Analýza přestupů: Kudus jako druhý Bowen. Půjde Petrovič v Čechových stopách?

Zatímco v případě West Hamu je velký nákup v tomto přestupovém okně raritou, Blues pokračují v rozhazovačném trendu. Kladiváři získali z Ajaxu Mohammeda Kuduse (23) za 43 milionů eur, David Petrovič (23) je novou brankářskou akvizicí Chelsea. Oba přestupy hodnotí analytická optika.

Jedno z nejlepších křídel v Evropě

Ghanský reprezentant a ofenzivní univerzál Kudus se stal novým spoluhráčem české dvojice Tomáš Souček a Vladimír Coufal, kteří se tak mohou těšit na souhru se zajímavým a v mnoha ohledech unikátním hráčem. Ne náhodou mělo o jeho služby zájem vícero mužstev včetně Arsenalu, Chelsea nebo Brightonu.

Druhá nejdražší posila v historii West Hamu (po Sebastienu Hallerovi) má za poslední tři sezony odehraný shodný počet minut na křídle či v ofenzivnější pozici ve středu zálohy, v případech potřeby dokázal zaskočit i v roli jakési falešné devítky. Takticky nabízí v útoku téměř neomezeně možností a je pravděpodobné, že se jeho role bude lišit zápas od zápasu podle taktických potřeb. Ve 23 letech navíc nemusí být nejlepší role zcela zřejmá a v následujících sezonách přijde i konkrétní vyprofilování do ideální pozice.

Pro herní styl West Hamu může jít o dobrou trefu. Kudus je rychlý, silný a přímočarý ofenzivní hráč. Ačkoliv je Ajax známý pro držení míče a časté přihrávky, přílišnou kreativitu od něj očekávat nelze. V pokročilých datových modelech, které měří přínos hráče podle jeho akcí na míči, výrazně víc vyniká při vedení míče než jako fotbalista s rozsahem kreativních přihrávek.

Znamená to, že pro branku soupeře je nebezpečný hlavně v momentech, kdy může přecházet přes soupeře nebo běžet s míčem do prostoru. Pro konkrétní příklad a srovnání není potřeba chodit daleko. Tipujete správně, jeho nový spoluhráč Jarrod Bowen má v tomto ohledu naprosto identický přínos. Anglického křídelníka spíš uvidíte ve sprintu do prostoru, než aby posílal kreativní finálky mezi řady.

Tato typologie dobře koresponduje s fyzickým, běhavým a takticky nepříliš složitým stylem Davida Moyese. U jeho mužstva neuvidíte propracované kombinace od gólmana až do branky ve stylu Manchesteru City nebo Brightonu, ale spíš rychlé přechody nahoru a sázku na protiútoky. Tato poloha Kudusovi sedí a tým bude moci využít jeho náběhů a přijímání míče v nebezpečných prostorech. Však je jedním z nejlepších křídel v Evropě z pohledu toho, v jak velké blízkosti soupeřovy branky je schopen pravidelně přebírat míč.

Výběr místa ve vápně je obecně jednou z jeho velkých předností. Ať už nastoupí kdekoliv v útoku, měl by být cíl West Hamu jasný – dostat ho do střeleckých příležitostí. Za minulé tři sezony v Nizozemsku je top křídelním hráčem v metrice očekávaných branek, v níž si vede velmi podobně jako současný hráč Liverpoolu a další velký export z Eredivisie Cody Gakpo.

Kudus se nejenže umí dostávat do dobrých příležitostí, ale má také kvalitní zakončení, což z něj dělá silnou zbraň. Když už střílí, je to zpravidla v centrálních prostorech ve vápně, tedy místě, odkud je největší pravděpodobnost na vstřelení gólu. Za zmíněné tři roky vypálil 99 střel, z toho jich 69 bylo z prostoru ve vápně. Většina pokusů je nebezpečná a není divu, že i díky tomu přidal 13 ligových branek a k tomu dalších pět v evropských pohárech. V boxu mu pomáhá i nadstandardní schopnost ve hře jeden na jednoho, kdy se může pochlubit 75 % úspěšností kliček. Pokud je potřeba, umí si sám prostor udělat a není jenom závislý na servisu ostatních.

Moyese a jeho tým určitě zaujala také nadprůměrná defenzivní činnost. Kudus není líný a oproti ostatním křídlům nadstandardně presuje a dělá i důležité defenzivní zákroky. V běhavém stylu West Hamu, který navíc drží celkově málo míč, bude jeho zapojení do obrany platné.

Nenápadná kvalita ze zámořské MLS

Chelsea přivítala jubilejního 10. hráče v tomto přestupovém okně, tentokrát do svých řad získala srbského gólmana Djordje Petroviče. Klub tímto nákupem reagoval na odchod Kepy, který zamířil do rodného Španělska zaskočit za zraněného Thibauta Courtoise v brance Realu Madrid. Jelikož ještě předtím odešel Edouard Mendy do Saúdské Arábie, ocitli se Blues v situaci s jediným brankářem v kádru.

Tím je Španěl Robert Sánchez, rovněž letní posila za 23 milionů eur z Brightonu, který se stává pro management Chelsea oblíbeným útočištěm. Petroviče si ovšem tentokrát vyhlédli až v zámoří, působil v týmu New England Revolution, kam loni zamířil z Čukarički. V USA si mohou mnout ruce, po dvou odchytaných sezonách svůj nákup znásobili 17x, což je skvěle odvedený byznys.

Jednička Chelsea je i vzhledem k době pozdějšího příchodu zřejmě jasně stanovená, ovšem pokud Petrovič naskočí, ukáže své kvality. A pokud dojde například na delší vynucenou absenci Sáncheze, je možné, že ho díky dobrým výkonům Srb už zpátky nepustí. Ostatně, přesně tak se do branky kdysi dostal i Petr Čech…

Samozřejmě, rozdíl mezi MLS a Premier League je obrovský. Nicméně Petrovič je za poslední dva roky z hlediska chytání jasně nejlepším brankářem zámořské soutěže. Podle metriky, která sleduje, kolik gólů navíc je schopen zastavit, je na skvělém čísle 15, což je 7,5 na sezonu. A taková výkonnost může klidně celek posunout ze středu tabulky do míst bojující o poháry nebo z něj udělat šampiona ligy.

Co se týče herního stylu, Petrovič není příliš zvyklý vybíhat a spíš stojí na čáře. Stejně tak nechodí tolik pro centry a raději je boxuje, než aby míče chytal do rukou. Rozehrávka je často napojená na komplexní herní styl a strategii týmu, ale i zde ukazuje Srb dobré předpoklady. Je schopný vyslat průnikové pasy i jako gólman a obecně díky jeho akcím tým získával. Není také zvyklý dávat dlouhé balony, jichž má oproti ostatním brankářům minimum. To se trenérovi Pochettinovi hodí, protože rád zakládá útoky odzadu.

Petrovič může působit nenápadně, ovšem jeho kvalita ve dvou sezonách v MLS je nezpochybnitelná. Chelsea získala do svých řad výborně chytajícího gólmana, který je i nadstandardně dobrý nohama. Pravděpodobně do branky ještě tolikrát nenaskočí, avšak pokud dostane příležitost a ukáže se v dobrém světle, minimálně na Sáncheze vyvine velký tlak. A nemuselo by ani být překvapením, kdyby ho v roli jedničky postupem času překonal.