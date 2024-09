Po postupu do LM ostudná kocovina. Na to jsme specialisté, smutnil po debaklu 0:5 Weiss

Pár dní po postupu do hlavní fáze Ligy mistrů se bratislavský Slovan sbírá z ostudy. V šestém kole nejvyšší slovenské soutěže prohrál doma se Žilinou, kterou vede český trenér Michal Ščasný, ostudně 0:5. "Můžu se jen omluvit fanouškům, ale špínu na nikoho házet nebudu," uvedl pro klubový web záložník Vladimír Weiss (34). "Na tohle jsme zkrátka ve Slovanu specialisté. Uděláme největší úspěch a pak přijde největší průšvih," dodal.

Když bratislavský Slovan proklouzl do hlavní fáze milionářské soutěže, byl tábor "belasých" v sedmém nebi. O pár dní později se po potupné prohře s Žilinou ale nikomu z hráčů před média nechtělo. "Těžko se to hodnotí. Splnili jsme postupem do Ligy mistrů něco víc, než bylo naším cílem v této sezoně. A je jasné, že tohle mužstvo potřebuje motivaci. Tak jsem v kabině řekl, že by bylo dobré, kdybychom v lize neprohráli v sezoně ani jeden zápas. A vidíte, dostaneme 0:5," pravil tichým hlasem.

Když měl pojmenovat příčiny, nechtěl na nikoho konkrétního svalovat vinu. "Nebudu na tým házet špínu, ani na nikoho jiného. To se ve fotbale prostě stává. Musíme se z toho poučit a všechno si rozebrat, kde byla chyba. Jen se musíme omluvit fanouškům," konstatoval.

Po postupu do Ligy mistrů dostali hráči dva dny volna, podle Weisse to s debaklem ale nemá nic společného. "Kluci si to volno zasloužili. Jasně, že přístup k zápasu musí být jiný. Pětadvacet minut ale bylo v pohodě, zlomil to až první gól," naznačil Weiss, co rozhodlo. Za stavu 0:2 a 0:3 už musel jít Slovan do rizika, trenér i prostřídal sestavu.

"Možná je dobře, že facka přišla teď. Po reprezentační pauze to všechno v kabině probereme. Ale opět se ukázalo, jací jsme ve Slovanu specialisté na to, že když uděláme největší úspěch, tak pak přijde největší neúspěch," dodal Weiss.

Pořadí na čele slovenské Niké ligy. Livesport

Šťastný byl pochopitelně po utkání český kouč vítězů Michal Ščasný. Výhra 5:0 vypadala jako sen, on ji však hodnotil realisticky. Na výkonu Slovanu se podle něj podepsala únava a Žilina měla i štěstí, že neinkasovala branku na 1:2. "Zažil jsem tu, že se vedlo 2:0 a skončilo to 2:2 a byly další šance. Výsledek je krutý pro Slovan. My jsme za výhru rádi, posune nás to z pohledu sebevědomí. Nejde ale o jeden výsledek, bylo by dobré, abychom udělali nějakou šňůru výsledků," přál si.

Na rovinu pak na klubovém webu přiznal, že takový výsledek nečekal ani v nejlepším snu. "Je to nejlepší výsledek, jaký tým udělal pod mým vedením. A podal i jeden z nejlepších výkonů. Ale přijeli jsme zápas vyhrát, a to se povedlo," uvedl syn bývalého kouče Zdeňka Ščasného a na závěr vysekl Slovanu i poklonu: "Chtěl bych Slovanu upřímně pogratulovat k neuvěřitelné práci, postupem do Ligy mistrů potěšili celé Slovensko a dělají mu skvělou reklamu. Klobouk dolů, velký respekt."