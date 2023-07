Messi táhne Miami v Leagues Cupu. Inter smázl Atlantu čtyřmi góly, Argentinec dal dva

Lionel Messi (36) se Interu Miami zatím vyplácí. Hvězdný Argentinec vstřelil proti Atlantě v prvním poločase dva góly a ve druhém asistoval u dalšího, díky čemuž Inter zvítězil 4:0 a postoupil do úterní vyřazovací fáze Leagues Cupu.

V pátek večer naskočil do dramatického zápasu z lavičky, aby při svém debutu vstřelil vítězný gól, a ani v dalším utkání Leagues Cupu neztrácel argentinský mistr světa čas.

Kapitán týmu obdržel v 8. minutě krásnou kolmou přihrávku od svého bývalého spoluhráče z Barcelony Sergia Busquetse a poté, co nejprve trefil tyč, sklepl odražený míč do sítě Atlanty a za bouřlivého potlesku domácího publika poslal Inter do vedení.

Ve 22. minutě Messi přidal druhý gól po přihrávce Roberta Taylora. Finský záložník zářil v zápase stejně jako jeho slavnější kolega, když ve 44. minutě přidal třetí gól a skóre zpečetil po Messiho přihrávce v 53. minutě.

Po vstřelení gólu se Messi zastavil a ukázal ze hřiště na spolumajitele týmu Davida Beckhama, který zápas sledoval. Gesto se setkalo s širokým úsměvem bývalého skvělého hráče Manchesteru United, který pomohl Messiho do MLS nalákat navzdory obrovské nabídce ze Saúdské Arábie.

Největší šanci Atlanty na vstřelení gólu měl v závěru Thiago Almada, ale brankář Miami Drake Callender skvěle přečetl penaltu a udržel čisté konto. Messi a jeho krajan Almada se objali, když Messi v 78. minutě střídal, a po zápase si vyměnili dresy.

Messi nastoupil za Miami poprvé jako střídající hráč v pátečním zápase proti Cruz Azul. Jeho vítězný gól v nastaveném čase v poslední vteřině zápasu znamenal pro sedminásobného držitele Zlatého míče, který loni dovedl Argentinu ke slávě na mistrovství světa, start snů v MLS.

Miami díky vítězství vyhrálo svou skupinu v Leagues Cupu, který se hraje na způsob mistrovství světa a účastní se ho všechny týmy z MLS a mexické Ligy MX.