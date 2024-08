Dewsbury-Hall zná trenéra Marescu a jeho systém. Najde však místo v základní sestavě Chelsea?

Chelsea podepsala smlouvu s hráčem roku Leicesteru City Kiernanem Dewsbury-Hallem (25), který se po přesunu do jihozápadního Londýna připojil do výběru bývalého manažera Lišek Enza Marescy (44). Anglický záložník v minulé sezoně vstřelil 12 gólů a připsal si 15 asistencí, přičemž byl často nasazován na levé straně zálohy na pozici vysunutější osmičky. Jak může být Dewsbury-Hall využit v Chelsea a v čem tkví jeho přednosti?

Prvním zřejmým bodem, který je třeba o Dewsbury-Hallovi říci, je skutečnost, že pod italským manažerem strávil již minulou sezonu v Leicesteru a poznal jeho systém skrz naskrz. Jeho adaptace na hru týmu ze Stamford Bridge by tak mohla být rychlá.

Maresca po prvním předsezonním utkání Dewsburyho-Halla za Blues dokonce řekl: "Zvenčí je v tu chvíli vidět, že na své spoluhráče mluví jiným jazykem, protože přesně ví, co má dělat na míči i bez něj."

Kde najde Dewsbury-Hall místo v sestavě Chelsea? Tribalfootball

A právě proto může být pětadvacetiletý hráč pro Chelsea pod novým koučem obrovským přínosem. Do týmu vnese prvek intelektu, znalost nového a složitého systému, který si ostatní budou muset teprve osvojit.

Dewsbury-Hall v alternativním rozestavení Chelsea. Tribalfootball

Mít hráče, který už ví, kam si nabíhat, jaké pozice zaujímat, aby vytvořil prostor pro ostatní, a jaké má povinnosti mimo držení míče, v presinku, může pomoci s přechodem na Marescovu taktiku i ostatním.

Rozmístění hráčů Chelsea na hřišti. Tribalfootball

Dewsbury-Hall v držení míče operoval v jednom z poločasů přípravného utkání proti Manchesteru City (2:4) na pozici osmičky a jeho úkolem bylo přebírat míč mezi liniemi a posouvat hru dopředu prostřednictvím driblinků či přihrávek.

Klíčovým aspektem jeho hry v minulé sezoně byla schopnost přenášet míč a dostávat Leicester do útoku z hloubi pole. V průměru za 90 minut zaznamenal 3,91 vyvezení míče, 1,46 úspěšného přechodu jeden na jednoho a 2,57 vyvezení balonu do finální třetiny hřiště.

Pohyb vysunuté osmičky v Marescově systému. Tribalfootball

Maresca často chce, aby jeden z jeho hráčů s číslem osm pronikal hlouběji, na obrázku výše po ose vytaženého středního obránce (Levi Colwill) a křídla (Christopher Nkunku).

Posun Dewsbury-Halla do tohoto prostoru často vede k přečíslení bránícího týmu o jednoho hráče. Chelsea tak může v držení míče využít převahy a uvolnit do náběhu některého z dalších hráčů. Dewsbury-Hallovi tento posun umožňuje rozvíjet hru v nebezpečném prostoru, přenášet míč do finální třetiny a vyzývat spoluhráče k pohybu.

V Leicesteru si navíc Dewsbury-Hall vytvořil pevnou a dynamickou vazbu s křídelníkem Stephym Mavididim. Věděli, co jeden od druhého čekat, kdy si vzájemně pomoci a kdy si nezištně naběhnout a vytvořit prostor pro druhého. Zároveň se účinně zastupovali v klíčových zónách hřiště.

Roli Mavdidiho by v Chelsea mohl zastat Nkunku. Tribalfootball

Podobnou dynamiku by Dewsbury-Hall mohl v této sezoně navázat s kýmkoli, kdo bude hrát na levém kraji zálohy Chelsea, přičemž o tuto roli by se mohli ucházet Raheem Sterling, Mychajlo Mudryk, Nkunku a nově podepsaný Pedro Neto.

Jak již bylo zmíněno, pochopení systému a schopnost nezištně vybíhat a vytvářet prostor pro ostatní členy týmu budou neocenitelným faktorem v ostrých zápasech. V minulé sezoně se Mavididi často prodíral dovnitř po pravé noze, proplétal se do středu pole a snažil se dostat blíže do pozice pro finální přihrávku či střelu. Dewsbury-Hall mu v těchto případech pomáhal odvedením pozornosti bránícího hráče náběhem.

Ukázka útočné akce Leicesteru z minulé sezony. Tribalfootball

Nový muž v záloze Chelsea má také instinkt pro zabíhání si pro míč, kdy si mezi středními obránci naběhne "do švu", což jemu samotnému dovoluje dostávat se do prostoru pro střelu či tvořit prostor pro křídelního hráče, který si tak může seběhnout blíže k vápnu.

Jeho schopnost přijímat míče mezi liniemi a za nimi podtrhují dvě vynikající statistiky – v průměru za jeden zápas obdržel v minulé sezoně 7,48 progresivních přihrávek a měl také 4,06 doteku v pokutovém území soupeře. To jen ukazuje, že je ochoten neustále podnikat útočné výpady a být hrozbou.

Může být základním stavebním kamenem hry Chelsea

Závěrem lze říci, že Dewsbury-Hall by mohl být nepříliš tajnou Marescovou zbraní minimálně v začátku jeho angažmá v Chelsea, neboť představuje hráče, který dokáže aplikovat základy jeho systému a vytvořit odrazový můstek pro výkony ostatních.

Jeho porozumění hře přinese výhodu spoluhráčům. Nejvíce by mohl svými výkony pomoci levým křídelníkům, kteří by se díky němu měli dostávat častěji do pozic nebezpečných pro soupeře. To by mohlo dokonce pomoci Blues vyřešit další problém – tolik potřebné sebevědomí by mohl nabrat Mudryk, jenž zatím po přestupu do Londýna neukazuje, co umí.

Flexibilita a přizpůsobivost je dalším pozitivem podpisu Dewsbury-Halla, který je schopen hrát na více pozicích (levá i pravá strana záložní řady). To Marescovi umožní laborovat se sestavou, aby byl co nejlépe připraven na určité soupeře.

I kdyby Dewsbury-Hall za 30 milionů liber plnil zásadnější roli jen zpočátku a později, až se hru na jeho postu naučí jiní hráči Chelsea, vypadl ze základní sestavy Blues, jedná se o prozíravý tah, který zajistí stabilitu ve hře Marescova týmu a pomůže mu v období přechodu.