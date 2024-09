Legionáři: Dvougólové večery, nevídaný kolaps, premiérová asistence i vlastní branka

Adam Karabec (21) si v Německu připsal premiérovou asistencí ve druhé nejvyšší soutěži, v níž musel Tomáš Kalas (31) vstřebat nevídaný kolaps svého týmu, který ztratil třígólové vedení a prohrál 3:5. V Maďarsku prožil dvougólový večer Jaroslav Navrátil (32), stejně jako Patrik Voleský (26) na Slovensku, kde Šimon Gabriel (23) rozhodl zápas vlastní brankou. Ladislav Krejčí (25) nastoupil poprvé ve španělské LaLize v základní sestavě a Adam Stejskal (22) udržel v Rakousku podruhé v sezoně čisté konto. Jak se vedlo dalším legionářům?

České duo z West Hamu začalo druhý zápas Premier League v řadě na lavičce náhradníků, v domácím duelu s Chelsea se do hry dostal pouze Tomáš Souček. Ve 37. minutě vystřídal Guida Rodrígueze a záhy se dostal ke střele, jeho přízemní pokus však brankář zpacifikoval. Kapitán národního týmu se na rozdíl od minulého klání proti Fulhamu, kdy hrál pod hrotem, pohyboval na své typické pozici uprostřed hřiště. Ani on ale nepomohl otupit výraznou převahu Blues, kteří vyhráli jasně 3:0. Součkův výkon byl oceněn známkou 6.7.

Nehrál: Vladimír Coufal, West Ham

Do sezony sice vstoupil vydřenou výhrou nad nováčkem z Kielu, od té doby ale Hoffenheim sbírá jen porážky. Naposledy padl v sobotu 1:2 na hřišti Unionu Berlín a po čtyřech kolech se v tabulce Bundesligy nachází jednu příčku nad barážovou pozicí. Kromě Pavla Kadeřábka tentokrát figuroval v zahajovací jedenáctce i Robin Hranáč a oba Češi tak byli u mizerného vstupu Hoffe, které už v šesté minutě prohrávalo o dva góly. Ve druhém poločase sice Marius Bulter snížil na 1:2, to však k odvrácení třetí porážky v řadě nestačilo.

Bývalý obránce Plzně tou dobou na hřišti už nebyl, trenér Pellegrino Matarazzo jej do druhé půle nenasadil. Hranáč tak v německé nejvyšší soutěži zatím odehrál dva poločasy, za ten zatím poslední vyfasoval hodnocení 5.5. Kadeřábek odehrál celé utkání, jednou střílel mimo tři tyče, zkompletoval 28 přihrávek, vyhrál osm osobních soubojů a dopustil se dvou faulů, přičemž za ten druhý viděl žlutou kartu. Ohodnocen byl známkou 6.4. Uzdravený Adam Hložek naskočil na posledních pár desítek vteřin a k ničemu zásadnímu se nedostal.

Rovněž Mönchengladbach má po čtyřech odehraných kolech na kontě jediné vítězství a v tabulce je na tom jen o jednu pozici lépe než Hoffenheim. Naposledy prohrál 0:2 ve Frankfurtu, pro který to byla generálka na čtvrteční vstup do Evropské ligy proti Plzni. Základní sestava Hříbat se opět obešla bez Tomáše Čvančary, který v ní naposledy nastoupil na konci dubna. Do hry se dostal v 70. minutě a krátce poté se ve vápně cpal do šance, ztroskotal však na brankáři Santosovi. Za sobotní výkon obdržel Čvančara známku 6.2.

Poprvé v ročníku nastoupil Patrik Schick v základní sestavě Leverkusenu, v níž se naposledy objevil na konci května. V úvodu domácího klání s Wolfsburgem byl aktivní a dostal se ke dvěma zakončením. Jeho střela ze 20. minuty však proletěla těsně vedle tyče a gólem neskončila ani nebezpečná hlavička. Jednou nebezepčně pálil i ve druhém poločase, nicméně gól nedal a v 68. minutě přepustil místo na hrotu Victoru Bonifaceovi, jenž v páté minutě nastavení rozhodl o výhře Bayeru 4:3. Český útočník dostal známku 7.0.

Nehráli: Matěj Kovář, Leverkusen, David Jurásek, Hoffenheim

Poté, co si v LM proti PSG odbyl debut v základní sestavě Girony, v ní Ladislav Krejčí vydržel i pro duel španělské nejvyšší soutěže ve Valencii a poprvé v LaLize odehrál celé utkání. Domácí zvítězili 2:0 díky slepeným gólům ve druhé půli, přičemž do toho druhého se nepřesnou přihrávkou namočil i český reprezentant. Girona v součtu s porážkou v LM padla potřetí v řadě a v tabulce ji od pásma sestupu dělí tři body. Krejčí, jenž v sobotním utkání zapsal nejvíc přihrávek (102), dotyků s balonem (112) i zisků míče (2) byl oceněn známkou 6.5.

Popáté za sebou absolvoval Alex Král v dresu Espaňolu celý zápas, tentokrát na Estadio Santiago Bernabéu proti Realu Madrid. Hosté dlouho potvrzovali, že úvod sezony je zastihl ve slušné formě a od 54. minuty díky vlastnímu gólu Thibauta Courtoise vedli. Bílý balet ale brzy vyrovnal a třemi brankami v závěrečné čtvrthodině si zajistil vítězství 4:1. Celek z Barcelony vyšel naprázdno po třech zápasech a v tabulce klesl na 13. místo. Český reprezentační záložník byl se známkou 6.5 jeho třetím nejlépe hodnoceným hráčem.

Nehrál: Jiří Letáček, Getafe

Výběr z dalších soutěží

Tomáš Kalas se po pětizápasové odmlce vrátil do sestavy Schalke a byl u nevídaného kolapsu svého týmu. Die Knappen v šestém kole 2. Bundesligy ztratili nad Darmstadtem vedení 3:0, ve druhé půli čtyřikrát inkasovali a prohráli 3:5. Bývalý reprezentační obránce odehrál celé utkání a dostal známku 6.2.

Adam Karabec zasáhl do utkání v Kaiserslauternu v 60. minutě a v nastavení našel centrem Davieho Selkeho, jenž hlavou zajistil který Hamburku remízu 2:2. Pro hosta ze Sparty, jenž dostal známku 7.2, to byla první asistence v soutěži. Za domácí odehrál celý duel Filip Kaloč, hodnocení měl 6.3.

Patrik Voleský si v tuzemsku zahrál jen třetí nejvyšší soutěž a vydal se hledat štěstí na Slovensko, kde se mu začíná dařit. S Komárnem letos postoupil do Niké ligy a teď si v ní připsal první dva góly, jimiž dotáhl svůj celek k výhře 2:1 v Trenčíně. Český útočník odehrál 84 minut a dostal známku 8.0.

Šimon Gabriel dal svůj první gól na Slovensku, bohužel pro něj do vlastní brány. V 63. minutě zápasu na hřišti Slovanu Bratislava se snažil odvrátit přízemní centr mířící na malé vápno, balon však uklidil přímo za háčky. Ružomberok padl 1:2, český krajní obránce hrál do konce a obdržel známku 5.7.

Daniel Smékal pomohl Podbrezové ke druhé výhře v sezoně, když před přestávkou duelu s Michalovcemi asistoval na gól na 2:0. Domácí triumfovali 4:1 a přiblížili se skupině o titul. Útočník, jenž v červenci podepsal s klubem smlouvu do příštího léta, absolvoval plnou minutáž a oceněn byl známkou 7.3.

Jaroslav Navrátil v létě vyměnil Kisvárdu za Nyíregyházu a o víkendu se v novém působišti poprvé střelecky prosadil. V domácím zápase sedmého kola maďarské první ligy s Debrecínem skóroval český zlážník v obou poločasech a výrazně přispěl k vítězství 3:2. Odehrál 84 minut a dostal známku 7.9.

Adam Stejskal udržel v šestém utkání aktuální sezony rakouské Bundesligy podruhé čisté konto a Tirol i díky třem úspěšným zákrokům českého gólmana remizoval na domácím stadionu 0:0 s účastníkem Ligy mistrů Salcburkem. Za výkon v nedělním utkání byl brněnský rodák ohodnocen známkou 7.1.

"Schalke ukázalo, jak se během jednoho zápasu můžete v očích fanoušků stát z největších hrdinů troskami. Tomáš se nachomýtl ke gólu na 3:4, když se od něj po rohu nešťastně odrazil balon a útočník ho uklidil do brány. Samozřejmě ale vypadá špatně, když jste součástí obrany, která doma inkasuje pět gólů od Darmstadtu. Trenér Karel Geraerts Tomášovi věřil, jenže byl odvolán, takže uvidíme, jaká bude dál jeho pozice. Každopádně v Schalke celkově panuje obrovský chaos.

Po zápase jsem psal kamarádům, že se obávám o auta hráčů. Pamatuju si, jak fanoušci Norimberku po prohře s Fürthem těm svým posprejovali auta a propíchali gumy. V Schalke jsem hrál a vím, co pro tamní lidi fotbal znamená. Je to průmyslová oblast, oni nemají na německé poměry tolik peněz a všechny dávají do fotbalu. Těší se na víkend, doufají, že tým zvítězí, a pak přijde tohle. Je mi jich až líto, už roky zažívají těžké časy. Uvidíme, kdo najde odvahu tým převzít a postavit ho na nohy.

Adam Karabec byl určitě spokojen, že na hřišti mohl zažít atmosféru Betzenbergu. Poznal jsem ji jako domácí hráč a je opravdu úžasná. A jeho asistence? Poslal krásný balon, který byl strašně těžko bránitelný jak pro obránce, tak pro gólmana. Je pro něj velké plus, že hraje v tak ofenzivním týmu, jakým je Hamburk. Navíc s kvalitními hrotovými útočníky jako Selke nebo Robert Glatzel, kteří si podobné balony umějí najít.

V závěru přestupového období přibyla Adamovi velká konkurence, dorazil Marco Richter, kterého proti Darmstadtu střídal. Hrával jsem s ním v Augsburgu, dával za nás góly v Bundeslize. Naposledy měl hluché období v Mohuči, tak přijal výzvu z Hamburku. Je dobře, že Adam ukázal, že může být prospěšný i jako žolík. I když dostane třeba jen dvacet minut, musí se prezentovat přesně jako v sobotu. Sbírat asistence a góly, to je pro něj jediná cesta do základu."