První nula ve Slavii těší, zářil Kinský po Rapidu. Na příspěvky do kasy si prý vezme úvěr

Byl šťastný. Gólman Slavie Antonín Kinský (21) po přípravném utkání proti Rapidu Vídeň zářil spokojeností. Sešívaní vyhráli 3:0 a posila Pražanů udržela premiérové čisté konto. "Udělali jsme dobrý výsledek v utkání s týmem, jehož jméno má zvuk," lebedil si brankář. "Hráli jsme dobře zezadu a kluci vepředu dokázali proměnit šance," zářil Kinský.

Rapid Vídeň je soupeřem, od kterého se čekalo, že prověří formu sešívaných. Ale Slavia měla jasně navrch. "Nenechávali jsme soupeře něco vytvořit. Hráli jsme dobře zezadu, výsledkově to dopadlo skvělé," konstatoval v rozhovoru pro Slavia TV Kinský. "Vychytaná nula mě moc těší, je moje první ve Slavii. Nějakou práci jsem sice měl, ale to až v době, kdy jsme byli v deseti," uvědomil si.

Hráče Slavie i realizační tým hodně mrzelo, že velkou část druhé půle museli hrát Pražané o deseti. "Tomu vyloučení nerozumím, že se to stane v přáteláku. Taky asistent Houštecký dostal červenou. Opravdu jsem nečekal, že sudí našeho hráče vyloučí, ale zvládli jsme to," vykládal brankář vítězů. Spokojený byl naopak s fanoušky. "Byli skvělí, přijeli z Prahy, jeli za námi dvě a půl hodiny. To je vizitka Slavie, jak skvělé má fanoušky," věděl Kinský.

V zápase mu také přistála na rukávu kapitánská páska, z čehož měl radost pokladník týmu. "Zápisný už jsem platil, ale Kovy mi to napočítává. Asi si budu muset vzít úvěr," usmál se brankář.