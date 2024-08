Nová posila Arsenalu: Merino zkouší Anglii napodruhé, zaujal tátovou oslavou

Letošní mistr Evropy ve fotbale Mikel Merino (28) si po šesti sezonách doma znovu zahraje anglickou Premier League. Z Realu Sociedad ho přivedl Arsenal za 32 milionů eur (cca 800 milionů korun) a španělský záložník podepsal po vydařených letech v San Sebastiánu smlouvu na čtyři roky. Jaký je příběh nové posily Kanonýrů, která to kdysi zkoušela v Newcastlu?

Merinova kariéra odstartovala v Osasuně, kde prošel akademií a také si zde odbyl debut v A-týmu. Brzy se vypracoval do pozice člena základní sestavy a hrál důležitou roli v úspěšném boji o postup do LaLigy. A to tak výrazně, že si jej v létě 2016 vyhlédla Borussia Dortmund a mladý Španěl se stěhoval do Německa.

Tam se však neprosadil a hned další ročník se přesunul do Newcastlu, kam si ho přivedl tehdejší trenér Rafa Benítez. Ani tam i přes 24 odehraných zápasů nevydržel déle než rok. Toho využil Real Sociedad a přivedl hráče zpět do jeho rodné země. Merino se hned stal členem základní sestavy a právě zde si vybudoval jméno.

Za své výkony si vysloužil několik pozvánek do reprezentace, včetně nominace na letošní Euro, na němž vstřelil postupový gól ve čtvrtfinále s Německem. A když potom následně napodobil oslavu svého otce Ángela Merina, který na stejném stadionu 33 let před ním vstřelil branku v dresu Osasuny v utkání Poháru UEFA proti Stuttgartu, poutavá story byla na světě.

Anglie není pro Merina úplně neznámým prostředím. Premier League už si jednou vyzkoušel, jenže angažmá v Newcastlu skončilo po pouhém roce, částečně i vinou zranění zad. Tvrdí však, že mu anglický styl fotbalu pomohl stát se hráčem, jakým je teď. "Když se mě lidi ptají na anglický fotbal, říkám jim: 'Ve chvíli, kdy jsem šel na hřiště, připravoval jsem se mentálně na bitvu. Jsem, kým jsem, díky Premier League. Vděčím jí za svou odolnost'," vykládá Merino.

Kromě toho už s pár hráči Arsenalu ve stejném dresu nastoupil. V Realu Sociedad se v sezoně 2019/20 potkal s Martinem Ödegaardem a minulý rok s Kieranem Tierneym. V národním týmu pak má za spoluhráče brankáře Davida Rayu.

Merino je silným fotbalistou, který vyniká v soubojích jak ve vzduchu, tak na zemi. Proto je důležitý při odvracení útoků, dokáže však zahrozit také ve vápně soupeře. V minulém ročníku žádný z hráčů v top pěti evropských ligách nedokázal vyhrát víc soubojů (326) než právě nová posila Arsenalu. Bude určitě zajímavé sledovat, jakým způsobem začlení posilu kouč Mikel Arteta do sestavy Gunners a jak si Merino povede.