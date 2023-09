Highlighty víkendu: Ramosův návrat a kat vlastního týmu. Tottenham překonal sám sebe

Fotbalový víkend je pestrý a nabitý zajímavými momenty. To nejlepší, nejhorší, nejzajímavější a nejdivnější budou pro vás Livesport Zprávy shromažďovat v novém týdeníku. Dnes se podíváme hned na dva zajímavé motivy kolem zápasu Sevilla – Las Palmas, pozdní comeback Tottenhamu nebo prohru Werderu Brémy, jejž srazil jeho vlastní hráč.

Gól víkendu

V obležení obránců? Pro pár šikovných jedinců, kteří si s míčem rozumějí, ani to není překážka. Ukázal to Serginho z dánského Viborgu. Do derby s Midtjyllandem naskočil v poločasu a hned za 10 minut vykoupal beky a přehodil brankáře Lössla. Kapverďan byl hrdinou zápasu, v samotném závěru ještě nahrál na gól, díky němuž Viborg vybojoval remízu 2:2.

Smolař víkendu

Jedno kafe může napáchat velkou paseku. Celkem 15 hráčů týmu Las Palmas a dva členové trenérského štábu nestihli letadlo, které je mělo dopravit na ligový zápas se Sevillou. Stroj měl kvůli nespecifikovaným potížím odlétat později, skupinka z celku z Kanárských ostrovů se tak vydala zabít čas do kavárny. Jenže problém se vyřešil dřív, než se čekalo, takže než se fotbalisté vrátili na místo, letadlu už mohli jen zamávat. Klub tak musel pro zapomenuté kolegy zařídit charterový spoj. Zpět na Kanárské ostrovy už se vraceli všichni společně, ale se svěšenými hlavami po prohře 0:1.

Ze sociálních sítí

Ženskému týmu Ajaxu Amsterdam pomohla k výhře nad Excelsiorem i kuriózní branka. Míč se po přímém kopu odrazil od břevna vysoko do vzduchu a dle mínění gólmanky zmizel. Jenže zatímco se vydala pro jiný, původní balon (stále ve hře) spadl na zem a od ní se odrazil do nehlídané branky.

Statistika víkendu

Neuvěřitelný comeback se povedl Tottenhamu. Spurs doma ještě na začátku 98. minuty prohrávali se Sheffieldem United 0:1, útočník Richarlison se ale gólem a asistencí postaral o to, že po dlouhém nastavení se z bodů radoval jeho tým. Šlo o nejpozdější obrat v historii Premier League, Tottenham navíc překonal vlastní rekord – loni v lednu prohrával ještě v 95. minutě s Leicesterem a nakonec také zvítězil.

Richarlisonovi za jeho pozdní výbuch formy může děkovat i nový trenér Ange Postecoglou. Australský kouč, který v novém ročníku baví Premier League pohledným fotbalem i upřímnými a vtipnými vyjádřeními na tiskových konferencích, neprohrál už 50. domácí zápas v řadě. Tahle úctyhodná série se táhne dokonce přes dva kontinenty, začala totiž v japonských Jokohama F. Marinos, poté Postecoglou velmi úspěšně vedl Celtic Glasgow.

Příběh víkendu

Werder Brémy nezažil dobrý víkend, prohrál 2:4 s Heidenheimem. Porážka to byla dvojnásobně hořká – dvěma góly totiž úspěch nováčka řídil Eren Dinkci. To je odchovanec Werderu, dokonce mu stále patří a v Heidenheimu je jen na hostování. "S trenérem jsem před odchodem mluvil jen jednou," odbyl už před zápasem otázku na tuhle situaci, než svého zaměstnavatele obral o všechny body. Trenér poražených Ole Werner pro DAZN řekl, že se Dinkcimu po zápase ozve. Tentokrát asi bude o čem mluvit...

Mimochodem, abychom ještě podtrhli, že Werder s trochou nadsázky porazil sám sebe – závěrečný gól a asistenci na Dinkciho vítěznou trefu si připsal Jan-Niklas Beste, který do Heidenheimu přišel loni v létě... hádejte odkud.

Fotka víkendu

Sergio Ramos se po 18 letech vrátil do Sevilly, v obnovené premiéře hned pomohl k čistému kontu a k první výhře v sezoně, proti Las Palmas zapsal i jeden klíčový blok. Vybíráme ale fotku pořízenou až po závěrečném hvizdu, která je symbolem velkého fotbalového přátelství. Ramos měl v létě nabídky ze Saúdské Arábie a dalších míst, kde by si vydělal výrazně víc, rozhodl se však vrátit tam, kde jeho kariéra začala. A setkat se v klubu znovu s kamarádem, s nímž společně prošel sevillskou fotbalovou akademií a s nímž se posledních 18 let vídal jen na reprezentačních srazech. Právě přátelství s kapitánem Jesusem Navasem bylo jedním z hlavních důvodů, proč dlouholetý lídr Realu Madrid znovu oblékl dres Sevilly.