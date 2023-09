Čvančara hvězdou duelu proti Darmstadtu. Nejprve nedal penaltu, pak zařídil srovnání na 3:3

Darmstadt sice vedl v utkání čtvrtého kola Bundesligy proti Mönchengladbachu po úvodní půlhodině již o tři branky, nakonec se však oba celky rozešly smírně po remíze 3:3. V bláznivém duelu opět sehrál důležitou roli Tomáš Čvančara, jenž se sice dostal na hřiště až v poločasové přestávce, ale nejprve v 50. minutě neproměnil penaltu a následně v 77. minutě srovnal na 3:3. Jiří Pavlenka (31) dostal čtyři góly a Brémy padly s Heidenheimem 2:4.

Největší hrozbou byl pro Brémy, které naposledy přesvědčivě porazily Mohuč, zkušený ostrostřelec Kleindienst, který si stoupl k pokutovému kopu nařízenému po ruce jednoho z hráčů Brém. Pavlenku poslal na opačnou stranu, a Heidenheim tak šel v páté minutě do brzkého vedení.

Domácí hráče takto časná branka nabudila a byl to opět Kleindienst, kdo mohl navýšit vedení. Pavlenkovi vypadl míč z náruče, odchovanec ostravského Baníku se však stihl dostat do lepší pozice, a společně s obránci vysunul útočníka Heidenheimu do míst, ze kterých již nedokázal skórovat. Za Brémy pak poprvé zahrozil Jens Stage, po individuální akci ovšem gól do šatny zařídil na druhé straně hřiště Dinkci.

Hned tři změny přichystal v poločasové pauze trenér hostů Ole Werner. Střídající Marvin Ducksch se odvděčil trenérovi za příležitost, když po čtyřech minutách na hřišti dorazil svou neproměněnou penaltu a snížil náskok domácích. Ti si dvoubrankové vedení mohli vzít zpátky po hodině hry, nicméně Kleindiensta zastavila tyč. O slovo se tak opět přihlásili hosté z Brém, konkrétně Mitchell Weiser, který se v 64. minutě vyšplhal nejvýše ze všech a hlavičkou do levé šibenice srovnal stav zápasu.

O pár chvil později se ale připomněl střelec z první půle Dinkci. Ten se ocitl nehlídán na hranici pokutového území a přízemní střelou do pravého dolního růžku nedal Pavlenkovi šanci. Poslední hřebíček do rakve Werderu pak zatloukl v 76. minutě odchovanec Dortmundu Jan-Niklas Beste.

Přesný dlouhý míč za obranu odstartoval první gólovou akci duelu. Marvin Mehlem si jej zkušeně zpracoval, poradil si s posledním hráčem a přízemní střelou překonal brankáře. V 10. minutě stadion opět explodoval radostí, tentokrát to bylo zásluhou Mateje Maglici. Obránce hlavou skvěle usměrnil centrovaný balon, který následně rozvlnil síť za zády bezmocného brankáře soupeře.

Ve 33. minutě dokázal nováček ligy skórovat potřetí. Tim Skarke se dostal nejdřívek k odraženému míči ve vápně a razantní střelou nedal hostujícímu gólmanovi šanci. Jedinou kaňkou pro domácí se nakonec v úvodním dějství stalo vynucené střídání Matthiase Badera.

Komplikace pro domácí nastaly až chvíli po změně stran. Čvančara vybojoval pokutový kop a červenou kartu pro Maglice, následně však český útočník příležitost z 11 metrů zazdil. Gladbach se dočkal snížení v 56. minutě, kdy se prosadil Jordan Siebatcheu. Času na využití početní převahy bylo tedy dost. Na kontaktní trefu se navíc příliš dlouho nečekalo, když bývalý hráč Sparty chytrou asistencí na zásah Floriana Neuhause alespoň částečně odčinil zpackanou penaltu.

Kompletní odpuštění od příznivců Gladbachu si Čvančara vypracoval pokusem z 20 metrů, který letěl raketovou rychlostí a vyrovnal stav utkání. Borussia se hnala za rozhodujícím gólem až do posledních okamžiků, ale přesilovku už znovu využít nedokázala.

