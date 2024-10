Gordon podepsal v Newcastlu dlouhodobou smlouvu a chce pomoct k první trofeji po 55 letech

Anglický útočník Anthony Gordon (23) podepsal dlouhodobou smlouvu s Newcastlem United. Reprezentant posílil Straky v lednu 2023, kdy přišel z Evertonu, a dosud za ně nastoupil do 74 zápasů s bilancí 15+11. Dobrá forma mu v minulé sezoně vynesla debut v anglickém dresu a také místenku na letošním Euru. Byní by s týmem Eddieho Howea (46) rád získal první velkou trofej od roku 1969, kdy klub vyhrál Veletržní pohár. Posledním domácím titulem byl FA Cup v roce 1955.

"Myslím, že klub je ve skvělé fázi. Od té doby, co ho převzali noví majitelé, jde stále nahoru. Co se týče stylu hry, já a trenér se k sobě perfektně hodíme," prohlásil Gordon. "Jsem tu šťastný, líbí se mi tu, tým mi vyhovuje a mým cílem je získat tady trofej. Bylo by to neuvěřitelné, protože fanoušci na to čekají už dlouho. Být součástí týmu, který by to konečně dokázal, je můj obrovský cíl."

Prodloužení smlouvy těší i kouče Howea. "Jsem rád, že Anthony svou budoucnost zasvětil Newcastlu. Během svého působení tady vyrostl jako hráč i jako člověk a nadále dokazuje, jak dobrý je. Je odhodlaný zlepšovat sebe i tým. Když se k tomu přidá kvalita jeho výkonů a neuvěřitelná pracovní morálka, je jasné, proč má k našim příznivcům tak blízký vztah."

Aktuálně devátý tým anglické nejvyšší soutěže se příště představí 27. října na hřišti Chelsea, která je v tabulce šestá.