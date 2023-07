Hrdina malého Eura míří do Premier League. Trafford může být reprezentační stálicí

Hrdina malého Eura míří do Premier League. Trafford může být reprezentační stálicí

James Trafford byl na Euru U21 zařazen do výběru turnaje.

Patřil mezi hlavní hvězdy fotbalového Eura do jednadvaceti let. Na celém turnaji ani jednou neinkasoval a svou dominanci potvrdil v závěru finálového zápasu proti Španělsku. V deváté minutě nastavení zlikvidoval klíčovou penaltu Abela Ruize (23) a odstartoval anglickou radost. Nyní brankář James Trafford (20) vyhlíží přestup do Premier League, který mu může otevřít vrátka i do seniorské reprezentace.

Na toto léto Trafford jen tak nezapomene. Na malém Euru v Gruzii a Rumunsku skvělými výkony pomohl ukončit devětatřicetileté anglické čekání na trofej. Jako první gólman v historii udržel šest čistých kont v řadě a po zásluze byl vybrán do nejlepší jedenáctky turnaje.

Nyní na něj čeká odměna v podobě přestupu do Premier League. Burnley by za dvacetiletého rodáka ze severoanglického Carlisle mělo Manchesteru City poslat 19 milionů liber, čímž by z něho udělalo třetího nejdražšího britského brankáře v historii.

Vydařené hostování

Mladíka, který nikdy nehrál vyšší než třetí anglickou ligu, čeká výrazný kvalitativní vzestup. Výkony na malém Euru v kombinaci s důsledností, již prokázal během posledních 18 měsíců na hostování v Boltonu Wanderers, ale naznačují, že má potenciál se rychle přizpůsobit.

Traffordův vliv na výkony Boltonu byl okamžitý. Před jeho příchodem v lednu 2022 Wanderers prohráli šest zápasů v řadě. S mladíkem vypůjčeným z kádru Citizens se výsledky i obraz hry rázem změnily. Trotters vyhráli čtyři zápasy za sebou a Trafford v nich ani jednou neinkasoval.

Skvělou formu si anglický mladík udržel i v dalším průběhu sezony. Ve zbývajících 23 duelech obdržel pouhých 20 gólů, a nebylo tak velkým překvapením, když manažer Ian Evatt prodloužil jeho hostování na další rok.

Také v uplynulé sezoně Trafford podával vyrovnané výkony. V období od prosince do února dokonce devětkrát za sebou neinkasoval a překonal tak rekord týmu z oblasti Velkého Manchesteru. Při detailnějším pohledu do statistik zjistíme, proč je o anglického mládežnického reprezentanta zájem o dvě ligová patra výš.

Žádný brankář v uplynulé sezoně League One nenastoupil do více zápasů. Trafford odchytal 47 duelů, v nichž inkasoval v pouze 36 branek. Hned dvaadvacetkrát udržel čisté konto a hlavně díky jeho výkonům se Bolton mohl pyšnit druhou nejlepší obranou v lize.

V pokročilé statistice očekávaných obdržených branek bychom u jeho jména našli hodnotu 50,58, což znamená, že inkasoval zhruba o 15 branek méně než průměrně chytající gólman.

Abychom číslo uvedli do kontextu, přesuňme se do Premier League. V elitní pětce gólmanů s nejvyšším počtem gólů chycených nad průměr bychom našli Davida Rayu, Emiliana Martineze, Jordana Pickforda, Davida De Geu a Bernda Lena. Traffordova čísla z nich překonal jediný Leno, všichni ostatní jsou na tom hůř než mladý Angličan.

Skvělá hra nohama

Je zřejmé, že rozdíl mezi League One a Premier League je značný, Traffordovy výkony ale naznačují, že i mezi anglickou elitou by mohl patřit k nadprůměru. Vzhledem k situaci v anglickém brankovišti může Trafford brzy promluvit i do nominace trenéra Garetha Southgatea.

Současná reprezentační jednička Jordan Pickford, má oproti svým konkurentům výhodu ve stabilní rozehrávce nohama, s příchodem Trafforda se ale jeho hlavní devíza ztrácí. Mistr Evropy do jednadvaceti let na uplynulém šampionátu prokázal, že hra s míčem mu není ani zdaleka cizí a v blízké budoucnosti by i kvůli tomu mohl zaklepat na dveře reprezentačního A-týmu Albionu.

Traffordova čísla z posledních sezon. Livesport

Jeho kvalitu při zakládání útoku dokazují čísla z uplynulé sezony třetí nejvyšší anglické soutěže. Trafford zakončil ročník s průměrem přesahujícím 30 přihrávek na 90 minut a pyšnil se výbornou úspěšností 88,4 procenta. V obou metrikách byl nejlepší z celé soutěže a jako bonus přidal tři gólové asistence. Žádný jiný gólman ve čtyřech nejlepších anglických ligách jich nenasbíral víc.

Je předpoklad, že i v novém působišti bude nadějný gólman svou práci nohama zlepšovat. Burnley vedené bývalým stoperem Manchesteru City Vincentem Kompanym se ve své postupové sezoně prezentovalo kombinačním fotbalem s výrazným zapojením brankářů do rozehrávky. Nadějný brankář má i proto výborně nakročeno k tomu, aby se v budoucnu stal anglickou reprezentační jedničkou. Nejdřív ale musí zvládnout test v Premier League.