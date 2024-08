Noví trenéři v Premier League: Náhrada za Kloppa i nejmladší manažer v historii ligy

V Premier League se v nadcházející sezoně představí hned pět nových tváří na pozici hlavního trenéra. Arne Slot (45) přebírá po legendárnímu Jürgenu Kloppovi Liverpool, Enzo Maresca (44) chce vzkřísit slávu Chelsea, Kieran McKenna (38) s Russellem Martinem (38) přivádí své týmy po úspěšných sezonách v Championship, a Fabian Hürzeler (31) se chce jako nejmladší trenér ligy zbavit předsudků. Kdo jsou noví trenéři a co od nich lze očekávat?

Slot má ze všech nových koučů možná nejtěžší pozici. Nahradit má legendárního Jürgena Kloppa, který má za sebou úspěšnou éru na Anfieldu. Za devět let u kormidla získal osm trofejí včetně anglického titulu a vítězství v Lize mistrů. Na domácí triumf přitom fanoušci Reds čekali dlouhých 30 let. Volba sportovního vedení nakonec padla na nyní již bývalého lodivoda Feyenoordu. Liverpool za něj zaplatil 9,4 milionu liber.

Ten za sebou nechal úspěšnou stopu. Během tří let vyhrál Eredivisie a Nizozemský pohár, v roce 2022 se podíval až do finále Konferenční ligy. V přípravě na nový ročník se Liverpoolu daří, připsal si výhry nad Arsenalem či Manchesterem United.

"Určitě není snadné zavřít za sebou dveře v klubu, kde jste zažili tolik krásných okamžiků a úspěšně spolupracovali s tolika skvělými lidmi," uvedl pro webové stránky Feyenoordu. "Ale pro sportovce je těžké ignorovat příležitost stát se trenérem v Premier League, v jednom z největších klubů na světě. Jsem Feyenoordu vděčný za ochotu spolupracovat při tomto přestupu," dodal.

V minulosti dvě sezony působil v nizozemském AZ Alkmaar a stejnou dobu strávil v SC Cambuur v druhé nejvyšší nizozemské lize. Dle liverpoolského záložníka Harveyho Elliotta je styl nového kouče oproti Kloppově "heavy metal fotbalu" typicky "elegantní" a holandský. "Styl hry je hodně odlišný. Teď je to více o držení míče," komentuje novou výzvu Elliott.

Arneho Slota čeká premiérová sezona v Premier League. @MT_Analysis

Maresca dovedl Leicester City ve své jediné sezoně v klubu k triumfu v Championship – a hned odešel. Důvodem byla nabídka z Chelsea, kde nahradil Mauricia Pochettina. Argentinský trenér musel londýnský klub opustit poté, co Chelsea zakončila sezonu až na šestém místě a tím se nekvalifikovala do Ligy mistrů. "Podepsat smlouvu s Chelsea, jedním z největších klubů na světě, je snem každého manažera," řekl při oficiálním představení Maresca. "Jsem z této příležitosti nadšený," dodal.

Bývalý záložník v roce 2017 pověsil kopačky na hřebík a v podstatě hned přesedlal na trenérskou lavičku. V ročníku 2022/23 byl jako asistent Pepa Guardioly u treblu Manchesteru City, jako asistent působil i ve West Hamu nebo Seville. Předtím krátce vedl Parmu, nicméně neúspěšně. V Serii B nedokázal tým dovést k postupovým pozicím a byl odvolán.

I když se mu podařilo vrátit Lišky do Premier League na první pokus, jeho styl hry mu nezískal přízeň všech fanoušků. Maresca je známý preferováním držení míče, agresivním pressingem a herními schématy, které se snaží aplikovat i v Chelsea. Místo toho, aby prováděl časté změny v sestavě, se zaměřuje na stabilitu.

Jeho přístup ale v úvodu sezony s Leicesterem přinesl ovoce – 21 výher z prvních 26 zápasů a nepřetržité vedení v Championship. I když se po sérii porážek v závěru sezony tým dostal mimo nejlepší dvojku, podařilo se jim sebrat síly a postoupit.

Kouč Enzo Maresca v modrých barvách. @ChelseaInPhotos

McKenna dokázal na Portman Road neuvěřitelné věci. Během dvou a půl let dovedl tým z League One až do nejvyšší anglické soutěže. Oficiálně se ujal trenérské lavičky 20. prosince 2021. Jeho expanzivní styl fotbalu přivedl Ipswich díky dvěma po sobě jdoucím druhým místům k postupu, přičemž tým nasázel 101 gólů v League One a 92 v Championship. Není tedy překvapením, že 38letý trenér ze Severního Irska je považován za jednoho z nejlepších manažerských talentů.

Spekulovalo se o jeho odchodu, byl spojován s Manchesterem United a Brightonem. Nakonec ale smlouvu s Ipswichem o čtyři roky prodloužil. McKennův úspěch je vydřený, loni v létě klub utratil za posílení kádru pouze 4 miliony liber.

Po ukončení hráčské kariéry ve 22 letech se stal akademickým trenérem v Tottenhamu a Manchesteru United. "Je to jiný typ manažera, ne ten se kterými jsem vyrůstal, kde je jeden muž co kontroluje celý klub. Jeho silnou stránkou je tréninkové hřiště," mluvil o McKennovi bývalý kapitán Mick Mills. "Je to neuvěřitelný manažer, detailista. Jde to vidět na všem co dělá, ať už jak k nám mluví nebo jaký je na trénincích," uvedl zas útočník Kieffer Moore

McKenna ostatní nabídky odmítl a zůstává v Ipswich Town. @IpswichTown

Martin a Maresca měli loni spoustu společného. Oba byli jmenováni v létě, oba byli kritizováni za svůj styl založený na přihrávkách a oba dovedli své týmy k postupu d Premier League. Martin ale svému klubu zůstává věrný a podepsal novou tříletou smlouvu.

"Vím, že držení míče vám nevyhraje zápasy," řekl Martin po vítězství nad Leedsem v posledním zápase sezony ve Wembley. "Ale je to prostředek, jak ukázat naši nejlepší verzi," dodal. Bývalý trenér MK Dons dovedl Southampton k rekordní sérii 25 zápasů bez porážky.

Russell Martin chce Southampton v Premier League udržet. @SouthamptonFC

Po přestupu Roberta De Zerbiho do Marseille sáhl Brighton podle majitele Tonyho Blooma po "nejméně riskantní volbě kterou měli", tedy po Hürzelerovi. Německý kouč, který St. Pauli dovedl po třinácti letech k postupu do Bundesligy, se stane nejmladším trenérem v historii Premier League. V 31 letech je mladší než šest hráčů stávajícího kádru.

Po ukončení hráčské kariéry ve 23 letech jako asistent manažera vedl německé mládežnické reprezentace. Do Anglie přináší styl fotbalu založený na držení míče. Podle odborníka na druhou Bundesligu Matthewa Karagicha je Hürzeler vášnivým trenérem, jehož týmy se snaží dominovat a "ničit" soupeře.