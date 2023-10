Coufal ve formě. V lednu chtěl West Ham opustit, teď boří rekordy a chválí ho Guardiola

V podstatě celou kariéru bořil předsudky. Vladimír Coufal (31) býval podle slov jeho někdejších spoluhráčů při nejlepším průměrný fotbalista. Vypracoval se ale takovým způsobem, že dnes pravidelně hraje Premier League a je českým reprezentantem. Nicméně na Ostrovech ne vždy bylo vše růžové, West Ham chtěl před nedávném opustit. Nestalo se. A tak nyní přepisuje rekordy.

Pravý obránce si připsal asistenci v každém z posledních čtyř zápasů Premier League. Jedná se o nejdelší sérii po sobě jdoucích zápasů s asistencí hráče West Hamu v Premier League.

Brát v potaz by se mělo také to, proti komu asistence přišly. Kromě Sheffieldu, jenž je poslední, šlo o týmy, které v posledních týdnech dominují tamní scéně. Coufal asistoval proti Newcastlu, Liverpoolu i Manchesteru City. Právě po posledním jmenovaném zápase ho vehementně objímal trenér Pep Guardiola.

"Bylo to pro mě velké překvapení, že za mnou přišel a objal mě. Ty záběry jsem si nahrál a budu je mít u sebe do smrti. Od jednoznačně nejlepšího trenéra na světě to pro mě byl emocionální zážitek," vzpomínal Coufal pro Canal+ Sport.

A dodal: "Řekl mi, že to byla super asistence, že jsem to udělal opravdu dobře a celkově jsem se mu v zápase líbil. Dokonce mu stylem hry připomínám Kylea Walkera (v současnosti nosí v Manchesteru kapitánskou pásku, pozn. red), což je můj obrovský vzor, s nímž se ani nechci srovnávat. Moc mě to potěšilo."

Pouze 10 hráčů pak v nejvyšší soutěži asistovalo u gólu v pěti po sobě jdoucích vystoupeních. Pokud by se to o víkendu, kdy Hammers hrají s Aston Villou, Coufalovi podařilo, v historických tabulkách by byl po boku jmen jako Ryan Giggs nebo Thierry Henry.

Bilance Vladimíra Coufala v Premier League. Livesport

Na pozici pravého beka je tak jasnou volbou. Pokud bychom se ale vrátili v čase o rok zpět, situace by vypadala přesně naopak. Coufalova forma je v obrovském kontrastu s minulou sezonou, kdy měl v 38 vystoupeních mizernou bilanci jedné asistence.

Loni mezi říjnem a listopadem odehrál tým trenéra Davida Moyese osm ligových zápasů, v nichž Coufal zapsal v součtu pouze 92 minut a jeho budoucnost se zdála být ne úplně ideální. Ani on pochopitelně nebyl spokojený. I proto podle webu The Athletic letos v lednu zkoumal možnost odchodu do německého Bayeru Leverkusen. Nakonec to byl Moyesův telefonát, jenž českého fotbalistu přesvědčil, aby zůstal.

Pořadí v tabulce Premier League. Livesport

A bylo to moudré rozhodnutí! Už na jaře Coufal prokazoval zlepšené výkony a v této sezoně nemá na pravé straně konkurenci. Opakuje výkony z ročníku 2020/21, kdy během 34 zápasů nasbíral sedm asistencí, což je nejvíce, co se mu v Anglii podařilo za jednu sezonu, nicméně také je to meta, kterou má nyní na dosah do konce října.

Není tajemstvím, že jeho největší zbraní jsou přesné centry z pravé strany. West Ham totiž hraje jednoduchý fotbal a ve vápně se většinou nachází hráči, kteří ve vzduchu dominují. Jako třeba krajan Tomáš Souček, který v aktuální sezoně vstřelil dvě branky.

Coufalovy přesné centry se však přesně do takového stylu hodí. V neděli bude mít další možnost svou sérii vylepšit a zapsat se do historie nejslavnější ligy na světě. Všechny oči budou směřovat na něj. Zvládne to?