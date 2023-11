S obviněními nesouhlasíme a budeme se bránit, hlásí Guardiola. Klub by trénoval i v League One

Poté, co přišel Everton za porušení finančních pravidel o deset bodů, což je zároveň nejvyšší trest v historii Premier League, se na ostrovech stále silněji ozývají hlasy, které volají po sankcích i pro mistrovský Manchester City.

Zatímco liverpoolský celek z Goodison Parku, který se po trestu propadl až na předposlední pozici, byl potrestán jen za chyby v rámci tříletého období, gigant z Etihad Stadium se měl dopustit v letech 2009 až 2018 podobných přestupků ve více než stovce případů.

Trenér Manchesteru City Pep Guardiola už dokonce čelil na tiskové konferenci před sobotním tahákem s Liverpoolem dotazu, zdali by na modré straně Manchesteru zůstal, i kdyby úřadující šampion dostal přísný trest, případně musel putovat i o soutěž níž.

Ke svému dlouholetému zaměstnavateli byl pochopitelně loajální. "Svou budoucnost zvažovat nebudu, pokud to bude záviset jen na tom, jestli budeme v první nebo ve třetí lize. Je větší šance, že zůstanu, pokud budeme hrát League One, než by byla, kdybychom hráli Ligu mistrů," citovala španělského odborníka agentura DPA.

Bývalý kouč Barcelony a Bayernu, jenž pracuje na anglické půdě již od léta 2016, ctí presumpci neviny a tvrdí, že dokud se v rámci rozsudku neprokáže vina, nic se neděje a nepřeje si, aby se na devítinásobné mistry země dívalo skrz prsty.

"Podle množství článků bychom měli padat a padat. Lidé, kteří to tvrdí, ale nečetli všechna prohlášení a neví, co vše se vlastně stalo. Ani já sám to nevím. S obviněními nesouhlasíme a budeme se bránit. A já tu budu jako mluvčí mého klubu. Právnici mi říkali, že jde o dva úplně odlišené případy a proto se to nedá porovnávat," upozornil renomovaný trenér nynějšího lídra anglické ligy.