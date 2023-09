FPL před 5. kolem: Jaká je situace po první reprezentační přestávce? Přichází čas Tottenhamu

Reprezentační přestávka je za námi, a to znamená jediné, vrací se Premier League a s ní i její virtuální Fantasy forma. Akce na skutečných trávnících je samozřejmě důležitější, my se ale i tak zaměříme na dění v internetové verzi nejlepší ligy světa. Jaká je nálada před pátým kolem?

Mezinárodní zápasy samozřejmě nikdy FPL manažerům nepomáhají, protože nikdo nedokáže odhadnout, jestli se fotbalisté vrátí ze srazů zdraví, nebo zranění. Uplynulá reprezentační přestávka ale plány hráčů příliš nenarušila. Žádný z často volených fotbalistů neutrpěl vážnější zranění, takže většina manažerů bude moct pokračovat navolenými týmy.

Na úvod se s vámi podělím o situaci v mém výběru, protože je poměrně pikantní. Rozhodl jsem se využít divokou kartu. Pokud mé texty sledujete pravidelně, pak víte, že moje sestava zatím příliš velkou parádu nepředvedla. Na začátku sezony jsem ukázal na velké množství neproduktivních hráčů a nyní jsem se rozhodl, že je třeba vše přepracovat.

Nebudu vás zatěžovat detailnějšími informacemi, ale mám pocit, že pokud si přečtete zbytek textu, určitě uhodnete, pro koho jsem se po změnách na Divoké kartě rozhodl. Začněme však již tradičními rubrikami.

Kam s páskou?

Možná to bude první kolo, ve kterém výrazně klesne procento hráčů, kteří jako kapitána zvolí Erlinga Haalanda. Norův Manchester City v tomto kole hraje na stadionu West Hamu, který zatím překvapivě drží krok s nejlepšími a je čtvrtý.

Haaland v posledním kole vstřelil hattrick Fulhamu a v reprezentační pauze se prosadil proti Gruzii, takže důvod k výměně rozhodně neposkytuje hráčova forma. Ve hře však tentokrát jsou i další kandidáti.

V první řadě jsou to Heung-Min Son a James Maddison z Tottenhamu. Spurs jsou na začátku sezony ofenzivním zjevením a především Maddison pravidelně boduje. V nadcházejícím kole navíc narazí na Sheffield, který patří mezi nejhorší celky v lize. Je však nutné připomenout, že jakákoliv jiná volba než Haaland, je riskantní, neboť na norského šutéra pravděpodobně ukáže velká většina manažerů.

Co se děje na trhu?

Někoho už může unavovat neustálý tlak ke koupi hráčů Tottenhamu, ale tento odstavec jim ještě musím věnovat. Z pěti nejoblíbenějších hráčů k nákupu před pátým kolem jsou hned čtyři ze Spurs. Kromě Sona a Maddisona jsou to Cristian Romero a Destiny Udogie. Svěřenci Angeho Postecogloua hrají líbivý ofenzivní fotbal a pokud budou po reprezentační pauze stejně efektivní jako před ní, je jasné, že budou pevnou součástí týmů nejlepších hráčů ve hře.

Proti Tottenhamu hraje los. Po Sheffieldu čeká Spurs derby s Arsenalem a souboj se silným Liverpoolem. Na druhou stranu nehrají evropské poháry a tím nemusí točit tak velké množství hráčů.

V předchozích textech jsem hojně doporučoval hráče Chelsea, Blues se ovšem perou s nevyrovnanými výkony a týmové výsledky mají k ideálu daleko. Ben Chilwell a Raheem Sterling ovšem stále zůstávají fotbalisty, kteří vám mohou přinést spoustu bodů.

V opačné pozici než hráči Tottenhamu jsou fotbalisté Manchesteru United. Nejde jen o nepříznivé výsledky, ale i o přístup k zápasům a atmosféru, která v klubu nyní panuje. Po bitvě s Arsenalem se trenér Erik ten Hag zbytečně pustil do rozhodčích, v médiích se řeší jeho roztržka s odstaveným Jadonem Sanchem a navíc klub poškozují kauzy kolem Masona Greenwooda a Antonyho.

Ani pohled na sportovní výsledky příliš nadějí nevzbuzuje. Red Devils v posledním kole po pasivním výkonu podlehli Arsenalu 1:3. Předtím sice otočili nepříznivé skóre 0:2 s Nottinghamem, ale ještě o kolo dříve nedali ani gól Tottenhamu. Marcus Rashford nebo Bruno Fernandes jsou proto hráči, u kterých se vyplatí zvážit prodej.

Já se netajím tím, že po Wildcard pravděpodobně nebudu mít v sestavě žádného z hráčů Manchesteru United. Situace v klubu je napjatá a východisko zatím v nedohlednu.

Tipy expertů

Hubert Nowicki (redaktor polské redakce Livesportu):

Heung-Min Son

Korejec v se v minulém kole nastartoval hattrickem a nyní bude čelit jednomu z nejhorších týmů v lize. Proti Burnley naznačil, že by mohl být zpět ve své klasické střelecké formě. Tottenham v podstatě nemá na pozici útočníka jinou volbu a Son by mohl být opravdovým jackpotem. Ve FPL je braný jako záložník a oproti konkurentům má velice příznivou cenovku.

Taiwo Awoniyi

Mezi soupeři Nottinghamu v prvních čtyřech kolech byly Arsenal, Manchester United a Chelsea. Všechna tato střetnutí s giganty navíc Nottingham odehrál na hřištích soupeřů. A Awoniyi? Ten nastřílel tři góly, ke kterým přidal asistenci a ve FPL se stal horkým zbožím. V následujících týdnech tým čeká mnohem jednodušší los než doposud, takže je pravděpodobné, že Nigerijec bude branky přidávat.

Dominik Szoboszlai

Maďar je poměrně zajímavým tipem, ale je to právě on, kdo může přinést zajímavý rozdíl do vašeho týmu. V minulém kole vstřelil gól a v lize zatím odehrál všech 360 minut. V každém zápase navíc patřil mezi nejlepší hráče týmu. Ve FPL je nejzajímavějším záložníkem Liverpoolu – Mohamed Salah je mnohem dražší a Diogo Jota a Luis Diaz nehrají tak pravidelně.

Filip Novák (hlavní analytik 11Hacks):

Carlton Morris

Pokud to vaše sestava umožňuje (čti nemusíte řešit závažné problémy) a plánujete použít wildcard v 8. či 9. hracím týdnu, útočník nováčka z Lutonu může splnit funkci poměrně zábavné krátkodobé volby. V uplynulé sezoně byl zodpovědný za 33 % očekávaných branek svého týmu, je exekutorem pokutových kopů a máte jistotu, že odehraje plných 90 minut. Luton se v nadcházejících třech hracích týdnech utká s Fulhamem, Wolves a následně s Evertonem a Burnley v rámci double gameweeku 7. Tři ze čtyř těchto týmů patří mezi pětici nejhorších obran dosavadního průběhu anglické Premier League.

Fabian Schär

Po nesmírně obtížné sérii zápasů v prvních čtyřech hracích týdnech jsou hráči Newcastlu připraveni přeřadit na vyšší otáčky. Jejich los je pro nadcházejících 8 týdnů velmi přívětivý a přestože je jejich ofenzíva z pohledu FPL plná otazníků, na obranu se můžete s klidem zaměřit. Přestože se jim úvod příliš nepovedl a inkasovali sedm branek, do velké míry se jednalo o smůlu, protože do tak zásadního objemu velkých šancí svěřenci Eddieho Howea své soupeře nepouštěli. Fabian Schär je o 1,5 milionu levnější než Kieran Trippier, pojí se s ním malé riziko rotace v souvislosti s rychle se blížící Ligou Mistrů a nabízí výborný ofenzivní potenciál.

Bruno Fernandes

Zdaleka ne vše je v týmu United ideální, ale co zatím může trenéra ten Haga těšit, jsou výkony obou největších ofenzivních hvězd - Marcuse Rashforda a především Bruna Fernandese. A třebaže nejsou zatím vyjádřeny tak velkým počtem bodů, jaký by si FPL manažeři představovali, nadcházející los oběma nabídne spoustu příležitostí, jak důvěru splatit. Jako dlouhodobou volbu vybíráme portugalského hračičku, kterého získáte se slevou a navíc si ho můžete ve své fantasy sestavě s klidem ponechat dalších 9 hracích týdnů.

Radim Horák (jeden z nejlepších Čechů hrajících v FPL):

Heung-min Son

Trenér Postecoglou přesunul v minulém zápase jihokorejskou hvězdu na pozici hrotového útočníka a ten se mu odvděčil hattrickem. Richarlison se během reprezentační pauzy nechal slyšet, že se momentálně nenachází v ideálním rozpoložení a očekávám, že ani proti Sheffieldu United nebude figurovat v základní sestavě. Bude-li Son na pozici devítky pokračovat, jeho hodnota coby hráče ve FPL strmě stoupá. V dalších kolech čekají Spurs Arsenal a Liverpool, nicméně ani jejich obrany na začátku sezony nepůsobí nejjistějším dojmem a naopak očekávám, že budou Sonovi vyhovovat.

Kieran Trippier

Pro mnohé manažery hvězda loňské obranné řady Kieran Trippier si dosud v letošní sezoně nepřipsal žádné body za gól, asistenci nebo čisté konto. Nutno dodat, že Newcastle měl na začátku sezony jeden z nejtěžších losů a v následujících zápasech se karta začne obracet. Po zápase s Brentfordem následuje Sheffield United a Burnley. Trippier v rámci statistiky vytvořených šancí zaostává pouze za Estupiñánem z Brightonu a je správný čas uvažovat o zařazení obránce Magpies do sestavy. Očekávám, že spolu se soupeři přijde ze strany anglického beka i větší bodový přísun.

Carlton Morris

Na první pohled se jeví zařazení útočníka Lutonu do sestavy jako čiré bláznovství. Připomeňme si však, že Luton čeká v GW7 dvojzápas proti Evertonu a Burnley, navíc v období před ním hrají The Hatters proti Fulhamu a Wolves. Ve všech případech se rozhodně nejedná o nepřekonatelné soupeře a najdete-li místo ve svém útoku, zařazení anglického útočníka v cenovce 5,5 milionu není od věci. Morris pomohl v Championship k postupu 20 góly, v úvodních třech duelech stihl nasbírat po jednom gólu a asistenci, navíc je preferovaným exekutorem penalt.