United spasil Fernandes, Coufalovi zhořklo jubileum. Newcastle svalil Arsenal

Manchester United vydřel v 11. kole Premier League vítězství 1:0 ve Fulhamu. Herní krizí zmítaní hosté předvedli další nevýrazný výkon, až v 91. minutě je jediným gólem utkání spasil Bruno Fernandes. To druhý klub z Manchesteru si doma nedělal problém, Citizens zničili Bournemouth 6:1. V sestavě West Hamu nastoupil spolu s Tomášem Součkem ke svému 100. utkání v nejvyšší anglické soutěži i Vladimír Coufal, jubileum mu však zhořklo. Kladiváři sice v Brentfordu otočili na 2:1, nakonec ale padli 2:3. Newcastle si v sobotním šlágru poradil doma s Arsenalem 1:0.

Úvod utkání ovšem vyšel lépe hostům. Alejandro Garnacho totiž našel přihrávkou před prázdnou bránu osamoceného Scotta McTominaye, jenž skóroval. Po několikaminutovém zkoumání však rozhodčí gól odvolal kvůli ofsajdu. V další příležitosti vyslal Fernandes technický obstřel z hranice šestnáctky, nicméně brankář Bernd Leno míč lapil.

Před přestávkou zahrozili rovněž domácí, když si balon navedl na střed hřiště Willian, který ovšem vypálil těsně vedle. Druhou půli zahájila pohotová střela Garnacha, kterou po teči jednoho z obránců lapil Leno. Poté ovšem přišla série šancí pro Fulham. Z hranice pokutového území razantně vystřelil Harry Wilson, skvělým reflexem ale balon vyrazil gólman André Onana.

Jen o minutu později zkoušel tvrdým projektilem štěstí Joao Palhinha a kamerunský brankář opět podržel Red Devils skvělým zákrokem. Poté hosté převzali iniciativu, za což byli odměněni v nastaveném čase. Fernandes se po zmatcích ve vápně uvolnil od obránce a ranou k tyči rozhodl utkání. United se tak navzdory krizi dočkali v Londýně tří bodů.

V 11. minutě ránu Franka Onyeky doklepl do sítě hlavičkou Neal Maupay, čímž otevřel skóre zápasu. V 19. minutě však bylo srovnáno. Centr Michaila Antonia totiž fantastickým volejem levou nohou uklidil ke vzdálenější tyči Mohammed Kudus. Následující šance Kladivářů vedla k další brance. Centrovaný míč ze strany sice trefil Kudus do tyče, nicméně od brankové konstrukce se odrazil přesně k Jarrodu Bowenovi, jenž do odkryté sítě skóroval.

Ještě před změnou stran mohli hosté přidat třetí gól, Antonio však na zadní tyči ukopl míč před Saïdem Benrahmou, který by v lepší pozici téměř jistě vstřelil gól. Na začátku druhé půle se domácím podařilo srovnat. Centrovaný míč se snesl na hlavu Konstantinose Mavropanose, jenž balon nešťastně namířil do vlastní sítě. V 70. minutě došlo ke druhé otočce v utkání.

Na přihrávku vzduchem Mathiase Jensena si nejvýše naskočil Nathan Collins, jenž přesným zásahem rozvlnil síť. Na druhé straně mohl ještě po přiťuknutí Kuduse střelou z první z hranice šestnáctky skórovat Pablo Fornals, nicméně jeho pokus přeletěl bránu. Rovněž kvůli tomu odjeli The Hammers bez bodu.

Domácí celek dle očekávání od úvodu diktoval tempo hry. Již v páté minutě se vstříc svojí další trefě probíjel Erling Haaland, na centr ze strany ale těsně nedosáhl. Ve 22. minutě si již norský kanonýr pro centr Juliána Álvareze vyšplhal, hlavičkou ale orazítkoval pouze tyč. Hráči Bournemouthu se na polovinu soupeře prakticky nedostávali, krátce před půlhodinou čelili dalekonosné ráně Bernardo Silvy, která jen o kousek minula zadní tyč. Tlaku The Sky Blues odolávali hosté do 30. minuty, kdy tým z Manchesteru poslal do vedení Jeremy Doku.

Již o tři minuty později disponovali Citizens dvougólovým náskokem, když se utaženou střelou na zadní tyč prosadil Silva. Ještě do konce poločasu lovil Ionut Radu míč ze sítě potřetí, jelikož jej po ráně Dokua překonal tečující Manuel Akanji. Krátce po návratu na hrací plochu se do střelecké listiny mohli zapsat také hosté, trefa Dominica Solankeho však kvůli ofsajdu platit nemohla. Nedlouho před hodinou hry pálil po pohotovém sklepnutí Akanjiho Mateo Kovačič, prostor mezi třemi tyčemi ale netrefil.

Znovu se tak skóre měnilo v 64. minutě, kdy se po další přesné přihrávce Dokua prosadil střelou doprostřed branky Phil Foden. Tým z Manchesteru i přes vysoký náskok kontroloval tempo zápasu a Třešně do hry nepouštěl. V 74. minutě se přesto hosté z ojedinělé příležitosti dočkali čestné trefy, když Edersona překonal Luis Sinisterra. O 10 minut později si však vzalo slovo opět City, když Radua překonal pohledným lobem Silva. V závěru pak skóre do konečné podoby upravil přesnou hlavičkou Nathan Aké.

Po téměř celý duel byl sice nováček výrazně aktivnější, žádnou ze svých šancí ale nedokázal proměnit a nadále zůstává u dna soutěže. Lekci z produktivity tak domácím uštědřil Jeffrey Schlupp, který těžil ze skvělé práce Jordana Ayewa, čímž si otevřel střelecký účet v aktuálním ročníku. Hosté v nastavení svůj náskok ještě navýšili a posunuli se do klidného středu tabulky.

Toffees nakročili ke třetímu soutěžnímu triumfu v řadě hned v úvodu, když se na střeleckou listinu zapsal tečovanou ranou Vitalij Mykolenko. Hosté však dokázali chvíli před koncem alespoň vyrovnat díky vlastnímu zásahu osmatřicetiletého Ashleyho Younga. Svěřenci Roberta De Zerbiho další zásah nepřidali, a na první ligové vítězství od 24. září tak nadále čekají.

V první půli měli navrch Vlci, ale neskórovali. Naopak ve druhém poločase tvrdou ranou poslal Cameron Archer do vedení Žiletky. Hosté sice srovnali, poslední slovo si ovšem vzali opět domácí, když Oliver Norwood proměnil pokutový kop v závěru dlouhého nastavení. The Wanderers tak prohráli poprvé po pěti zápasech s bodovým ziskem, zatímco jejich soupeř se mohl radovat z prvního vítězství v letošním ligovém ročníku.

Šlágr kola anglické nejvyšší soutěže v St. James' Parku byl od úvodu svázaný taktikou. Po svižném vstupu Magpies do utkání začali postupem času přebírat iniciativu hráči z Londýna, jejich kombinace však často končily už před šestnáctkou. Až ve vyhroceném závěru poločasu mohl po nepovedené hlavičce Jamaala Lascellese skórovat Anthony Gordon.

Míč mu ale v klíčovém momentu odskočil a anglický křídelník osamocený před Davidem Rayou ani nezakončil. Gólem neskončila ani jediná střela mezi tři tyče z prvních 45 minut z kopačky Gabriela Martinelliho, a do kabin se tak šlo za bezbrankového stavu. Ten mohl po hodině hry změnit Declan Rice, k němuž nepřesvědčivě odvrátil centr Kieran Trippier, ale letní posila z West Hamu hlavou z velké dálky těsně minula.

Krátce nato se na druhé straně dostal po hlavičce Joelintona, jenž byl rukama aktivní v souboji s Gabrielem, k zakončení z bezprostřední blízkosti Gordon a jednoduše dopravil míč do sítě. Svěřenci Eddieho Howea se po vstřelené brance stáhli hluboko na vlastní polovinu a soustředili se už pouze na defenzivu. Závěrečný nápor Gunners nakonec přišel vniveč a obranná hradba domácích zůstala nedobyta.