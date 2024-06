Hlavně nesmíme panikařit. Víme, co musíme do Eura zlepšit, uklidňuje Southgate po fiasku s Islandem

Největší favorit blížícího se Eura v Německu rozdýchává šokující porážku s Islandem. Fanoušci doma ve Wembley vypískali Anglii a trenér Gareth Southgate (53) jen smutně přiznal, že rozumí rozčarování příznivců. Když se k tomu přidá informace o zranění Johna Stonese, nemají na Ostrovech klidné spaní. "Úplně rozumím reakci fanoušků, nehráli jsme dobře," cituje dailymail.co.uk kouče anglické reprezentace.

Prognózy před šampionátem pasují Anglii do role největšího favorita na zisk titulu. O to více nyní fanoušci kroutí hlavou, jak se tým prezentoval devět dní před startem Eura. "Měli jsme několik dobrých šancí, které obvykle končí gólem. Zápas by hned vypadal jinak," vysvětloval příčinu krachu Southgate. "Ale nebylo to ideální. Vůbec nebudu skrývat, že jsem zklamaný. Hlavně nesmíme panikařit, víme, co musíme do Eura zlepšit," dodal.

Ke střídání Stonese jen poznamenal, že oporu raději stáhl ze hry kvůli zdravotním problémům. Hráče trápil zraněný pravý kotník. "Rozhodli jsme se, že nemá cenu riskovat, protože jsme blízko před turnajem a on je pro nás hodně důležitým hráčem. Věříme, že do Eura bude v pořádku," nechal se slyšet Southgate.

Statistiky zápasu. Livesport

Bývalý anglický reprezentant Wayne Rooney tvrdil, že v pátek večer ve Wembley správně nefungovala hlavně defenziva. "Vzadu nám chyběla zkušenost. Jsem si jistý, že tohle trenéři s týmem doladí. Vzadu musíme být agresivnější a více podporovat útok," uvedl Rooney pro Channel, přičemž v zadní linii mu hodně chyběl Harry Maguire.

"Výsledek zápasu s Islandem nebyl tím nejdůležitějším. Jde o to, aby se hráči z toho utkání poučili," konstatoval bývalý vynikající útočník. Sám se nemůže dočkat, jak se Anglie na evropském šampionátu bude prezentovat. "Je to vzrušující. Máme určitě ofenzivní sílu, když to zvládneme, tak si pořád myslím, že máme velkou šanci na Euru uspět."