Sen Lionela Messiho o triumfu v MLS skončil hned v prvním kole play off. Inter Miami, který v základní části překonal bodový rekord ligy, podlehl Atlantě 1:2 na zápasy a ročník pro něj skončil. V rozhodujícím duelu Miami k postupu nepomohl ani Messiho 21. gól v sezoně.

Miami vyhrálo základní část s rekordním počtem 74 bodů, ale po dvou prohrách za sebou favorité na zisk titulu předčasně končí. Atlanta jde dál i přes to, že v základní části skončila až devátá a musela se prokousat přes předkolo.

Inter v 17. minutě rozhodujícího zápasu poslal do vedení Matias Rojas, který za gólmana Brada Guzana poslal Messiho střelu. Ve vedení fotbalisté z Floridy vydrželi pouze dvě minuty. odražený míč si totiž našel Jamal Thiare a nekompromisně zakončil.

O dvě minuty opařenou obranu Interu potrestal Thiare podruhé. Dlouhý míč z hloubi pole si zpracoval Alexej Mirančuk, předložil ho senegalskému útočníkovi a ten dělovkou pod břevno otočil skóre.

Miami ve 25. minutě uzavřelo divoký úvod vyrovnávací brankou. Přesný zásah Diega Goméze ale pro offside odvolal VAR. Vyrovnání se domácí fotbalisté dočkali až v 65. minutě, kdy se netradičně hlavou prosadil Messi.

Víc ale brankář Guzan hvězdné ofenzivě Interu nedovolil. Zlikvidoval několik nadějných šancí Interu a o překvapení na druhé straně hřiště se postaral Bartosz Slisz. Polský záložník si na zadní tyči našel přetažený centr z levé strany a hlavou ho uklidil do branky.

Atlanta si díky jeho zásahu zahraje semifinále Východní konference proti Orlandu. Ve druhé části pavouka na sebe narazí New York Red Bulls a New York City.

Sedmatřicetiletý Messi, který má v Miami smlouvu do konce roku 2025, se bezprostředně po utkání nevyjádřil. Jeho spoluhráč a dlouholetý souputník i z barcelonského angažmá Jordi Alba neskrýval zklamání a pozastavil se nad systémem soutěže. "Je trochu nefér. Už se to takhle dělá mnoho let, ale myslím, že by proti sobě měli nastoupit jen vítězové konferencí, aby to bylo co nejspravedlivější," řekl španělský obránce.

Atlanta se ve čtvrtfinále utká s Orlandem, které si postup přes Charlotte zajistilo až po penaltách. O postup se utkají také Los Angeles FC se Seattlem, LA Galaxy s Minnesotou a odehraje se také newyorské derby mezi Red Bulls a City, o jehož postupu přes Cincinnati s Pavlem Buchou v sobotu rozhodl také penaltový rozstřel. Český záložník byl jedním z neúspěšných domácích střelců, o postupu City do čtvrtfinále rozhodla až devátá série.

Pavouk play off MLS