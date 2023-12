Fanoušků je mi líto, podáváme nevyrovnané výkony, řekl Ten Hag po porážce od Bournemouthu

Od roku 2022, kdy byl Erik ten Hag (53) jmenován trenérem Manchesteru United, utratil anglický klub za nové posily přibližně 400 milionů liber, ale po sobotní porážce 0:3 s Bournemouthem Nizozemec prohlásil, že jeho tým není dostatečně dobrý. Podle něj mu chybí hlavně konzistence, kterou může získat především tvrdou prací.

Veškerý optimismus, který přineslo vítězství proti Chelsea uprostřed týdne, díky němuž se Manchester United v Premier League posunul na šesté místo jen tři body za mistrovský Manchester City, se vypařil při domácí prohře 3:0 s Bournemouthem. Sobotní soupeř totiž dominoval zápasu takřka od začátku do konce a mohl vyhrát i větším rozdílem.

Rudí ďáblové v této sezoně Premier League doma prohráli čtyřikrát. Napříč soutěžemi svému soupeři podlehli dokonce už v 11 z 23 zápasů a nad budoucností Ten Haga se opět stahují mračna. V hustém dešti vypadal nizozemský kouč na střídačce opuštěně a po zápase prohlásil, že jeho tým se na začátku utkání vůbec nechytil. "Myslím, že jako mužstvo nejsme dost konzistentní. Musíme společně pracovat, abychom to zlepšili," řekl.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

"Podáváme nevyrovnané výkony. Máme schopnost to změnit, ale musíme zabrat každý zápas. Předvést to nejlepší každý třetí den. Musíme na sebe být tvrdší, abychom byli na zápas připraveni, a to od začátku. V pátek jsem řekl, že v této lize to nejde, když nehrajete na nejvyšší úrovni, protože vás to zničí."

Fanoušci United dali své pocity najevo při závěrečném hvizdu, kdy se z tribun ozvalo bučení. Ten Hag přiznal, že s nimi soucítí. "Je mi jich líto, protože vždycky stojí za námi," sdělil. "Očekávají od nás víc. A my jejich očekávání musíme naplnit od úvodního písknutí."

Záložník Bruno Fernandes, který obdržel žlutou kartu a příští týden vynechá cestu do Liverpoolu, řekl, že předvedená hra byla nepřijatelná. "Dnes jsme udělali spoustu věcí špatně, na všech úrovních, technicky i intenzitou, Bournemouth byl mnohem lepší než my," řekl Portugalec. "Nejsme dostatečně konzistentní, abychom mohli pomýšlet na přední příčky. Rozumím frustraci fanoušků," doplnil kapitán Manchesteru United.

Tabulka Premier League