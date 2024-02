Henry, Ronaldinho, Özil a další. Nově vzniklé MS nad 35 let láká na legendární jména

Vrcholem letošního fotbalového kalendáře má být evropský šampionát v Německu. Fanoušky by však mohl uprostřed roku 2024 zajímat ještě jeden mezinárodní turnaj. V Anglii by se totiž měl uskutečnit premiérový ročník mistrovství světa hráčů nad 35 let. Chybět by podle prvotních zpráv neměly hvězdy největšího kalibru.

Nově vzniklého turnaje, který by se měl uskutečnit na začátku června, se zúčastní pouze světoví šampioni – Anglie, Argentina, Brazílie, Francie, Německo, Itálie, Španělsko a Uruguay. List Daily Mail zároveň přišel s informací, že všechny zápasy proběhnou během jednoho týdne na jednom místě. Spekuluje se přitom o stadionu účastníka Premier League.

Britská média se nadále shodují, že pořadatelství projektu spadá pod organizaci Elite Players Group (skupina bývalých špičkových fotbalistů a sportovních podnikatelů) a turnaj "veteránů" tak ponese jméno podle ní – EPG Cup.

Do akce mohou jít fotbalisté, jimž je 35 a více let a v minulosti byli součástí svých národních mužstev. Zároveň se mohou zúčastnit i ti, kteří splňují věkovou podmínku a mají za sebou alespoň 100 vystoupení v TOP soutěžích.

Kapitáni jednotlivých zemí jsou zakladateli EPG. Anglii povede Steve McManaman, s páskou na levé paži vyběhnou také Esteban Cambiasso (Argentina), Emerson (Brazílie), Christian Karembeu (Francie), Kevin Kuranyi (Německo), Marco Materazzi (Itálie), Michel Salgado (Španělsko) a Diego Lugano (Uruguay).

Mezi jejich spoluhráče by podle prvotních informací měla patřit velká jména fotbalové historie. Francie má mít na soupisce legendární duo Thierry Henry, Marcel Desailly, Brazílie údajně potěší oko diváka kouzly Ronaldinha, Kaká, Rivalda, Roberta Carlose či Cafua, zatímco další národní týmy pravděpodobně nabídnou Michaela Owena, Franka Lamparda, Robbieho Fowlera (všichni Anglie), Mesuta Özila (Německo), Davida Villu, Carlese Puyola (oba Španělsko), Hernána Crespa, Pabla Zabaletu (oba Argentina), Francesca Tottiho, Fabia Cannavara (Itálie) či Diega Forlána (Uruguay).

Zatímco oficiální podoba soupisek ještě známá není, fanoušci se pravděpodobně mohou těšit na skvělý předkrm Eura a Copa América...