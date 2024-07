Aston Villa musí vykoupit hráče, o kterého nestojí. Za příchodem Archera stojí sestup Sheffieldu

Aston Villa během uplynulého léta prodala útočníka Camerona Archera (22) do Sheffieldu United, jako bumerang se jí ovšem rodák z Walsallu vrátil po roce zpátky. Dohoda mezi oběma kluby totiž byla taková, že pokud The Blades spadnou z Premier League, bude muset birminghamský celek hráče vykoupit znovu do svých řad. A právě k naplnění přesně této podmínky nakonec skutečně došlo.

Vypadá to trochu jako hostování, ale hostování to není. Potřebný a chtěný přestup The Villans také ne. Ale jak se říká, co si bafuňáři loni čtvrtého celku anglické nejvyšší soutěže uvařili, to si musejí sníst. Za talentovaného forvarda z kořeny z Jamajky inkasovali od protistrany ze South Yorkshire celkem 18 milionů liber, jenže tuhle sumu si na účtu nechat nemůžou. Údajně až 14 milionů totiž musejí vrátit, neboť se do puntíku vyplnilo to, co si v Birminghamu nepřáli.

Odvrátit sestup do Championship se Sheffieldu prostě nepodařilo a s touto skutečností byl spjatý i osud Archera. Již během února web SheffUnitedWay přinesl zprávu, že hráč nefiguruje v dalších plánech vedení, ale že ho prodávat složitě na jinou adresu nebude muset. Zkrátka mu bude stačit jen vrátit, co si za zhruba 4 miliony "zapůjčil" a co nadále nebude potřebovat.

Už tehdy byla družina z Bramall Lane na padáka, vlastně se počítalo s tím, že Archer nezůstane. "Můžeme potvrdit, že se Cameron Archer vrátil do Aston Villy dle podmínek původní smlouvy o přestupu," stálo ve čtvrtečním prohlášení SUFC.

Archerův aktuální problém je, že ho údajně nechtějí ani v Aston Ville. Jak uvedl v podcastu The Inside Track skotský byznysmen Keith Wyness, bývalý generální ředitel klubu, i když musela být aktivována klauzule o zpětném odkupu, bude se hráči hledat nový zaměstnavatel.

Statistiky hráče. Livesport

Archer se v minulém ročníku tak trochu svezl se svými spoluhráči a nevábnými výsledky a rozhodně neprožil produktivní období. Ve všech soutěžích ve 32 zápasech zapsal 4 branky, z toho jednu z nich krátce před vánočními svátky právě v duelu s Aston Villou.