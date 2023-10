Fantasy Premier League: Na koho se zaměřit? Liverpool, Villa a West Ham slibují body

Správný manažer FPL ví, že klíčem je dlouhodobá analýza. Před dalším blokem zápasů se podíváme na týmy, jejichž hráči by vám mohli přivést spoustu bodů.

Blok následujících zápasů po reprezentační pauze skýtá dobrou příležitost pro svěřence Jürgena Kloppa. Reds se hned ve třech případech představí fanouškům na domácí půdě, kde je čeká sobotní derby proti Evertonu, o týden později další domácí zápas s Nottinghamem Forest a jenom co si odskočí na půdu nováčka z Lutonu, šňůru zápasů uzavřou opět doma proti týmu Thomase Franka – Brentfordu.

Pro manažery, kteří dosud nemají v týmu Mohameda Salaha, to znamená nejvyšší čas začít přemýšlet, jak ho dostat do týmu, což v ceně necelých 13 milionů není nic jednoduchého. Obzvlášť, chcete-li v týmu udržet další hvězdné hráče, jakými jsou Haaland, Son nebo Trippier. Egypťan v letošní sezoně ke střelecké formě přidává rovněž něco ze svých tvůrčích schopností a s 9 vytvořenými velkými šancemi od startu sezony stojí v čele Premier League.

Liverpool a jeho další program. Livesport

Když k tomu připočteme 26 střeleckých pokusů (4. místo), z toho jedenáct na bránu, máme zde dalšího kandidáta na kapitánskou pásku v příštích kolech. Bohužel, na další dvě místa v útočné trojici Liverpoolu aspiruje hned čtveřice hráčů (Gakpo, Jota, Darwin, Díaz), jejichž minutáž je zatím nestabilní, bude tak složité vybrat k Salahovi parťáka a využít losu naplno.

V obraně je k dispozici Trent Alexander-Arnold, kterého má v týmu jen 8% manažerů, což je u takového hráče velmi nízké číslo, nutno však dodat, že anglický reprezentant zatím zaostává za očekáváním a s 1 asistencí a v ceně 7,9 milionu by bylo potřeba udělat v sestavě velké kompromisy. Na levém kraji obrany však bude zajímavé sledovat situaci kolem Andyho Robertsona, který se během reprezentační pauzy zranil a vrátil se zpět k lékařům do Liverpoolu. Pokud by si poranění ramena vyžádalo delší léčbu, na šanci čeká Kostas Tsimikas, který je k dispozici za pouhých 4,4 milionu.

Dalším týmem, který se představí na domácím stadionu před listopadovou reprezentační pauzou hned třikrát, je Aston Villa. Zraky manažerů se budou ubírat především do útoku, kde řádí Ollie Watkins, společně se Salahem nejvíce bodující hráč momentálního ročníku FPL.

Anglický reprezentant zatím bodoval ve všech zápasech letošního ročníku kromě zápasu na Anfield Road a kromě třiadvacetibodového zápasu s Brightonem už připsal 59 bodů za 4 góly a 7 asistencí. Další gól přidal i za reprezentaci v zápase proti Austrálii a před zápasy s West Hamem a Lutonem potvrzuje střeleckou formu. V počtu dotyků s míčem v pokutovém území je na děleném prvním místě mezi všemi hráči a s 25 střeleckými pokusy v závěsu za Erlingem Haalandem.

Zápasový program fotbalistů Aston Villy. Livesport

Zdvojnásobit útočnou hrozbu by mohl pomoci Francouz Moussa Diaby. Ten doplňuje Watkinse v útoku Villans a stihl si připsat 42 bodů za 2 góly a 4 asistence. Za 6,7 milionu ho má v týmu necelých 13 procent manažerů a vzhledem k losu, který dále skýtá i zápasy s Nottinghamem a Fulhamem, nabízí vhodný doplněk do záložní řady.

Polský reprezentant Matty Cash v letošní sezoně těží z pozice, kterou mu Unai Emery svěřuje na pravé straně hříště. Jelikož často nastupuje na pravém kraji zálohy a nikoliv jako pravý bek, vévodí Cash statistice počtu doteků ve vápně (26), střeleckých pokusů (16) i střel mezi tři tyče (8). Ne nadarmo jeho cena vystoupala z původních 4,5 milionu už na hranici 5 milionů.

Především po venkovním utkání na hřišti Aston Villy čeká příznivý los až téměř do vánočních svátků fotbalisty londýnského West Hamu. Ti se poprali nadmíru dobře s těžkými soupeři, které jim los přisoudil na začátku sezony a přestože je nadále čeká náročný program, který zahrnuje účast v evropských pohárech, Kladiváři se dostávají do zorného pole mnoha manažerů.

Tam dozajista nechybí Alphonse Areola, který jako jeden ze dvou pravidelně nastupujících gólmanů startujících na 4 milionech potvrzuje výbornými výkony svoji pozici jedničky v brance. Vévodí statistice očekávaných gólů mezi gólmany, kdy za svá záda pustil 12 gólů, o 3,5 méně, než tento ukazatel naznačuje. Především v záložní řadě je pak z čeho vybírat.

Zastavme se především u Jarroda Bowena, kterého v nedávných rozhovorech vychválil David Moyes a rovněž zmínil, že by s ním chtěl postupně počítat i na hrot útoku. Anglický reprezentant prozatím zapsal 7 velkých šancí, což ho řadí na dělené první místo a 19 střel v pokutovém území, které stačí na druhé místo za Marcuse Rashforda. O milion levnější alternativu představuje v kádru Hammers James Ward-Prowse, který těží především ze standardních situací a v posledních třech utkáních nebodoval.

Mezi dalšími týmy, které stojí za to v souvislosti s příjemným losem zmínit, patří Arsenal, který především na Emirates Stadium přivítá soupeře ze spodní poloviny tabulky – Sheffield United, Burnley a Wolverhampton. Kromě Bukaya Saky je třeba upozornit na Gabriela Martinelliho, který se vrací po zranění do sestavy Kanonýrů a v minulém utkání si stihl připsat klíčový gól do branky Manchesteru City.

Po náročném výletu na Etihad Stadium přivítá v 10. kole na Amex Stadium domácí Brighton londýnský Fulham. Jelikož následně čeká Seagulls souboj s Evertonem a Sheffieldem United, bude důležité sledovat rotaci týmu Roberta De Zerbiho, který rád točí sestavou s ohledem na náročný program. Po zranění by se měl v průběhu nejbližších týdnů vrátit obránce Pervis Estupiňán, v záložní řadě vyčnívá japonský štírek Kaoru Mitoma.