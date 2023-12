Chelsea uspěla s nejmladší sestavou v historii, City potvrdili triumf výhrou nad Evertonem

Fotbalisté Chelsea porazili v 19. kole Premier League na vlastním hřišti Crystal Palace 2:1 a poskočili do elitní desítky tabulky. Trenér Mauricio Pochettino přitom nasadil nejmladší sestavu v historii klubu, s věkovým průměrem 23 let a 21 dní. Blues zachránil v závěru z penalty střídající Noni Madueke (21). Hráči Manchesteru City ukázali, že jim nevadí ani náročný program, ani cestování a jen pár dní po návratu z vítězného mistrovství světa klubů v Saúdské Arábii uspěli i na anglické půdě. A to se opět museli obejít bez zraněného norského kanonýra Haalanda.

Hosté otočili nepříznivě se vyvíjející duel. Toffees poslal po necelé půlhodině hry do vedení Jack Harrison, jenž byl mezi lety 2018 a 2021 kmenovým hráčem Citizens, za A-tým si však ani jednou nekopl. Velkého zadostiučinění se ovšem nedočkal, protože chvíli po změně stran srovnal Phil Foden a v 64. minutě překlopil skóre na stranu favorita úspěšným pokutovým kopem Julián Álvarez. Úřadující anglický mistr se tak vedoucímu Liverpoolu přiblížil na rozdíl pěti bodů, přičemž má ještě zápas k dobru. V Premier League vyhrál teprve druhý z posledních sedmi duelů a posunul se na čtvrtou příčku.

První velká příležitost přišla už ve čtvrté minutě, kdy nebezpečnou střelu z bezprostřední blízkosti od Álvareze musel zlikvidovat pozorný Jordan Pickford. Citizens i nadále tlačili na obranu Karamelek, za ní ovšem stál výborný domácí gólman, který v 15. minutě zneškodnil obrovskou šanci Matheuse Nunese a následně i dorážku Álvareze. Těsně před půlhodinou hry ale přišel pro Manchester velký šok. Obrovskou chybu udělal v pokutovém území Rodri, jenž přichystal míč pro Dwighta McNeila. Anglický záložník poté přihrávkou pod sebe našel Harrisona, který překonal bezmocného Edersona.

Everton nápor hostů ve druhé půli neustál a v 53. minutě inkasoval. Za hranicí velkého vápna se k míči dostal Foden, jenž chirurgicky přesným projektilem k pravé tyči vyrovnal. Těsně po uplynutí hodiny hry se opět excelentním zákrokem ukázal Pickford, který vytěsnil ránu Álvareze mířící do levé šibenice. Jen o pár okamžiků později ale vyústil velký tlak Citizens v penaltu, když Nathan Aké trefil v pokutovém území ruku Amadoua Onany.

Balon si na penaltový puntík postavil argentinský mistr světa a střelou doprostřed překonal skvěle chytajícího Angličana. Toffees se nechtěli před zraky vlastních fanoušků vzdát a 75. minutě mohli vyrovnat. V obrovské příležitosti ovšem selhal Dominic Calvert-Lewin, jenž o kousek minul. Nakonec však hráči v bílých dresech přidali pojišťovací třetí trefu, když po špatném odkopu Pickforda zavěsil balon k levé tyči Bernardo Silva.

Blues si vzali slovo už ve 13. minutě, kdy se po přesné pobídce prosadil Mychajlo Mudryk. Naběhl si na hranici malého vápna, odkud z první zakončil pobídku z levé strany od Mala Gusta. Na třetí ligový zásah mohl ukrajinský rychlík navázat ve 23. minutě, jeho dorážku však bravurně vykryl Dean Henderson. A do poločasové pauzy stihl vyrovnat Michael Olise, který se prosadil po nádherném centru do šestnáctky. Francouzský křídelník v létě odmítl lukrativní přestup právě do Chelsea.

Po změně stran se Eze odhodlal k tvrdé ráně z přímého kopu, balon ale zaplul vedle levé tyče. Hosté působili i nadále svižněji, Chelsea se dlouho ani nedokázala propracovat ke střele. Největší šance tak přišla až v 76. minutě, kdy se tváří v tvář brankáři zjevil Nicolas Jackson, v koncovce však trestuhodně selhal.

Výhru tak domácím zařídil v úplném závěru proměněnou penaltou Noni Madueke, jenž v útlém věku začal kariéru právě v akademii Eagles. Hosté sice na rozdíl od čtyř posledních klání na Stamford Bridge konečně skórovali, prodloužili ale dlouhou sérii porážek ze vzájemných zápasů napříč soutěžemi už na 13 utkání.

Brentford prohloubil své trápení. Utkání přineslo divákům bláznivý první poločas, ve kterém v rozmezí 15 minut padly hned čtyři branky. Jedním z hrdinů hostů byl dvougólový Hee-Chan Hwang, jenž před pár dny prodloužil s Vlky smlouvu až do roku 2028. Jeho oslavy ovšem zhatilo v nastaveném čase úvodního dějství zranění zad, kvůli kterému musel střídat.

Hráči v modrých dresech i přesto dotáhli duel do vítězného konce, k čemuž dvěma obrovskými chybami v rozehrávce přispěl i Nathan Collins, a podruhé v řadě tak zaznamenali zisk tří bodů. Pro Bees to naopak byla z posledních sedmi klání už šestá porážka. Wolves navázali na štědrodenní úspěch a vyhráli v Londýně poprvé od února 2022.