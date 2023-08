Desátý gól a první trofej v zámoří. Messi dovedl Miami k triumfu v Leagues Cupu

Argentinský fotbalista Lionel Messi (36) získal s Interem Miami první trofej. Sedminásobný vítěz Zlatého míče skóroval i v sedmém zápase za svůj nový tým a přispěl k výhře ve finále Leagues Cupu. Miami zvítězilo v sobotu na hřišti Nashvillu po dramatickém rozstřelu 10:9 na penalty. V normální hrací době skončil zápas 1:1.

Messi otevřel skóre ve 23. minutě po svojí typické akci. Před velkým vápnem obešel obránce a přes další tři soupeře vypálil do horního rohu branky. V dresu Miami dal už desátý gól. Všechny nasbíral v Leagues Cupu, v němž se utkávají týmy z MLS a mexické ligy. V MLS by měl úřadující mistr světa debutovat v dresu aktuálně nejhoršího týmu soutěže v sobotu 26. srpna.

Za Nashville vyrovnal v 67. minutě Fafá Picault. Reprezentant Haiti, který se v roce 2015 při krátkém působení neprosadil v pražské Spartě, se trefil hlavou v pádu po rohovém kopu.

Messi jako první skóroval také v rozstřelu. Dlouhou sérii ukončila až nepovedená penalta gólmana Nashvillu Elliota Panicca.

Messi, který strávil většinu kariéry v Barceloně, rozšířili svou rekordní sbírku už o 44. trofej. Do Miami přišel po vypršení dvouleté smlouvy z Paris St. Germain. Následně klub, jehož spolumajitelem je David Beckham, angažoval další bývalé hráče Barcelony Sergia Busquetse a Jordiho Albu.

"Museli jsme do týmu zapracovat spoustu nových hráčů, ale udělalo na mě velký dojem, jak se to povedlo," uvedl na tiskové konferenci trenér Interu Gerardo "Tata" Martino, pod kterým Messi hrál v argentinské reprezentaci a v Barceloně. Kouč přišel k týmu na konci června. "Potřebovali jsme potrénovat, aby se tým dostal do formy. Říkal jsem si, že nám tenhle turnaj může pomoct, když budeme hrát o měsíc déle. A teď jsme šampioni," řekl Martino.

"Bylo to velmi vzrušující. Remíza byla spravedlivým výsledkem a při penaltách je to o štěstí na straně mistra, které se v tomto případě přiklonilo k nám," řekl španělský záložník Busquets.

"Jsem velmi šťastný, že jsme získali náš první titul během jediného měsíce, první klubový. Tým roste mílovými kroky. Nakazili jsme tým svým duchem, prací, charakterem a zkušenostmi. Vytváříme pevný tým. A pak máme Lea, který dělá rozdíl, protože je nejlepší na světě," doplnil odchovanec Barcelony.