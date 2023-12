Manchester United se ostudně nechal zaskočit Bournemouthem, Aston Villa porazila i Arsenal

Předčasně odcházeli fanoušci Manchesteru United ze slavného stánku Old Trafford, jejich oblíbence totiž zaskočil Bournemouth, tedy tým z nižších pater tabulky. Rudé ďábly porazil 3:0. V dalších zápasech 16. kola Premier League Liverpool porazil Crystal Palace 2:1 a poskočil do čela tabulky. A to proto, že Aston Villa přehrála Arsenal 1:0. Dosáhla navíc na nový klubový rekord, poprvé dokázala vyhrát patnáct ligových utkání na svém stadionu v řadě.

Úvod střetnutí se nesl ve znamení soubojů a Liverpool měl problém se proti dobře organizované obraně prosadit. Byli to nakonec Orli, kteří se rozletěli do otevřené defenzivy soupeře. Ayew utekl na pravé straně a vyslal do šestnáctky křižný pas, který propadl až na vzdálenější tyč, kde čekal úplně volný Jefferson Lerma, ale Alisson jeho pokus skvělým reflexivním zákrokem vyrazil.

O chvíli později se tým z Londýna dožadoval po faulu Virgila van Dijka pokutového kopu. Této situaci však předcházel nedovolený zákrok na Watarua Enda, a proto se hlavní sudí rozhodl po shlédnutí videa penaltu neodpískat.

Po změně stran Jarell Quansah nepochopitelně nakopl ve svém vápně Jeana-Philippeho Matetu a rozhodčí tentokrát již na bílý puntík po právu ukázal. K exekuci pokutového kopu se postavil sám faulovaný francouzský útočník, počkal si na pohyb Alissona a střelou do jeho protipohybu otevřel skóre. Klid na kopačky hráčů domácího týmu mohl dodat Jeffrey Schlupp, jenž napřáhl ze střední vzdálenosti, ale Alisson dalším jistým zákrokem udržel naděje svého týmu na bodový zisk.

Šance Reds nabyly reálných obrysů po druhém žlutém faulu Ayewa na polovině hřiště. V 76. minutě hostující celek početní převahu zužitkoval. Střídající Curtis Jones sklepl uvnitř šestnáctky balon pro Salaha, a ten i s přispěním teče jednoho z bránících hráčů vyrovnal stav zápasu. Tým z města Beatles dokonal obrat v nastaveném čase, kdy vzal sám na sebe tíhu okamžiku Elliott a ranou na bližší tyč dokonale zaskočil nově příchozího gólmana Remiho Matthewse.

Hostující kouč Vincent Kompany teprve potřetí v sezoně nominoval do základní sestavy čerstvě 19letého Wilsona Odoberta, za což se mu Francouz stejně jako v říjnu proti Chelsea odvděčil gólem. Favorit duelu se vyrovnání dočkal až v 77. minutě zásluhou Simona Adingry, na historicky první výhru ve vzájemných utkáních hraných v nejvyšší anglické soutěži však Racci nedosáhli.

Už začátek duelu s Bournemouthem domácím hrubě nevyšel. V páté minutě Lewis Cook vystihl nepřesnou rozehrávku Rudých ďáblů a našel před bránou volného Solankeho, který nabídnutou možnost s přehledem využil. S rychlou reakcí krátce nato málem přispěchal Harry Maguire, proti hlavičce nejlepšího hráče Premier League měsíce listopadu ale skvěle zasáhl Neto.

Jinak ovšem hosté soupeře do vyložených šancí nepouštěli a naopak sami mohli do poločasu svůj náskok navýšit. Ve 24. minutě nejprve nebyl vinou ofsajdu uznán zásah Taverniera a v závěru úvodního dějství pálil do tyče Solanke.

United po změně stran na The Cherries vlétli ve vysokém tempu a dostali se k několika nadějným zakončením. Většinu jejich pokusů však zblokovali obětaví obránci. Za skvělou defenzivní práci byl Bournemouth odměněn v 69. minutě, kdy se k přesnému centru Taverniera protlačil nechytatelně hlavičkující Philip Billing.

Zmar Manchesteru o chvíli později podtrhl Marcos Senesi. Argentinský stoper se prosadil rovněž hlavou a i v tomto případě si asistenci zapsal Tavernier.

Nepříliš záživnou podívanou alespoň jedním zásahem mírně okořenil v nastavení první půle James McAtee, jenž zaznamenal velmi šťastnou trefu, když se jeho centr stočil přímo do soupeřovy brány. Jediný zásah tak stačil domácím k vítězství poté, co třikrát v řadě padli, nicméně ani tento triumf je od posledního místa v lize neodpíchl.

Stadion ve Wolverhamptonu nejprve zmrazil přesnou hlavičkou Harry Toffolo, který vsítil ve 28 letech svůj premiérový gól v nejvyšší anglické soutěži. Domácí však záhy reagovali z kopaček Matheuse Cunhy, který svojí dobře umístěnou trefou zajistil hostům již pátý ligový zápas bez výhry v řadě, a přiživil tak spekulace o odchodu jejich manažera.

Za dalším velkým úspěchem nasměroval tým Unaie Emeryho již v sedmé minutě John McGinn. Kapitán Lvů zakončil perfektní útočnou akci, kterou přetavil ve vedoucí gól nechytatelnou střelou z otočky. Londýňané po inkasování dlouho marně dobývali skvěle fungující defenzivu soupeře, a poprvé tak trefil bránu Martíneze až po půlhodině hry Bukayo Saka.

S nikterak razantní ranou hvězdného křídelníka si ale Argentinec poradil. Krátce nato už Martíneze překonal vysokým lobem Gabriel Martinelli, jenže nebezpečí na poslední chvíli zažehnal Diego Carlos. Do největší šance Kanonýrů v první půli se ve 39. minutě dostal Martin Ödegaard, Norův pokus zevnitř vápna však domácí gólman vychytal.

Martínez se připomněl rovněž chvíli před uplynutím hodiny zápasu, kdy Sakův centr od rohového praporku vyrazil jen do před ním stojícího Ollieho Watkinse. Naštěstí pro domácí ale aktuálně nejlepší střelec Aston Villy srazil míč jen do tyče. Když následně z prostoru penalty trestuhodně minul Ödegaard, mohl zahazování šancí Arsenalu potrestat Lucas Digne. Jeho pokus z úhlu však lapil připravený David Raya.

Kmenový hráč Brentfordu se v 68. minutě zaskvěl také proti Watkinsově přízemní ráně a udržel naděje na bodový zisk. Na ten ovšem hosté nedosáhli i kvůli tomu, že v závěru sudí vinou ruky neuznal zásah Kaie Havertze.