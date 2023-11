Highlighty víkendu: Raněný rekordman, střelec cestovatel a fotbal jako v zimní pohádce

Fotbal zažil místy zasněžený, ale mimořádně pestrý víkend. Padaly nádherné góly a lámaly se zajímavé rekordy, i když jejich oslavy ne vždy vyšly podle představ. Livesport Zprávy v pravidelném týdeníku opět přinášejí ty nejzajímavější události, které by oku fotbalového fajnšmekra neměly uniknout.

Gól víkendu

Trefa jako Rooney, oslava jako Ronaldo... zkrátka gól, který zahřál u srdce fanoušky Manchesteru United. Ale nejen je. Nádherné nůžky Alejandra Garnacha, rodáka z Madridu reprezentujícího Argentinu, obletěly svět a mnozí fanoušci je vyhlašují za gól roku.

Tento týden s radostí uděláme výjimku a vyhlásíme dva nejlepší góly víkendu. Kromě akrobatického zakončení totiž musíme ocenit i fantastickou raketu z dálky. Veterán Antonio Candreva tímhle projektilem rozhodl o výhře Salernitany nad Laziem. Sám v římském klubu v minulosti pět let působil, při oslavách se ale zkrátka nedržel...

Smolař víkendu

Barcelona o víkendu ztratila cenné body, s Vallecanem jen remizovala. Všechno přitom mohlo být jinak, kdyby se rozhodčí občas podívali na obrazovku u VAR. Třeba tenhle judistický chvat, kterým Florian Lejeune v pokutovém území složil Roberta Lewandowského, zůstal úplně bez povšimnutí.

Ze sociálních sítí

V seriálu Červený trpaslík se za pravdu bojovalo masivní letákovou kampaní, fanoušci Evertonu šli ještě trochu grandióznější cestou. Zaplatili za letadlo, které při zápase Manchesteru City proti Liverpoolu nad Etihad Stadium ukázalo vzkaz "Premier League je zkorumpovaná." Logicky se jim nepozdává, že jejich klubu byly za jedno porušení Financial Fair Play strženy body, zatímco Citizens nedostali trest žádný, byť se kolem nich řeší přes 100 případů.

Statistika víkendu

Když se Justina Kluiverta ptají na to, co dělá, kromě slova fotbalista může klidně říct i cestovatel. Syn ikonického útočníka Patricka Kluiverta už v mladém věku prošel pěknou řádkou klubů. Díky tomu teď dosáhl na zajímavý primát. Jeho vítězný gól za Bournemouth proti Sheffieldu z něj udělal prvního hráče historie, který se trefil ve všech šesti nejlepších ligách světa podle současného koeficientu.

Před Premier League to zvládl v Bundeslize za Lipsko, Serii A za AS Řím, La Lize v dresu Valencie, v Ligue 1 coby hráč Nice a samozřejmě v Eredivisie za Ajax, jehož je odchovancem. "Mám velkou radost, že jsem dosáhl něčeho takového, i když je mi teprve 24 let. Těším se na další úspěchy," usmíval se nizozemský reprezentant, když si historickou branku zpětně přehrával.

Příběh víkendu

Oslava občas nedopadne úplně podle představ. Německý rozhodčí Felix Brych to poznal v sobotu. Zápas Frankfurtu se Stuttgartem (1:2) pro něj byl už 344. v Bundeslize, čímž se vyrovnal Wolfgangu Starkovi. V příštím utkání se v čele historického žebříčku sudích osamostatní... jenže bůh ví, kdy to "příště" bude.

Brych si totiž během mače poranil koleno a o poločasové přestávce musel odstoupit. Pětinásobného německého rozhodčího roku tak čeká delší pauza a rekonvalescence, než vyvede týmy k rekordnímu zápasu číslo 345. Mimochodem, druhý poločas za Brycha odpískal mladý sudí Patrick Schwengers, pro kterého šlo naopak o vůbec první bundesligový zápas v roli hlavního arbitra.

Fotka víkendu

Místo jedné fotky volíme rovnou celý fotopříběh. Společné téma? Zima! Uplynulý víkend totiž ukázal, že i v mrazivých podmínkách se dá hrát.

Olomouc triumfovala na zasněženém trávníku v Karviné a po zápase si užila koulovačku s fanoušky. Nemůže být náhoda, že na oba góly nahrával obránce Zmrzlý...

Aby se mohlo hrát v Rumunsku, zapojili se při odklízení sněhu ze hřiště fanoušci i funkcionáři Otelulu Galati. S lopatou v ruce se oháněl i Dorinel Munteanu, hlavní trenér domácích a rekordman v počtu zápasů za národní tým.

V bulharském Razgradu už ani lopaty nestačily. Zápas Ludogorce se Slavií Sofia byl odložen na pondělí, v neděli se totiž hřiště domácích schovalo pod půlmetrovou vrstvu sněhu.