořem. Pobouření bylo velké, prezident Evo Morales mluvil o diskriminaci a "fotbalovém apartheidu", jeho přítel Diego Maradona přicestoval a ve 47 letech znovu kopal do míče. Vyslal tak jasný vzkaz: Když to dokážu já, zvládnou to i ostatní.

O něco později FIFA zákaz zrušila. Ale kritika zůstala. Hvězdný Brazilec Neymar označil v roce 2007 podmínky v La Pazu za "nehumánní" a zveřejnil fotografii, na které jeho spoluhráči po závěrečném hvizdu dostávali kyslík. Argentinská superstar Lionel Messi prý jednou zvracel v šatně. V roce 2019 rozhodčí zkolaboval a zemřel během ligového zápasu v El Alto. Není jasné, zda to bylo kvůli nadmořské výšce.

Jedna věc je jistá: Bolívie má i jiné možnosti. Santa Cruz de la Sierra, největší město země s téměř dvěma miliony obyvatel, leží na necelých 500 metrech a největší stadion má 38 tisíc míst. Tým tam nehrál kvalifikaci na mistrovství světa téměř 40 let. A výsledek? Zatímco Bolívie byla posledních 30 let bez vítězství v kvalifikaci mimo domov, doma došlo k překvapením jako proti Argentině v letech 2009 (6:1) a 2017 (2:0) nebo třeba 2:1 proti Brazílii v roce 2009.

Kolumbie proto přijala opatření. Trenér Nestor Lorenzo nominoval na nadcházející dva zápasy (v úterý pak bude hostit Chile) široký kádr 29 hráčů, kteří jsou například ve svých klubech v Mexiku zvyklí na zvláštní výšku. Žádný z nich ale nikdy nehrál ve výšce více než 4000 metrů nad mořem.