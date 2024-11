Vítězové a poražení: Pepeho lekce fair play, Mourinhův vzkaz Turecku i nezastavitelný Gyökeres

Mourinho se opřel do prostředí v tureckém fotbalu.

Fotbaloví fanoušci o víkendu opět zamířili na ligové zápasy a měli se na co dívat. Pravidelná rubrika Livesport Zpráv si jako tradičně posvítila na vítěze a poražené minulých dní. Kdo se jimi stal tentokrát?

Fair play? Ve fotbale je pro něj stále místo. V utkání mezi FC Porto a Estorilem se útočník Pepe srazil se stoperem Pedrem Amaralem, který se po souboji chytil za stehno a v bolestech ležel na trávníku. Brazilský internacionál měl rázem otevřenou cestou k brance Joela Roblese a klidně mohl zakončovat, ale neudělal to. Když si uvědomil, že jeho soupeř má potíže, prostě se zastavil. "Přerušit hru mi přišlo správné. Věřím, že by soupeř udělal to samé," vysvětlil po zápase.

Přestože FC Porto už v tu chvíli vedlo, byla to příležitost vstřelit druhý gól a jasně určit ráz zápasu. Pepeho dobrý skutek však byl brzy odměněn. O pět minut později středopolař Estorilu Boma chyboval v rozehrávce a křídelníkovi domácích doslova daroval gólovou šanci. A ten tentokrát nezaváhal.

Zápas zámořské Major League Soccer mezi Houstonem a Seattlem ale ukázal, že ne vždy fotbalisté fair play ctí. Své chování nezvládl Héctor Herrera, kapitán týmu Houston Dynamo se nechal v 67. minutě rozhodujícího druhého utkání série play-off se Seattlem Sounders vyloučit po hrubém faulu a následném plivnutí pod nohy rozhodčího.

Druhý incident přitom sudí Armand Villarreal neviděl, našeptal mu ho až VAR. Čtyřiatřicetiletý mexický internacionál by možná zápas dohrál, kdyby neexistovala technika. Poté, co rozhodčí viděl jeho reakci, přišla další žlutá karta a červený odchod do šaten. Herrera oslabil tým, který potřeboval vyhrát. A protože po vyrovnaném průběhu zápasu (1:1) následoval penaltový rozstřel, který Seattle v sedmé sérii získal pro sebe, pro Texasany letošní sezona skončila.

Nejistota je slovo, které se v současné době se Sportingem Lisabon často spojuje. Lvi už totiž vědí, že za týden budou bez trenéra Rúbena Amorima, který odchází do Manchesteru United. Na jeho místo nastoupí Joao Pereira, jenž dosud pracoval pouze s juniory a béčkem zelenobílého klubu.

Pokud bude mít novic na lavičce nějakého spojence, pak je to Viktor Gyökeres. Švédský útočník, o němž se proslýchá, si s Rúbenem Amorimem příliš nerozuměl, vstřelil proti Estrele (5:1) rovnou čtyři góly a znovu ukázal svou sílu a kvalitu.

Celkem 45 gólů ve 45 zápasech v kalendářním roce 2024, to jsou doslova stratosférická čísla, která pomáhají uklidňovat některá neklidná srdce fanoušků mužstva.

Jinak se to říct nedá – Wolverhampton má za sebou katastrofální vstup do ligové sezony. Po deseti zápasech mají svěřenci Garyho O'Neila na kontě pouhé tři body za tři remízy. Tu poslední z domácího zápasu s Crystal Palace a logicky se krčí na úplném dně tabulky.

Je pravda, že program pro tým nebyl přívětivý (Arsenal, Chelsea, Newcastle, Aston Villa, Liverpool a Manchester City byli soupeři v prvních osmi kolech), také kádr se ztenčil a co se týče důležitých person, klub opustili Pedro Neto či Max Kilman. Ale stále se zdá, že pořád existuje šance něco s bídným obdobím udělat.

Wolverhampton je poslední. Livesport

Blíží se totiž čas zápasu se Southamptonem, který je na předposledním místě. Pokud by ani tam Vlci naplno nezabrali, budou to mít už hodně těžké a možná záchrana, která je aktuálně vzdálená jen čtyři body, se bude čím dál více stávat utopií.

Vítěz: José Mourinho

Kombinace turecké ligy a osoby Josého Mourinha byla od počátku považována za velmi třaskovou. A prognózy se naplňují. O víkendu Fenerbahce porazilo Trabzonspor 3:2 na jeho hřišti, když rozhodující gól padl až ve 12. minutě nastavení.

A trenér zvaný Special One nezklamal. Po gólu Sofyana Amrabata dal najevo emoce a rozhodl se na trávníku udělat oslavný skluz po kolenou. Snad ale v důsledku nedostatku tréninku z toho nakonec byl poněkud komický kotrmelec, portugalský kouč se zasekl v trávě a přepadl dopředu.

Jako bonus přidal Mourinho na tiskové konferenci pár vět, které se zřejmě stanou kultovními. Portugalec, kterého viditelně rozčílily dvě penalty nařízené ve prospěch Trabzonsporu, se neostýchal nazvat obsluhu VARu neviditelným nejlepším mužem na hřišti. "Jsem naštvaný na funkcionáře Fenerbahce, kteří mě sem přivedli, ale řekli mi jen půlku pravdy o tom, jak to tady chodí. Kdyby jsem ji věděl celou, do Turecka bych nikdy nepřišel," zakončil.

Fotbal v životě není všechno. Tragédie, která zasáhla oblast Valencie po bouři DANA, zanechala ve Španělsku těžké rány. Lidé v postižených oblastech se snaží obnovit život, který zmizel pod silou vody a nánosy bahna.

Sport proto na chvíli ustoupil do pozadí, ale ne pro všechny. Zatímco postižená oblast se věnovala pracem na likvidaci škod a třeba i pohřbívání obětí, ve zbytku Španělska se hrálo. Rozhodnutí LaLigy neodložit zápasy je považováno za netaktní při řešení tak rozsáhlé tragédie.

Výsledky 12. kola. Livesport

Na druhou stranu stojí za zmínku neustálé projevy solidarity a dary, které jednotlivé kluby poskytly na pomoc postiženým komunitám. I díky nim se snad budou moci znovu brzy postavit na nohy.

Nejslavnější nizozemský klub po odchodu trenéra Erika ten Haga v létě 2022 nečekaně uvadl. Dva roky temnoty, které vedly k několika změnám na trenérském postu zřejmě konečně střídá úsvit.

Zuby si vylámali Alfred Schreuder, Johnny Heitinga, Maurice Steijn, John van't Schip nebo Hewiges Maduro. Nakonec se zdá, že správnou volbou bylo jmenování Itala Francesca Farioliho.

Poslední výsledky Ajaxu. Livesport

Pětatřicetiletý bývalý asistent Roberta de Zerbiho, dokázal Ajax vrátit na správnou cestu. Porazit Feyenoord na jeho hřišti v Rotterdamu (2:0) a hned poté mistrovský PSV doma (3:2) ve stejném týdnu je v kontextu posledních měsíců pozoruhodný úspěch. Ajax sice stále ztrácí na první místo pět bodů (a má zápas k dobru), ale poprvé po dlouhé době se zdá, že by se mohl vrátit na nizozemský trůn.