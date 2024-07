Bayern získal další posilu z Premier League, za Palhinhu zaplatil 51 milionů eur

Joao Palhinha (29) přestupuje z Fulhamu do Bayernu Mnichov, který zaplatí 51 milionů eur (1,3 miliardy korun), čímž z něho udělá historicky pátou nejdražší posilu. Portugalský reprezentant, jenž měl do bavorské metropole nakročeno již před minulou sezonou, uzavřel čtyřletou smlouvu.

Bayern během krátké doby získal druhou posilu z Premier League, Palhinha následoval Michaela Oliseho z Crystal Palace, za něhož německý celek zaplatil 53 milionů eur. Fulham může za 29letého záložníka vyinkasovat další finance na bonusech, ve hře je dalších pět milionů eur.

Jak už bylo uvedeno, Palhinha měl do Bayernu namířeno již před rokem, kdy byl vysněnou posilou tehdejšího kouče Thomase Tuchela, k dohodě však nedošlo, protože Fulham již v závěru přestupového okna nesehnal náhradu. Portugalský reprezentant následně s Cottagers dokonce prodloužil smlouvu, přesto se nakonec s ročním zpožděním vydává do Mnichova.

"Bylo důležité, že jsme nepřerušili kontakt. Joao opravdu chtěl jít do Bayernu a my takové hráče potřebujeme. Je důležitým stavebním kamenem pro naši budoucnost. Zejména na mistrovství Evropy znovu prokázal své přednosti na velké scéně a přináší s sebou mnoho zkušeností, protože už hrál na mistrovství Evropy i mistrovství světa a odehrál přibližně 300 soutěžních zápasů v portugalské a anglické lize. Ve středu zálohy nám dodá ještě větší stabilitu," pochvaluje si novou akvizici sportovní ředitel Max Eberl.

"Je to jeden z nejšťastnějších dnů mého života. Nyní hraji za tým z absolutní evropské špičky, je to pro mě splněný sen a jsem na to velmi hrdý. Těším se na atmosféru a fanoušky v Allianz Areně. Chci s Bayernem slavit úspěchy, vyhrávat tituly - dám do toho všechno," vyhlásil Palhinha.