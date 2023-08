Brighton si pořídil náhradu za miliardového Caiceda, z Lille získal teenagera Balebu

Teprve loni se Carlos Baleba (19) napevno usadil do áčkového výběru Lille. Postupně začal sbírat herní minuty častěji a častěji, celkově sehrál v dresu LOSC na ligové scéně 19 utkání, z toho 5 v základní sestavě. A jeho rostoucích výkonů si natolik všiml Brighton, že se nebál na stůl položit 27 miliónů eur. Rodák z Kamerunu podepsal smlouvu do roku 2028.

Na svém kontě má každopádně Baleba ještě o 2 starty z Ligue 1 více, pokud do statistik započítáme již právě probíhající letošní ročník, přičemž další dva zápasy přidal také v Coupe de France. Aktuálně se řadí mezi nejtalentovanější hráče afrického kontinentu. A právě na takové The Seagulls dlouhodobě cílí. Obecně by mohl zalepit díru po záložníkovi Moisésovi Caicedovi, jenž nedávno zamířil do Chelsea za rekordní transferovou sumu v rámci Premier League.

Na druhou stranu Brighton neočekává výsledky hned. Jeho zástupci si uvědomují moc dobře, že Baleba je stále na začátku své kariéry a že pořád potřebuje získávat zkušenosti, ostatně stejně jako na severu Francie. "Bude potřebovat nějaký čas, než si zvykne na nové prostředí, na naši kulturu a jazyk. Ale dostane veškerou naši podporu, kterou bude potřebovat. Těšíme se, až ho uvidíme v akci," uvedl pro klubový web David Weir, technický ředitel anglického celku.

Svůj debut ve francouzské nejvyšší soutěži prožil africký středopolař teprve loni v srpnu, jako střídající hráč naskočil na hřiště v prvním kole při výhře nad Auxerre, přechodně hrával také za rezervní tým LOSC. Žádnou branku na nejvyšší úrovni nezapsal, střílení gólů ale není jeho primárním úkolem. "Je to sice velmi mladý hráč, ale přesně uzpůsobený pro náš styl hry. Bude budoucností klubu," těšil se na spolupráci s novou akvizicí Roberto De Zerbi, trenér The Albion.