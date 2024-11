Říjnové datové kuriozity: 20 gólů od soupeře s deseti hráči, Messi se dočkal po téměř pěti letech

Fotbal nabízí spoustu bizarních situací. Můžete soupeři za celý zápas prakticky nepůjčit míč, snažit se k zbláznění, ovšem jeho branku budete neustále míjet jako čísla ve Sportce. A nakonec nejenže nedáte gól, ale ještě třeba odejdete poraženi. Datoví specialisté v Livesportu sledují v této sezoně zhruba 1800 fotbalových soutěží po celém světě a podobné číselné kuriozity mají denně na monitoru. Jaké byly v říjnu ty nejzajímavější?

Lionel Messi nepřestává se svými mimořádnými výkony ani v 37 letech. A to dokonce i v reprezentaci. V jejím dresu se zaskvěl v zápase kvalifikace na mistrovství světa proti Bolívii, kterou pomohl zničit hattrickem a dvěma gólovými pasy. To vše během 67 minut. Obhájci zlata z Kataru triumfovali 6:0 a pro jejich kapitána to byl třetí zápas proti stejnému soupeři po sobě, v němž se podílel alespoň na třech brankách. Zároveň to byl jeho čtvrtý třígólový zápas v národním týmu od září 2021.

Tedy od období, kdy si zvykal po 17 letech v Barceloně na nové působiště. V PSG přitom za 75 startů v jeho dresu nedal jediný hattrick. Když tedy vsítil čtyři dny po výše zmíněné demolici Bolívie další za Miami, dočkal se takového kousku na klubové úrovni poprvé po více než čtyřech a půl letech.

Messi je legendou Ligy mistrů, jejíž ženskou verzi poprvé v historii poznávají fotbalistky Galatasaraye Istanbul. A je to pro ně drsné seznámení. V jejich domácí premiéře v soutěži, při níž se na Atatürkově stadionu pro 75 tisíc lidí ztrácelo 2700 nejvěrnějších, je uzemnilo AS Řím. Nejenže triumfovalo 6:1, impozantní je i poměr pokusů na branku – 2:48.

Na přesné střely to bylo 2:20, čestný úspěch tureckých šampionek v soutěži (a zároveň jejich premiérovou trefu v ní) zaznamenala česká reprezentační útočnice Andrea Stašková. Přitom držení míče bylo vyrovnané (46:54 %), statistika faulů (5:14) a přímých kopů (17:5) dokonce jednoznačně hovořila pro domácí. Jenže jejich plán s pětičlennou zálohou nefungoval, výsledek byl jednoznačný, a to ještě Římanky neproměnily penaltu.

O tom vědí své i hráči Samsunsporu, kteří z puntíku selhali v ligovém zápase na hřišti Kasimpasy dvakrát během osmi minut. A v obou případech za to mohl kamerunský záložník Olivier Ntcham. Nejdřív v 19. minutě napálil břevno, chvíli na to poslal míč ještě mnohem výš, to vše za stavu 0:0. Klub z pobřeží Černého moře je překvapením turecké ligy, v níž mu patří druhé místo s tříbodovou ztrátou na Galatasaray.

Německý kouč Thomas Reis však nemá šťastnou ruku na střelce pokutového kopu. Ntcham totiž chybil při všech třech penaltách v sezoně (jiné klub nekopal). V kariéře jich proměnil jen osm ze 13, což činí úspěšnost pouhých 53 %. Ani v jednom ze zápasů to Samsunspor ovšem nemuselo mrzet, pokaždé vyhrál. Na stadionu Kasimpasy uspěl i se dvěma zahozenými "desítkami" 4:1.

Nešťastníkem měsíce je dvacetiletý německý obránce s ghanskými kořeny Emmanuel Gyamfi. V utkání druhé nizozemské ligy svého Venla, kde hostuje ze Schalke, stihl jen 22 minut, ovšem škody za tak krátký čas napáchal až až. Nejdřív posloužil soupeři při hlavičce jako mantinel a míč od něj odrazil do branky, pak za skopnutí soupeře před šestnáctkou viděl rovnou červenou kartu. Výsledkem byla téměř nemožně nízká známka Livesportu 2.9.

A teď kvízová otázka z nejvyšší mongolské ligy. Co se stane, když v duelu posledního týmu tabulky, jenž hraje na svém stadionu se třetím celkem od konce, dostanou hosté ve 20. minutě červenou kartu? Domácí prohrají 1:20! Není to překlep… Tým Brera Ilch rozhodně nepatří k postrachům tamní soutěže, nicméně tenhle zápas v husté sněhové vánici mu sedl.

A poslední Tuv Azarganuud, v minulé sezoně pátý tým ligy, který zmíněného soupeře porazil v dubnu na jeho hřišti 3:1, se možná zapsal do Guinessovy knihy rekordů jako celek, který prohrál nejvyšším rozdílem, když měl početní převahu. Celkově má po devíti zápasech skóre 2:111 a statistikové spočítali, že když bude tímto tempem pokračovat, bude mít na konci ligy 332 inkasovaných gólů ve 27 zápasech...

Krušnou chvílí si prošel i Francouz Anthony Martial. Po lednové operaci třísel ztratil místo v kádru Manchesteru United, za nějž během devíti sezon nastřílel 90 gólů, a v létě se stěhoval do AEK Atény. Ty jej získaly zadarmo, o to víc investovaly do jeho platu, jenž je rekordní v klubové historii (zhruba 75 milionů korun ročně). O to větší bylo zklamání, když Martial po 10měsíční pauze poprvé naskočil na trávník. Za zhruba čtvrthodinu proti PAOKu se dotkl míče jen čtyřikrát, jednou o něj přišel, rozdal dvě přihrávky a prohrál dva souboje.

Řecká média jeho výkon charakterizovala jako bez chuti a zápachu. Lepší to nebylo ani v dalším utkání, v němž AEK podlehlo Panserraikosu, třebaže mělo balon v moci po 78 % času a od 27. minuty hrálo proti deseti. Martial se tak dočkal až napotřetí – v osmifinále poháru proti ligovému lídrovi Arisu Soluň. Premiérově nastoupil od začátku, na konci první půle se dostal k odraženému míči dřív než bránící Martin Frýdek a jediným gólem souboj rozhodl. Našel se nový hrdina?