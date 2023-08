Messi v USA poprvé neskóroval, přesto si s Miami zahraje v dalším pohárovém finále

Pohár US Open

Lionel Messi (36) dovedl Inter Miami k dalšímu vítěznému obratu, když se svými spoluhráči vyřadil Cincinnati 5:4 na penalty poté, co napínavé semifinále US Open Cupu skončilo 3:3 po prodloužení. Miami, které v sobotu večer vyhrálo Leagues Cup na pokutové kopy proti Nashvillu, tak dělí jedna výhra od druhé trofeje od Messiho příchodu do klubu.

US Open Cup je nejstarší a nejdůležitější vyřazovací soutěží v americkém fotbale, jejíž historie sahá až do roku 1914, a v tomto ohledu se podobá anglickému FA Cupu nebo španělskému Copa del Rey. Miami se ve finále 27. září utká s týmem Houston Dynamo.

Ještě před měsícem by v tomto zápase bylo jasným favoritem Cincinnati, které je v čele tabulky Major League Soccer, zatímco Miami je na jejím dně. Floridský celek je ale nyní úplně jiným týmem než ten, který před příchodem Argentince nevyhrál už 11 ligových zápasů.

V úmorném vedru, kdy teploty před úvodním výkopem přesahovaly 37 stupňů, se však zdálo, že neporazitelnost Miami od podpisu Messiho a španělského dua Sergio Busquets a Jordi Alba v Ohiu proti Cincinnati skončí.

Pro Messiho to byl první zápas za "velkou louží", v němž neskóroval, ale poprvé si připsal dvě asistence a celkově třetí ve Spojených státech. K postupu přispěl také proměněnou penaltou v prvním kole rozstřelu.

Messi byl i podle známek nejlepším hráčem. Livesport

Inter ještě 22 minut před koncem základní hrací doby prohrával 0:2, poté však Argentinec vykouzlil dvě perfektní gólové asistence útočníkovi Leonardu Campanovi. Ještě předtím však Messiho krajan Luciano Acosta poslal Cincinnati v 18. minutě do vedení, načež americký útočník Brandon Vázquez zvýšil náskok domácích přesnou ranou zpoza šestnáctky v 53. minutě.

Miami působilo unaveným a rozháraným dojmem. Po změnách v sestavě a rozestavení, které naordinoval trenér Gerardo "Tata" Martino, postrádalo svou obvyklou plynulost. V 68. minutě však Messi rozehrál volný kop z levé strany a Campanova hlavička vdechla hostům život.

Hráči Cincinnati si mysleli, že už vedou 3:1, ale přesný zásah Kuboa byl anulovaný pro hru rukou. Japonský útočník byl následně vychytaný brankářem Miami Drakem Callenderem, který následně zastavil i Santiaga Ariase. V sedmé minutě nastaveného času Messi z hloubi levé strany opět odcentroval na Campana a ekvádorský střelec si přesnou hlavičkou z úhlu vynutil prodloužení.

Miami se v něm ujalo vedení, když Benjamin Cremaschi poslal skvělou přihrávku na Josefa Martíneze a Venezuelan se v zakončení nemýlil. Cincinnati se ale nevzdalo a ve druhém prodloužení srovnalo krok, když se prosadil Kubo.

V rozstřelu šly týmy do páté série za stavu 4:4, aby následně Callender vychytal Nicka Hagglunda, zatímco Cremaschi svou penaltu proměnil a zajistil Miami účast ve finále. Osmnáctiletému Cremaschimu, který se v Miami narodil a jehož rodiče jsou Argentinci, po vítězném pokutovém kopu Messi gratuloval.

"Prožívám obrovský sen. Někdy si sednu a opravdu přemýšlím o tom, v jaké jsem pozici. Je to neuvěřitelné, nikdy jsem nevěřil, že budu na místě, na kterém jsem teď," řekl Cremaschi CBS Sports.

Střízlivější pohled měl trenér Martino, jehož tým nyní musí myslet na to, jak se během následujících 12 zápasů vyšplhat z posledního místa Východní konference na pozice zaručující play off MLS. Martino naznačil, že po náročné osmizápasové šňůře bude možná nucen nechat některé své hráče včetně Messiho odpočívat.

"Leo a mnoho dalších hráčů atakují fyzickou hranici a od dnešního dne vyhodnotíme, jak přistoupíme k dalším třem zápasům. Únavu překonává nadšení z úspěchu... Doufám, že by tým mohl v budoucnu hrát lépe, ale je to velmi těžké, když si téměř nemůžete odpočinout," poznamenal kouč Miami.