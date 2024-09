Hvězdný návrat po 15 letech. Ščasný bude v Žilině nově koučovat i obránce Pekaríka

Pekarík se na sklonku kariéry vrací do rodné Žiliny.

Slovenský fotbalový obránce Peter Pekarík (37) se vrací po 15 letech v zahraničí do Žiliny. V roce 2007 získal s klubem mistrovský titul pod vedením Pavla Vrby, nyní bude bývalého hráče Herthy či Wolfsburgu koučovat jiný český trenér Michal Ščasný. Žilina uvedla, že s Pekaríkem podepsala smlouvu zatím do konce ledna příštího roku.

Krátkodobý kontrakt si podle sportovního manažera Karola Belaníka přál hráč, který strávil většinu kariéry v Německu. Wolfsburgu pomohl v roce 2009 k titulu, od roku 2012 působil v Hertě Berlín.

"Potřebuje se zorientovat, zjistit, jak to v týmu chodí, jaké jsou ambice a jaká bude jeho pozice. V zimě se uvidí, co dál," řekl Belaník na klubovém webu. Žilina je ve slovenské lize druhá o bod za Slovanem Bratislava. "Je to obrovský impulz pro kabinu i fanoušky. Svojí profesionalitou a pracovitostí určitě dokáže ovlivnit všechny v klubu a strhne i okolí. Doufáme v úspěšnou misi pro obě strany," uvedl Belaník.

Pekarík v barvách Žiliny v roce 2008. Profimedia / ČTK / Genserek Eduard

Za slovenskou reprezentaci Pekarík dosud odehrál 132 zápasů. Jen šest utkání mu chybí k rekordu Marka Hamšíka.

