Highlighty víkendu: Ďábelský obrat, překopaná Chelsea i kuriózní slovenský vlastenec

Fotbalový víkend je pestrý a nabitý zajímavými momenty. To nejlepší, nejhorší, nejzajímavější a nejdivnější budou pro vás Livesport Zprávy shromažďovat v novém týdeníku. Dnes dojde na neuvěřitelný vlastní gól na Slovensku, historický obrat Manchesteru United nebo první gól "nového" Itala.

Gól víkendu

Osud tomu chtěl, že i podruhé vybíráme z české ligy. Minule to byl gól kuriózní, tentokrát dojde na ránu z kategorie "lépe to trefit nešlo". Už v osmé minutě zápasu Bohemians – Hradec Králové se míč po rohovém kopu domácích odrazil před pokutové území k Janu Kovaříkovi. Zkušený hráč předvedl, že levačku má skutečně exkluzivní, a z voleje poslal do horního rohu branky nechytatelnou ránu. Nebyl to jen náhodný záblesk – Kovařík byl dost možná nejlepší na hřišti, přidal ještě druhý gól a řídil tak výhru Klokanů.

Smolaři víkendu

Parádní kombinace na jeden dotek se povedla hráčům druholigového slovenského týmu FK Humenné. Měla jen pár nepatrných chyb – byla totiž mezi bránícím hráčem a brankářem a vedla ke gólu do vlastní branky. Adrián Knurovský se pokusil mizerně namířenou zpětnou přihrávku Lukáše Horvátha zastavit a zabránit rohovému kopu. To se mu povedlo, balon sotva vykopnutý z čáry mu ale Horváth "vrátil" z jedničky ke vzdálenější tyči. Myjava tak šla v šesté minutě zápasu do vedení, aniž by se její hráči vůbec dotkli míče na soupeřově polovině hřiště, a zápas nakonec vyhrála 2:1.

Ze sociálních sítí

Fotbalisté si od fanoušků soupeře vyslechnou hodně. Některým to vadí, jiným ne, a třetí sorta lidí si to vyloženě užívá. Do ní patří třeba anglický záložník James Maddison, čerstvě hráč Tottenhamu, který na Instagramu sdílel oslavu vítězného gólu proti Bournemouthu i s fanouškem, který na něj ukazuje vulgární gesto. "Hezkou sobotu ode mě i toho starého chlapa v řadě E!"

Statistika víkendu

Dovolíme si spojit dvě zajímavé statistiky dohromady, obě se totiž týkají Manchesteru United. Rudí ďáblové prožili pekelný vstup do zápasu s Nottinghamem Forest, dva góly inkasovali během pouhých tří minut a 47 sekund. Rychleji se do dvougólového manka v lize ještě nedostali.

Jenže Ten Hagovu družinu není radno odepisovat. Když dal kapitán Bruno Fernandes z penalty vítězný gól, stvrdil, že United jsou mistři obratů. Od založení Premier League v létě 1992 už po 13. dotáhli do vítězného konce zápas, v němž prohrávali o dva a více gólů. Žádný jiný tým to nezvládl víckrát.

Příběh víkendu

O tom, že Chelsea od nástupu nového majitele Todda Boehlyho neuvěřitelným tempem překopává kádr a kupuje jednoho hráče za druhým, se už napsalo dost. Ligový zápas s Lutonem to ukázal v plném světle. Ze soupisky Chelsea z doby, kdy hrála s Lutonem naposledy, tedy v poháru před 17 měsíci, zasáhl do pátečního klání jediný hráč – Ross Barkley. Jenže v dresu soupeře... To už je pořádná obměna.

Fotka víkendu

"Poitalštění" Matea Reteguiho je kompletní. 24letý útočník v mládeži reprezentoval svou rodnou Argentinu, když mu ale před kvalifikačními zápasy o Euro zavolal Roberto Mancini, že by ho díky italským předkům mohl uvítat v týmu Azzurri, neváhal. Za tři zápasy v italském národním týmu už stihl dvě branky, včetně jedné do sítě Anglie. V létě se z mexických Tigres (resp. z argentinského Boca Juniors, kterým patřil) do Itálie i přesunul, zlákal ho navrátilec do nejvyšší soutěže z Janova. V prvním kole vyšel naprázdno, ve druhém ale jedinou brankou zápasu setnul Lazio Řím. A řádně ji oslavil s fanoušky!