Henry už není trenérem francouzské jednadvacítky, ve funkci vydržel pouhý rok

Na lavičce francouzské reprezentace do 21 let po pouhém roce končí Thierry Henry (47). Někdejší skvělý útočník, jenž měl smlouvu do roku 2025, tak učinil z osobních důvodů. Národní tým dovedl ke stříbrným medailím na nedávných olympijských hrách v Paříži, kde Francie v prodloužení nestačila na úřadující evropské šampiony ze Španělska.

"Rád bych poděkoval Francouzskému fotbalovému svazu a prezidentovi Philippu Diallovi za to, že mi dali tuto neuvěřitelnou příležitost," uvedl Henry. "Zisk stříbrné medaile pro Francii na olympijských hrách zůstane jedním z nezapomenutelných okamžiků mého života. Jsem neuvěřitelně vděčný federaci, hráčům a fanouškům za to, že mi umožnili tento kouzelný zážitek," dodal.

Henry s jednadvacítkou úspěšně zahájil kvalifikaci o postup na Euro 2025, Les Bleus mají po čtyřech duelech devět bodů. Celkem vedl francouzské mládežníky do 12 soutěžních utkání s kladnou bilancí (9-0-3). Národní tým pod Henryho vedením navzdory absenci hvězd mezi povolenými staršími hráči vybojoval na domácích hrách první fotbalovou medaili od triumfu v Los Angeles 1984.

Bývalý hráč Monaka, Juventusu, Barcelony a Arsenalu, jehož je legendou, v minulosti vedl jako hlavní trenér Monako a Montreal v MLS. Působil také jako asistent u belgické reprezentace.