Fantasy Premier League: Předvánoční nástrahy. Přichází období, které rozděluje manažery

Program Premier League v době kolem vánočních svátků je tradičně nabitý a pestrý, ale taky ukrývá pár pastí. Protřelí manažeři ve Fantasy Premier League se budou muset mít na pozoru a pečlivě plánovat. V tradičním výhledu přinášíme pár rad a tipů, na co si dát pozor.

Během následujících týdnů až do závěru roku nás čeká celkem sedmkrát deadline. Bude potřeba spolehnout se na kvalitní lavičku náhradníků, jelikož rotace sestav je takřka nevyhnutelná. Už v příštím týdnu nás čeká vložené 15. kolo, kdy bude potřeba uzavřít tým do úterních 19 hodin, tedy klasicky hodinu a půl před úvodním zápasem, který tentokrát obstarají Wolves a Burnley.

Přestože týmy, které hrají evropské soutěže, jsou na podobný program zvyklé, dá se očekávat, že manažeři využijí některé hráčské alternativy na jednotlivých postech, obzvlášť před náročným vánočním programem.

Zápas i na Štědrý den

Po běžných víkendových utkáních 16. a 17. kola bude následovat další nástraha pro pozornost hráčů FPL. Gameweek s pořadovým číslem 18 začne 21. prosince, tedy netradičně už ve čtvrtek, kdy Crystal Palace na svém hřišti přivítá Brighton, tým, se kterým jej historicky pojí rivalita. Stejně tak nezvyklý bude závěr tohoto rozpisu zápasů. Chuťovku pod stromeček, tedy spíše na štědrovečerní odpoledne, přichystá zápas Wolves proti Chelsea 24. prosince ve 14 hodin.

Přestože 18. kolo potrvá čtyři dny, nezúčastní se ho všechny týmy. Utkání mezi mistrovským Manchesterem City a Brentfordem bylo odloženo z důvodu účasti týmu Pepa Guardioly na Mistrovství světa klubů 2023 v Saúdské Arábii. Bude třeba zvážit, zda do týmu přivádět hráče těchto týmů, případně jakým způsobem s nimi naložit v tomto kole.

Možností jsou v podstatě tři – postupně některé z nich prodat, což však přináší také nutnost zvážit případný nákup zpět, další variantu naskýtá lavička náhradníků, kdy je však nutné mít kvalitní střídající hráče nebo odehrát kolo v nekompletní jedenáctce. Poslední variantou je využití chipu, tzv. free hitu, kdy si můžete poskládat libovolný tým pouze pro tento gameweek, samozřejmě dle vašeho rozpočtu a za stále platných pravidel hry. Následně se vaše sestava vrátí do původní podoby a v 19. kole budete pracovat se stejným kádrem, který jste měli k dispozici o dvě kola zpět.

Jistou výhodu pak mají manažeři, kteří stále nevyužili svoji první wildcard. Tu je třeba dle pravidel využít nejpozději do 30. prosince do 12 hodin, což představuje deadline před 20. kolem sezony, které je zároveň poslední v roce 2023. A v čem spočívá ona výhoda? Přestože oficiálně dosud nebylo nic potvrzeno, existuje velká pravděpodobnost, že zápas mezi Manchesterem City a Brentfordem bude přeložen na začátek roku 2024 a mohl by být součástí gameweeku 20, ze kterého by se stal double gameweek.

Brentford by v tu chvíli čekal dvojzápas na Etihad Stadium a v Selhurst Parku, Manchester City pak domácí zápasy s Sheffieldem United a zmíněným celkem Thomase Franka. Taky slyšíte manažery mačkat tlačítko triple captain? Manažeři s wildcard v kapse by mohli pracovat se svým týmem až do 18. kola, před 19. kolem využít wildcard s ohledem na následný program a ve 20. kole udělat z norského kanonýra bodové monstrum. Téměř ideální plán.

Brutální program pro Newcastle

Kdo bude potřebovat dobře plánovat, to je dozajista Eddie Howe. Jeho Newcastle, který je už nyní decimován zraněními, má před sebou společně s Liverpoolem a West Hamem nejnáročnější prosincový program z celé Premier League. Vzhledem k účasti v evropských pohárech a zároveň také ve čtvrtfinále ligového poháru, nečeká tyto týmy jediný volný midweek, tedy volno v týdnu mezi jednotlivými ligovými koly. Celkem tuto trojici čeká devět zápasů, započítáme-li rovněž utkání na Nový rok 2024 a o den později, kdy Kladiváři uzavírají celý program zápasem s Brightonem.

Bude třeba sledovat situaci ve skupinách evropských soutěží a patřičně reagovat. Nutno říci, že především program mezi 7. prosincem a 19. prosincem je pro Straky takřka brutální. V těchto dnech budou čelit pětici soupeřů, kdy mezi jednotlivými zápasy nemají vice než dva dny volna. Nemluvě o kvalitě protivníků, mezi které patří AC Milan, Tottenham nebo Chelsea. Alespoň v rámci Premier League čeká Magpies během vánočních svátků přívětivější los – Fulham, Luton, Nottingham.

Chelsea čeká dobrý los

Zaměříme-li se více na los dalších klubů během následujícího měsíce, v popředí nalezneme svěřence Mauricia Pochettina, tedy londýnskou Chelsea. Tu nejprve čekají zápasy s pohárovými zástupci, tedy Brightonem a Manchesterem United, následně bychom však měli začít pokukovat po jejích hráčích.

Zmiňme Colea Palmera, ze kterého se stal tahoun týmu a který zároveň bezchybně proměňuje příležitosti ze značky pokutového kopu, v letošním roce už čtyři. Po zranění v letní přípravě se navíc do kádru vrací posila z Lipska Christopher Nkunku. Londýňany čeká v rozmezí 16. a 20. kola změť papírově slabších soupeřů, konkrétně jde o Everton, Sheffield United, Wolves, Crystal Palace a Luton.

Nutno však jedním dechem dodat, že Chelsea společně s Wolves čeká nejnáročnější program vánočních zápasů a těsně po nich, především z hlediska času na regeneraci. Oba týmy hrají 24., 27. a 30. prosince. Pro zajímavost na opačném pólu stojí Brighton, který první utkání odehraje 21. prosince, následně 28. prosince a třetí utkání až 2. ledna nového roku.

Papírově slabší soupeři čekají především na týmy z druhé poloviny tabulky. Zmiňme Nottingham Forest, jehož svatyni nově střeží Odysseas Vlachodimos, řecká posila z Benfiky Lisabon, který vytlačil na lavičku náhradníků nepřesvědčivého Matta Turnera.

Řada manažerů tak přišla o chytajícího brankáře za lidovou cenu. V záložní řadě se poprvé v sezoně střelecky prosadil Morgan Gibbs-White a mohl by nabízet zajímavou alternativu pro další zápasy s Evertonem, Fulhamem či Wolves.

Na hrotu útoku pak z důvodu zranění chybí kanonýr mužstva Taiwo Awoniyi, jehož by měl v příjemné cenovce 4,9 milionu zaskočit novozélandský reprezentant Chris Wood.

Vraťme se však ještě na chvíli ke dvěma mužstvům, jež čeká tzv. blank v 18. kole před vánočními svátky. Brentford sehraje před nucenou pauzou zápasy s Lutonem a Sheffieldem United, tedy dvěma nováčky soutěže.

Těžko si představit sestavu Thomase Franka a rovněž fantasy manažerů bez Bryana Mbeuma. Tento Kamerunec měl zatím podíl na osmi gólech svého celku, z nichž šest vstřelil sám a na dva přihrál. V rámci očekávaného podílu na gólech navíc i tak měl mít podíl na třech dalších brankách, kdy je v této statistice lepší pouze Mohamed Salah.

Závěrečné dva zápasy roku 2023 pak obstarají duely s Wolves a Crystal Palace. Tým Pepa Guardioly, tedy Manchester City, čekají před odletem do Saúdské Arábie zápasy s Lutonem a rovněž svěřenci Roye Hodgsona, po návratu pak Everton a Sheffield United. A nezapomínejme na potenciální double gameweek. To jen podtrhuje důležitost volby vhodného plánu pro udržení hráčů těchto mužstev v sestavě.

Jak je vidět, přichází období, které rozděluje FPL manažery na dvě skupiny. Ty, kteří se těší, až zasednou za počítač nebo stůl s tužkou v ruce a začnou plánovat každý další tah a ty, kteří toto období nenávidí a nutí je zamýšlet se nad svojí sestavou více, než by sami rádi nebo jsou ochotni podstoupit. Ke kterému spektru se řadíte vy?