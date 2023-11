Tottenham nezvládl závěr utkání a opět prohrál, Bournemouth zaskočil Newcastle

Tottenham po těžké porážce s Chelsea nezvládl ani utkání 12. kola Premier League, když prohrál na hřišti Wolverhamptonu 1:2. Svěřenci kouče Angeho Postecogloua začali utkání velmi dobře, jelikož se už ve třetí minutě prosadil vůbec poprvé v dresu Spurs Brennan Johnson (22). Po jeho zásahu ale favorit sáhl k defenzivní taktice, což se mu krutě vymstilo v závěru. V něm se ukázal být klíčovým momentem nástup Pabla Sarabii (31), jenž gólem a asistencí zařídil bleskový obrat. Výhru v domácím prostředí si připsal také Arsenal, který porazil Burnley 3:1.

Na neúspěch Kohoutů z předchozího kola dal už ve třetí minutě zapomenout Johnson. Mladý křídelník využil přesného pasu Pedra Porra do malého vápna a pohodlně uklidil míč do odkryté sítě. Po celý zbytek prvního dějství však byli směrem dopředu výrazně nebezpečnější Wolves, kteří si vytvořili řadu střeleckých příležitostí.

Většinu jejich pokusů ovšem zblokovali obětaví obránci soupeře. Poprvé proto musel Guglielmo Vicario zasahovat až po půlhodině hry, kdy vytěsnil přízemní ránu Maria Leminy. Víc už toho ale domácí nestihli a do šaten odcházeli s jednogólovým mankem.

Po změně stran se obrázek hry nezměnil a Tottenham držel těsný náskok jen díky střelecké nemohoucnosti Vlků. V oranžovém dresu totiž nejprve z nadějné pozice uvnitř vápna o pořádný kus minul Matheus Cunha a o pár okamžiků později nedokázal usměrnit balon mezi tři tyče ani zblízka dorážející Hee-Chan Hwang.

Tlak The Wanderers sice postupně opadl, v nastaveném čase ale Vlci předvedli fantastický obrat. Nejprve si Sarabia šikovně zpracoval centr zleva a z voleje propálil Vicaria. V 97. minutě pak střelec vyrovnávací branky prostrčil míč na úplně volného Leminu a gabonský záložník tváří v tvář italskému gólmanovi nezaváhal.

Jako první zahrozil na začátku osmé minuty hostující Zeki Amdouni, jehož razantní pokus z dálky musel David Raya vytáhnout na rohový kop. Arsenal se proti outsiderovi rozjížděl pozvolna a Jamese Trafforda poprvé zaměstnal až ve 20. minutě, kdy se k odraženému míči uvnitř vápna dostal Bukayo Saka. Ránu hvězdného křídelníka ale úřadující mistr Evropy do 21 let výborným zákrokem vytěsnil na břevno.

Po půlhodině zápasu si Trafford poradil také s projektilem Trossarda směřujícím pod horní tyč. Těsně před koncem poločasu už Belgičan na odchovance Citizens vyzrál, když navzdory bolestivé srážce s hostujícím gólmanem dopravil Sakův centr hlavou do sítě.

Chvíli po výměně stran z ojedinělé šance vyrovnalo Burnley. Přízemní střelu Joshe Brownhilla tečoval těsně před Rayou jeden z bránících hráčů a míč se se štěstím dostal až za brankovou čáru. Krátce nato mohl skórovat po levé straně unikající Gabriel Martinelli, s Brazilcovým pokusem na přední tyč si ale Trafford poradil. Následný centr od rohového praporku Trossard posadil přesně na hlavu Saliby, jenž poslal Arsenal zpět do vedení.

V 67. minutě málem navýšil náskok domácích Rice, jeho rána z dálky však prosvištěla těsně vedle. Definitivní potvrzení výhry proto přišlo až o sedm minut později, kdy Oleksandr Zinčenko napálil po závaru ve vápně poskakující míč přesně k zadní tyči. Na výsledku už nic nezměnilo ani vyloučení Fábia Vieiry.

Karamelky na nic nečekaly a už v první minutě slavily úvodní branku. O tu se postaral Mykolenko, který si nikým nehlídaný naskočil na centrovaný míč a hlavou jej uklidil na místo určení.

Vyrovnání však na sebe nenechalo dlouho čekat, v páté minutě se k pokutovému kopu po nevybíravém faulu postavil Eberechi Eze a ve hře nervů si vychutnal brankáře Jordana Pickforda. Po elektrizujícím vstupu do zápasu už nikdo na poločasovém výsledku 1:1 nic nezměnil, byť náznaky šancí byly na obou stranách.

I druhá půle přinesla rychlou branku, jejímž autorem byl Abdoulaye Doucouré. Ten si ve vápně našel přesně to místo, kam se míč odrazil po předchozí střele, a s klidem ho uklidil do odkryté sítě. Tempo zápasu na několik minut opadlo, k čemuž přispěli zejména hráči Toffees, kteří se seskupili do obranného bloku ve snaze neinkasovat.

Vyčkávání se však hostům nevyplatilo. Po defenzivním zkratu Jamese Tarkowskiho, jenž za sebe nechal propadnout centrovaný balon, se na malém vápně dostal k míči Odsonne Édouard a pohotově vyrovnal. Everton ale nakonec tři body přece jen urval, když Gueye v 86. minutě překonal po pohledné kombinační akci Sama Johnstonea.

Manchester od úvodního hvizdu na hřišti dominoval a již po 10 minutách mohl jít do vedení, když Rasmus Höjlund napálil centrovaný balon z bezprostřední blízkosti na bránu. Luton od pohromy zachránil skvělý reflexní zákrok Thomase Kaminskiho. Do další šance se vřítil křídelník Alejandro Garnacho a po povedené kličce nebezpečně zakončil, branku hostujícího celku však přestřelil.

Těsně po půlhodině hry se po rohovém kopu dostal ke střele Marcus Rashford, jehož prudký přízemní centr před bránu srazil jeden z obránců jen těsně vedle. Nováček o sobě dal pořádně vědět až ve 36. minutě, kdy povedenou hlavičku Carltona Morrise zneškodnil skvělým zákrokem André Onana. V další obrovské příležitosti selhal Garnacho, který se po výborné přihrávce objevil sám před Kaminskim.

Krátce po půli se mohl jako první zapsat mezi střelce Höjlund. Mladý dánský útočník si naskočil na pěkný Fernandesův pas, hlavou z dobré pozice však bránu minul. United se úspěšného zásahu dočkali až po hodině hry, kdy se ke gólové dorážce po rohovém kopu dostal obránce Lindelöf.

Náskok mohl o chvíli později navýšit Rashford, který se ocitl v dobré příležitosti před gólmanem. Kaminski však směr jeho rány odhadl a zkušeně ji vyrazil. Belgický brankář měl plné ruce i s hlavičkou Scotta McTominaye, jenž svůj pokus mířil přesně k pravé tyči.

Domácí fotbalisté vstoupili do utkání proti favoritovi nebojácně. Nejprve to zkusil střelou doprostřed ze střední vzdálenosti Ryan Christie, narazil však na připraveného Nicka Popea. Krátce po něm předvedl povedenou individuální akci Antoine Semenyo, jenže ani on svým zakončením na anglického gólmana nevyzrál.

Do další šance se dral po 20 minutách Solanke, obránci Newcastlu ale pokus z otočky zablokovali. Nadějným projektilem se prezentoval také Justin Kluivert, avšak i jeho střelu dokázal vytáhnout mimo tři tyče výborný Pope. Neujala se ani další rána Semenya, který mířil jen těsně kolem levé tyče.

Krátce po změně stran zachytil Solanke přihrávku Kierana Trippiera na brankáře a dostal se do úniku. Svůj blafák proti Popeovi však anglický útočník nedotáhl a míč skončil v zámezí. V 60. minutě už šel domácí celek zaslouženě do vedení. Bournemouth dobře napadal rozehrávku Newcastlu a po zisku míče se hned hnal směrem k pokutovému území hostů.

Balon se nakonec šťastně odrazil přímo do běhu Solankemu, jenž prudkou ranou na přední tyč překonal Popea. Tentýž hráč po necelé čtvrthodině přidal i druhý gól, když se nejlépe zorientoval při závaru v malém vápně po rohovém kopu. V závěru zápasu mohl Solanke zkompletovat hattrick, svoji ránu však poslal pouze do boční sítě.

