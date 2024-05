TOP 5 nejlepších momentů Girouda ve francouzském dresu: Triumf na MS i pokoření Henryho rekordu

Útočník Olivier Giroud (37) se nechal slyšet, že letošní evropský šampionát v Německu bude jeho poslední akcí v rámci mezinárodního fotbalu. Připomeňme si proto pět nejvýznamnějších okamžiků francouzského kanonýra v reprezentačním dresu – od prvního gólu až k překonání rekordu legendárního Thierryho Henryho (46).

První z mnoha – 29. února 2012

Průlom v Giroudově kariéře nastal v sezoně 2011/12, kdy Montpellier i s ním v sestavě vyhrál francouzskou ligu. Na listopadovou reprezentační pauzu v téže ročníku obdržel po zásluze rodák z Chambéry od tehdejšího trenéra Francie Laurenta Blanca v 25 letech první pozvánku do národního týmu. Na premiérový gól si však musel počkat, ten přišel až v únoru dalšího roku při výhře 2:1 proti Německu.

Po centru z pravé strany od Mathieua Debuchyho přízemní střelou propálil Tima Wieseho, a vstřelil tak svůj první gól na mezinárodní úrovni. Byla to trefa, která se stala slavnou zejména díky polibku, který Giroud svému spoluhráči okamžitě po jejím vstřelení věnoval na znamení vděčnosti. Zároveň to byl i začátek dlouhé kapitoly historie francouzského národního týmu. Na svém prvním Euru v roce 2012, kam byl následně nominován, se Giroud sice neprosadil, od té doby ovšem nevynechal jediný vrcholný mezinárodní turnaj.

Zápis do francouzské historie – 20. června 2014

Giroud byl na mistrovství světa 2014 v Brazílii zastíněn Karimem Benzemou, v základní sestavě se ukázal pouze jednou, v ostatních zápasech začínal na lavičce. Během celého šampionátu vstřelil jediný gól – ve druhém zápase skupiny proti Švýcarsku při výhře 5:2. V 17. minutě po rohovém kopu hlavičkou usměrnil míč do horní poloviny branky za záda brankáře Diega Benaglia a otevřel skóre.

Jednalo se ale o obyčejnou branku? Rozhodně ne. Šlo o jubilejní 100. gól Francie na závěrečném turnaji mistrovství světa. Už navždy to tak bude právě Giroud, který se touto "jednoduchou" hlavičkou nesmazatelně zapsal do historie francouzského národního týmu. Tehdy se jednalo o devátý reprezentační gól rodáka z Chambéry – a to jsme teprve na začátku jeho reprezentační poutě.

Mistr světa bez gólu – 15. července 2018

Urostlý útočník často schytával mnoho kritiky. "Není dost gólový a produktivní. Středový útočník je tu od toho, aby dával góly," slýchával na svou adresu. Didier Deschamps se k těmto negativním zprávám ovšem stavěl odmítavě a udělal z Girouda jednu z největších opor Francie. Momentálně je tak Giroud v paměti fanoušků zapsán jako jasný lídr své země a nezpochybnitelným tahounem zůstane zajisté i v trenérových vzpomínkách.

Zbytek je historie, Francii se ten rok podařilo na mistrovství světa v Rusku triumfovat, i přestože její útočník číslo jedna nevstřelil ani jednu branku. Fakt, na který bude mnoho lidí poukazovat a bude ho označovat za slabinu, jeho spoluhráči v tom ale budou spatřovat jeho silné stránky. Giroudův úkol byl zaměstnávat a unavovat obranu soupeře, z čehož těžili jeho parťáci – zejména Antoine Griezmann a Kylian Mbappé. Herní styl a klíčová role v týmu. Souhra, která nakonec vynesla celému týmu kýženou trofej.

Milník 100 zápasů – 7. října 2020

Pouze devět hráčů v dějinách francouzského národního týmu překonalo hranici 100 reprezentačních startů. Není proto divu, že jeden útočník Francie nebral "obyčejný" přípravný zápas, ve kterém o nic nešlo, na lehkou váhu. Právě Giroud totiž ten večer proti Ukrajině pokořil hranici 100 odehraných zápasů za Francii – a navíc k výhře 7:1 přispěl dvěma góly a jednou asistencí.

Pro francouzskou ikonu to byla dvojitá pocta, protože šlo navíc i o její 41., respektive 42. trefu za národní tým. Dosažením 42 branek Giroud předstihl Michela Platiniho a stal se druhým nejlepším střelcem země galského kohouta. Před ním zůstal už jen legendární Thierry Henry s 51 góly, Giroud však měl nakročeno k tomu, aby překonal i jednoho z nejlepších hráčů všech dob.

Přepište dějiny – 4. prosince 2022

Giroud odstartoval mistrovství světa 2022 gólem proti Austrálii (výhra 4:1), což byla jeho 51. branka, kterou se vyrovnal Henrymu. Ve zbylých dvou zápasech ovšem gól přidat nedokázal. Teprve až proti Polsku (výhra 3:1) se Giroud dokázal uvolnit náběhem za obranu a střelou na zadní tyč překonal brankáře Lukasze Fabianského, historie se tak mohla opět přepisovat.

Dvaapadesát gólů za Les Bleus a rekord Henryho byl pokořen. Více než 10 let a 117 zápasů trvalo fenomenálnímu kanonýrovi zdolat tento milník. Ovšem je více než jasné, že úctyhodný výkon bude nejspíše brzy znovu přepsán. Mbappé má totiž aktuálně na kontě 46 gólů za 77 zápasů a dá se tak říct, že je jen otázkou času, než pětadvacetiletý gólostroj Girouda z trůnu sesadí.