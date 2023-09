Ferguson napodobil Haalanda a Sona. Není to špatná společnost, usmíval se mladý střelec

Talentovaný útočník Brightonu Evan Ferguson (18) se díky sobotnímu hattricku do sítě Newcastlu (3:1) dostal na titulní stránky novin. Ale nebyl jediným, kdo se v Premier League radoval ze tří vstřelených branek. Podobně totiž zaváleli Erling Haaland (23) z Manchesteru City a Son Heung-min (31) z Tottenhamu Hotspur.

Ferguson se trefil jednou v prvním poločase a dvakrát ve druhém a rozhodl o celkem jednoznačném vítězství svého mužstva. Son s Haalandem uspěli v průběhu sobotního programu krátce před mladým Irem.

"Není to špatná společnost. Haaland má za sebou neuvěřitelnou sezonu a Son podobně válí už několik let," řekl Ferguson pro BBC a připomněl také, že Nor dal v ročníku 2022/23 ve všech soutěžích celkem 52 gólů.

Každý z Fergusonových zásahů byl trochu jiný. Nejdříve předvedl šikovnost, pak přišla na řadu střela z dálky a na závěr měl díky tečovanému zásahu i porci štěstí.

Ferguson slaví během zápasu Profimedia

"První byl klasickou prací pro útočníka. Musel jsem být dobře připraven, ale naštěstí mi to tam spadlo. U druhého už to bylo o tom, že jsem měn na hřišti v první půli trochu víc prostoru, než jsem sám čekal," vykládal.

"U druhého zásahu jsem se snažil propálit obranu a klaplo to, a ten třetí... Je to jasné, byla to teč, ale i to se přece počítá," dodal nadšený Ferguson.

Po utkání také útočník uvedl, že se těší na hru po boku Ansu Fatiho, který přišel na hostování z Barcelony, ale v sobotním utkání se ještě neobjevil.

"Vepředu není snadné se prosadit, ale on bude dalším, kdo se na to vrhne. A počítám, že mu to půjde velmi dobře," řekl.

Statistiky utkání Brighton – Newcastle 3:1