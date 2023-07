Dočká se Vitík velkého přestupu? Ajax už údajně vede s vedením Sparty rozhovory

Zájem Ajaxu o Martina Vitíka (20) neutichá. Italský novinář Rudy Galleti informoval, že celek z Amsterdamu má sparťanského stopera nadále v hledáčku, dokonce už by měl vést s vedením úřadujícího mistra rozhovory. Nizozemský klub shání náhradu za obránce Jurriena Timbera (22), kromě Vitíka si vyhlédl i chorvatského stopera Josipa Šutala (23) z Dinama Záhřeb.

Ajax před sezonou přišel o Timbera, který za 40 milionů eur (965 milionů korun) zamířil do Arsenalu. Z Amsterdamu by údajně měl být na odchodu také další obránce Ital Calvin Bassey. To by znamenalo, že by se do nizozemské metropole mohl stěhovat jak Šutalo, tak Vitík.

Ajax podle informací Galletiho zahájil se sparťanským vedení jednání, nicméně podrobnější informace nejsou k dispozici. Podle serveru transfermarkt.com se cenovka za mladého českého reprezentanta pohybuje okolo 2,5 milionů eur (60 milionů korun).

V případě, že se v Amsterdamu rozhodnou pro Šutala, bude muset nizozemský celek sáhnout hlouběji do kapsy. Záhřeb si svého obránce cení na 18 milionů eur (435 milionů korun).

Vitík přišel do Sparty z pražského Tempa v roce 2017, předtím hrál za Králův Dvůr. V české nejvyšší soutěži nastupuje již čtvrtou sezonu, doposud v ní odehrál 57 zápasů a vstřelil dvě branky.