Ceněný stoper Gvardiol se blíží dresu City. Proč by byl pro tým ideálním obráncem?

Ceněný stoper Gvardiol se blíží dresu City. Proč by byl pro tým ideálním obráncem?

Má to být jeden z hitů tohoto přestupového léta. Chorvatský stoper Joško Gvardiol (21) v dresu fotbalistů Manchesteru City. Kouč aktuálně nejlepšího týmu planety Pep Guardiola o urostlého zadáka eminentně stojí – a je snadné pochopit, proč je jeho takovým fanouškem.

Několik zpráv tento týden naznačilo, že Manchester City je blízko k tomu, aby získalo služby vysoce hodnoceného středního obránce RB Lipsko Joška Gvardiola. Mezi oběma stranami už údajně byly dohodnuty osobní podmínky. Jeden z objevů loňského mistrovství světa, má však výstupní klauzuli přesahující 110 milionů eur (2,6 miliardy korun), která může být uplatněna až v létě příštího roku.

Vzhledem k tomu, že má Gvardiol smlouvu do roku 2027, drží Lipsko silnou pozici při vyjednávání. Pokud budou City chtít obránce v létě získat, bude je to stát pěkný balík peněz. Přesto mají finanční sílu na to, aby se s cenou německé strany vyrovnali. A touhu jakbysmet.

Jednadvacetiletý obránce přišel do Německa teprve před dvěma lety poté, co v Dinamu Záhřeb prošel akademií a vynikl v prvním týmu. Je plnohodnotným chorvatským reprezentantem s 21 seniorskými reprezentačními zápisy na kontě, což je na hráče narozeného teprve v roce 2002 úctyhodné číslo.

Gvardiolova debutová sezona v jedné z pěti nejlepších evropských lig rychle ukázala jeho možnosti. V sezoně 2021/22 nastoupil za Lipsko ve všech soutěžích ve 46 zápasech, dominoval v obraně a zároveň vstřelil dva góly. Navíc pomohl svému týmu k zisku domácího poháru. V minulém ročníku na to navázal 41 vystoupeními, opět exceloval a zvedl svou druhou domácí trofej, když Lipsko pohár obhájilo.

Mezitím nastoupil do všech zápasů během listopadového tažení své země do semifinále mistrovství světa 2022 a památný byl jeho úvodní gól při výhře 2:1 nad Marokem. Měří sice jen 180 cm, což je na středního obránce slušná, i když nevýrazná výška, nicméně díky svým všestranným defenzivním schopnostem je těžko obejitelný jak ve vzduchu, tak na zemi. Podle statistik prohrál v minulé sezoně v lize jen 10 ze 43 vzdušných soubojů a na zemi neuspěl pouze v šesti z 23 duelů.

Nejlepší na světě

I když je zásadní, aby každý zadák v systému Pepa Guardioly dokázal bránit, taktika, kterou španělský kouč nasadil, znamená, že musí být schopen nabídnout mnohem víc, zejména s míčem. Právě s ohledem na to je zájem City o Gvardiola mnohem srozumitelnější.

"Je to nejlepší střední obránce na světě," prohlásil o něm chorvatský reprezentační trenér Zlatko Dalič, když vyzdvihoval jeho technické schopnosti. "Je tak vyspělý! Způsob, jakým hraje, s jakou grácií ovládá míč..."

V celé minulé sezoně se v pěti velkých evropských ligách jen čtyři obránci dotkli v průměru míče víckrát za 90 minut než Gvardiol (100,5). Jeho úspěšnost přihrávek byla sedmá nejlepší ze všech hráčů v Bundeslize (89,1 %), zatímco jeho průměr postupných přihrávek (4,81 na 90) patřil opět mezi elitní ukazatele všech obránců napříč pěti nejlepšími evropskými ligami.

Jednoduše řečeno, Gvardiol dokáže bezpečně přihrávat nakrátko nebo se stejnou lehkostí posílat míč dopředu do výhodnějších prostorů. Je také jistý při vystupování z obrany a atakování soupeřů, kteří se mu k tomu odváží dát prostor.

S Johnem Stonesem, Nathanem Akém, Manuelem Akanjim, Rúbenem Diasem a Aymericem Laportem, z nichž si může vybírat, už má Guardiola k dispozici spoustu talentovaných obránců. Posledně jmenovaný (a jeden z pouhých dvou levonohých hráčů v této skupině) však zřejmě odejde.

Gvardiolovy poslední sezony. Livesport

Gvardiol je také levák, což z něj dělá ideální variantu pro zaplnění prázdného místa, které by vzniklo, kdyby City španělského reprezentanta prodalo. Tato výhoda také napomáhá Chorvatově schopnosti hrát bez problémů na levé straně v systému tří nebo čtyř zadáků.

V Lipsku zvládl obojí. A přestože City na papíře nastupuje se čtyřčlennou obranou, Stonesova hybridní role znamená, že záložní řada vítězů treble často připomíná spíše obrannou trojici než kvarteto.

Je vždy těžké odhadnout, jaký taktický vývoj Guardiola plánuje příště. Nicméně bez ohledu na to, jakým směrem se jeho tým vydá, v jeho obraně by se pro Gvardiola určitě našlo místo.