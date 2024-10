Arsenal ani City nezaváhaly a nahánějí lídra. West Ham naděloval, Brentford zvládl přestřelku

Manchester City v sedmém kole Premier League porazil Fulham 3:2, dvakrát v dresu vítězů skóroval Mateo Kovačič. Nezaváhal ani Arsenal, který si doma poradil se Southamptonem 3:1. Oba favorité na zisk titulu tak dál nahánějí vedoucí Liverpoolem, za kterým v tabulce zaostávají o bod. West Ham s Tomášem Součkem v sestavě podruhé za sebou bodoval, tentokrát před svými fanoušky vyprovodil Ipswich 4:1. Zápas mezi Brentfordem a Wolves se zvrhl v přestřelku, kterou opanovali domácí poměrem 5:3. Leicester poprvé po návratu do nejvyšší soutěže vyhrál, Bournemouth přemohl 1:0.

Domácí mohli jít hned v úvodu do vedení, ale Ilkay Gündogan ani Erling Haaland šance neproměnili. A útočit začal i Fulham. Raúl Jiménez nejdříve přesnou přihrávkou našel Adamu Traorého, ale nohy Edersona udržely bezbrankové skóre. To však byla pro domácí jen dočasná úleva, jelikož brzy již prohrávali, když šikovný Jiménez vybídl Andrease Pereiru, a ten z voleje poslal Fulham do vedení.

Celek z jižního Londýna měl vést o dvě branky, když po rychlém protiútoku Alex Iwobi předložil míč jako na talíři pro Traorého, ten ale svůj pokus poslal nad břevno. Svěřenci Marca Silvy litovali již o pár vteřin později, když se Kovačičova střela odrazila od Joachima Andersena a City vyrovnali.

Kovačič doposud vstřelil za City v Premier League pouze dva góly, ale hned dvě minuty po změně stran poslal domácí do vedení, když se trefil z hranice pokutového území do rohu branky. Téměř totožným způsobem jako v prvním poločase málem udeřil Fulham, když se nadějného míče za obranu zmocnil Traoré, kterého opět zastavily nohy Brazilce Edersona.

Cottagers byli znovu blízko, pokus Jiméneze zablokovala na poslední chvíli domácí obrana. Jejich šance vrátit se do zápasu zdánlivě pohasly, a to ve velkém stylu, když Jérémy Doku postupoval z levé strany a naprosto přesně zamířil do pravého horního rohu branky Bernda Lena.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Fulham sice v závěru stav utkání zkorigoval, když se Rodrigo Muniz otočil v pokutovém území a trefil horní růžek branky, ale to byla jen útěcha. City prodloužilo neporazitelnost v lize na 30 zápasů a jejich domácí neporazitelnost v základní hrací době se zastavila na neuvěřitelných 50 zápasech.

Přes počáteční převahu Arsenalu to byl překvapivě Southampton, kdo jako první vystřelil na branku. Kyle Walker-Peters ale z hranice pokutového území namířil balon přímo do místs, kde stál David Raya. Po rohu Declana Rice sice hlavičkoval přesně Kai Havertz, ale gól nebyl uznán pro faul. Trpělivost Gunners očividně ubývala, když začali střílet z dálky.

Thomas Partey alespoň prověřil bývalého brankáře Arsenalu Aarona Ramsdalea, skóre však zůstalo vyrovnané. Na začátku druhé půle Gabriel Jesus zamířil těsně vedle. O několik minut později byli Saints v říši snů, když Mateus Fernandes ve středu pole vypíchl míč Raheemu Sterlingovi a uvolnil náhradníka Camerona Archera, který otevřel skóre krásnou střelou do dolního rohu.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Vedení Southamptonu však netrvalo dlouho. Zaúřadovala totiž dvojice Bukayo Saka, Havertz, přičemž druhý jmenovaný fantastickým zakončením k tyči vsítil svůj sedmý domácí gól v řadě. Svěřenci Mikela Artety záhy dokonali rychlý obrat. Saka byl opět strůjcem gólu, když na zadní tyči přihrál střídajícímu Gabrielovi Martinellimu, který bez problémů poslal Gunners do vedení.

Hosté stále věřili, že si ze zápasu mohou odnést minimálně bod, ačkoliv střela Tylera Diblinga skončila pouze na tyči. Havertz pak odražený míč napálil do břevna a drama pokračovalo až do závěrečných minut. Saka se však rozhodl, že ho ukončí – po brejku Arsenalu zamířil slabší pravou nohou do vzdálenějšího rohu a o výsledku už nebylo pochyb.

Vítězství prodloužilo pozoruhodnou sérii neporazitelnosti Gunners proti Southamptonu na 29 zápasů. Zároveň uštědřilo Saints sedmou venkovní porážku v nejvyšší soutěži v řadě, od návratu do Premier League tak zůstávají bez výhry.

V Londýně byli fanoušci svědky divokého startu, jelikož po 48 vteřinách a nízkém centru Jarroda Bowena se prosadil Michail Antonio. Snový start Kladivářů překazil nejproduktivnější hráč Ipswiche v této sezoně Liam Delap, který po rohovém kopu pravačkou prostřelil brankáře Alphonse Areolu.

Oba týmy si i nadále tvořily šance. Jacob Greaves hlavičkoval mimo a na druhé straně Mohammed Kudus stejnou technikou poslal míč nad bránu. Další zásah tak přišel až ve 44. minutě. Nejprve pálil autor první braky Antonio, jeho pokus skončil na břevně, ovšem padající míč skvěle umístil do sítě Kudus.

Krátce po poločase přišel moment zápasu. Brankář hostí Arijanet Murič našel svým odkopem jen Bowena, ten si srovnal míč na svou silnější pravou nohu a neskutečnou raketou jej poslal do sítě. Definitivně pak Ipswich položil Lucas Paquetá v 69. minutě, kdy se dostal do velké šance po rychlé souhře domácích.

Svým prvním gólem v sezoně zvýšil na rozdíl tří branek a Kladiváři už komplikace v cestě za druhým vítězstvím v sezoně nepřipustili.

Dva góly během úvodních čtyř minut udaly tón neuvěřitelné úvodní půlhodině. Brentfordu chybělo jen pár vteřin k tomu, aby se stal prvním týmem v historii Premier League, který vstřelil čtyři utkání po sobě gól v první minutě. Pouhých 16 sekund po uplynutí úvodní minuty obránce Nathan Collins zcela bez problémů naběhl do pokutového území Wolves a po přihrávce Mikkela Damsgaarda poslal domácí do vedení.

Rychlý gól odstartoval poločas, který vejde do dějin. Wolves potřebovali pouhé dvě minuty k vyrovnání, když Nélson Semedo po zpětné přihrávce Matheuse Cunhy zevnitř vápna prostřelil brankáře. Brentford znovu získal vedení ve 20. minutě, když videorozhodčí rozhodl, že Mario Lemina nedovoleně zastavil Collinse.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Bryan Mbeumo pokutový kop s přehledem proměnil. Vedení domácích však opět nemělo dlouhého trvání, tentokrát trvalo čtyři minuty. Jörgen Strand Larsen se dostal před svého strážce a poslal centr Rayana Ait-Nouriho do sítě. A gólová smršť nepolevovala.

Už o 90 sekund později Sam Johnstone nezabránil Christianu Nörgaardovi, aby z bezprostřední blízkosti skóroval. Děravá obrana Wolves nadále skřípala a Johnstone byl při každém centru do pokutového území vystaven nebezpečí. Ale poté, co ještě dvakrát vychytal Kevina Schadeho, další brance zabránit nedokázal. Brentford šel do vedení 4:2 poté, co Ethan Pinnock dostal prostor a mohl hlavou zakončit.

Přestože trenér O'Neil o přestávce nesáhl k velkým změnám, jeho tým Brentfordu již dokázal odolávat. Wolves dokonce nabídli několik povzbudivých pasáží, když se Brentford zatáhl a soustředil se na udržení výsledku. V závěru utkání se za domácí trefil ještě střídající Fabio Carvalho a za hosty snižoval Ait-Nouri, na výhře domácích se však již nic neměnilo.

Steve Cooper si připsal první vítězství v Premier League v roli trenéra Leicesteru, když jeho tým přežil nápor Bournemouthu ve druhém poločase a zvítězil na King Power Stadium 1:0. Jedinou trefu obstaral Facundo Buonanotte, jenž se prosadil poprvé v dresu Leicesteru.