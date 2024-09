Noční můra Arsenalu. Do derby půjde s kapitánem na marodce, start Calafioriho je nejistý

Na Emirates Stadium klesla atmosféra pod bod mrazu, zranění totiž trefují Artevovu družinu tam, kde to bolí nejvíc. V nedělním derby Premier League s Tottenhamem týmu nepomůže kapitán Martin Ödegaard (25), nejistý je i start nováčka Riccarda Calafioriho (22). Dlouhodobě je zraněný i Kieran Tierney (27) a Takehiro Tomiyasu (25), Declan Rice (25) je navíc po vyloučení s Brightonem suspendován. Gabriel Jesus (27) by po vynechání dvou utkání měl být k dispozici. Už 19. září čeká Arsenal zápas ligy mistrů v Bergamu, po návratu se představí na půdě obhájce titulu City.

První a možná i nejzávažnější je absence kapitána a tvůrce hry Ödegaarda, který v reprezentačním zápase s Rakouskem hřiště v 67. minutě v bolestech opustil. Faul mu způsobil vážný výron kotníku a lékaři se obávají poranění vazů, které by norského reprezentanta vyřadilo ze hry minimálně na měsíc.

Jako by to nestačilo, nová posila Mikel Merino skončila na marodce ještě před svým debutem. V prvním tréninku na španělského záložníka nešťastně spadl Gabriel a výsledkem je zlomené rameno. Naopak problém Calafioriho by neměl bát tak vážný, jak se očekávalo. Italský středopolař byl v utkání s Francií po neúmyslném úderu do lýtka střídán a od reprezentace se před zápasem s Izraelem odpojil, vrátil se do Londýna a měl by být schopen do nejbližších zápasů Gunners zasáhnout.

Calafiori se zranil v zápase s Francií. Franck Fife / AFP

Dlouho mimo hru by neměl být ani Jurriën Timber, který si při utkání v dresu Nizozemska přivodil drobné zranění. Loni přitom přišel vinou poranění zkřížených vazů o téměř celou sezonu. Pozornost si ale získal z jiného důvodu, a to hádkou na tréninku s reprezentačním spoluhráčem Woutem Weghorstem. Timber při souboji o míč zasáhl Weghorsta do kotníku, což vedlo k ostré výměně názorů, kterou musel ukončit až kouč Ronald Koeman.