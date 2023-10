Plzeň pohárové fiasko nezopakovala, Mariánským Lázním načepovala desítku

Viktoria Plzeň ve třetím kole MOL Cupu nezaváhala a na hřišti Mariánských Lázní si po drtivém výsledku 10:0 došla pro postup do osmifinále. Západočeši divizního soupeře nepodcenili, místo toho jej zasypali góly. Nejaktivnějšími hráči utkání byli Matěj Vydra (31) a Ibrahim Traoré (35), kteří shodně zaznamenali hattrick. Hosté tak nezopakovali blamáž z minulého ročníku, kde právě v této fázi turnaje ostudně vypadli s Hlučínem. V osmifinále se představí v Olomouci.

Daný scénář se začal plnit již v deváté minutě, kdy se na levé straně vápna objevil po brejkové situaci Jhon Mosquera, jehož nepříjemně dohrál jeden z obránců Mariánek a favorit dostal možnost kopat penaltu. Té se ujal Jan Sýkora a ideálně umístěnou ranou k tyči otevřel skóre. Další velká šance se Plzni naskytla po půlhodině hry, kdy nepovedeného vyběhnutí Filipa Hinterholzingera využil Jan Kliment, poslal míč na lépe postaveného Vydru, jenž zakončením do odkryté sítě zvýšil na 2:0.

Po této brance již domácí celek působil odevzdaným dojmem, což umožnilo hráčům v červeno-modrých dresech do poločasové přestávky ještě jednou skórovat. Adam Vlkanova pasem z levé strany našel dobře postaveného Traorého, který bez problémů střelou z první dostal míč za Hinterholzingera. Zkraje druhé půle to přece jen vypadalo, že by se mohly Mariánské Lázně nadechnout. Po střetu s Mosquerou ve vápně upadl Martin Kapolka, podezřele vypadající zákrok kolumbijského hráče ale zůstal bez odezvy.

O 10 gólů Plzně se podělilo pět střelců. Livesport

Na druhé straně se dostal do střelecké pozice Vydra a tvrdou ranou na zadní tyč přidal čtvrtý gól. Útočník se zkušenostmi z Anglie se po hodině hry dostal do samostatného úniku a povedeným obstřelem dovršil dokonce hattrick. Naprostou dominanci Plzně do závěrečného hvizdu proměnili v další trefy postupně Vlkanova a dvakrát Traoré, který rovněž dokázal skórovat celkem třikrát. Na čísle 10 v kolonce nastřílených gólů se útok hostů zastavil v závěrečné desetiminutovce, kdy se dvakrát prosadil střídající Jan Kopic.

