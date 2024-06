Strakovo angažmá v Michalovcích je zřejmě u konce, tým zahájil přípravu bez českého trenéra

Pobláznil Slovensko. Když dovedl Michalovce k záchraně v nejvyšší soutěži, u nohou mu ležel celý Zemplín. Všechno ale nasvědčuje tomu, že trenér František Straka (66) u týmu nebude pokračovat. Michalovce totiž zahájily letní přípravu bez českého kouče, nicméně hlavního trenéra stále hledají. Slovenský insider, který prezentuje zprávy pod účtem "Futbalové Zákulisie" tvrdí, že by měl tým trénovat bývalý kouč Karviné Juraj Jarábek (61).

Euforie, radost, oslavy i nezbytný tatarák. Český trenér František Straka před pár týdny opět potvrdil, že je specialistou "záchranářem" a Michalovce z bídné situace dovedl k udržení v nejvyšší slovenské soutěži. Fanoušci byli nadšení, hráči šli za trenérem jako jeden muž. A energií nabitý kouč také rozdával poklony na všechny strany.

Vypadalo to jasně, tým i kouč si dají chvíli volno a pak se pustí znovu do práce. Smlouvu na další rok však Straka i přes euforii v kapse neměl. A teď vše vypadá tak, že ji ani mít nebude. "Měl by skončit, nahradit ho může bývalý trenér Karviné Juraj Jarábek," píše slovenský insider s účtem Futbalové Zákulisie.

Přípravu zatím vede Rusnák

Tým už rozjel přípravu na novou sezonu. V roli kouče zaskakuje sportovní ředitel Vladimír Rusnák. "Vzhledem k tomu, že stále probíhají intenzivní jednání o změnách ve struktuře klubu a stále není vyřešena otázka hlavního trenéra, vedu v současné době tréninkový proces já. Věřím, že složení realizačního týmu brzy vyřešíme," uvedl Rusnák na klubovém webu.

"Příprava bude probíhat v domácích podmínkách. Do prvního tréninku se již zapojili noví hráči – brankář Patrik Lukáč, Erik Liener, který je u nás na zkoušce, několik dorostenců a také navrátilci z hostování. Další nové tváře by měly přibýt v nejbližších dnech. Prioritou je pro nás domluva s hráči, kterým skončila smlouva, rádi bychom je v týmu udrželi," dodává.

O Františku Strakovi nepadla ani zmínka, což z jeho pohledu nevěstí nic dobrého. A vše může skončit dalším velkým slovenským zklamáním. Před rokem totiž český expert zachránil mezi elitou Trenčín. Klub mu sice poděkoval za skvělé služby, ale spolupráci ukončil. Teď to vypadá na podobný scénář, dokud ale Michalovce neoznámí jméno nového trenéra, šance existuje. Je ale minimální.