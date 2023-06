Manchester City oznámil příchod Kovačiče, Chelsea opouští po pěti letech

Přesun Matea Kovačiče (29) z Chelsea do Manchesteru City se stal oficiálním. Rošáda mezi oběma stranami se uskutečnila za 25 milionů eur (687 milionů korun), dalších pět milionů liber mohou Blues získat na bonusech. Chorvatský reprezentační záložník strávil v Chelsea pět sezon, v manchesterském klubu podepsal kontrakt do roku 2027.

Velká čistka v řadách Chelsea pokračuje. N'Golo Kanté a Kalidou Koulibaly již zamířili ke svým novým zaměstnavatelům do Saúdské Arábie, volným hráčem se stal Tiemoué Bakayoko, na odchodu jsou také Ruben Loftus-Cheek, Édouard Mendy a Hakim Ziyech.

Spekuluje se pak, že by hlavní anglickou metropoli mohli opustit třeba ještě Mason Mount nebo zatím nepříliš využívaný David Datro Fofana.

Kovačičův odchod každopádně není žádnou překvapivou zprávou. Zájem o něj projevoval například i Thomas Tuchel, současný trenér Bayernu, Chorvat se ale nakonec rozhodl pro setrvání v Premier League. The Citizens údajně na jeho přestupu pracovali několik týdnů a jednání dotáhli do úspěšného konce vlastně jen krátce poté, co jejich řady opustil Ilkay Gündogan. Ten se jako volný hráč přestěhoval do Barcelony.

Sám Kovačič po podpisu smlouvy věřil, že si po výkonnostní stránce může polepšit. Zatímco Chelsea v příštím ročníku nebude působit ani v evropských pohárech, Manchester City se v Lize mistrů, anglické nejvyšší soutěži i FA Cupu pokusí o obhajobu prvenství.

Kovačičovou barvou teď bude světle modrá. @ManCity

"Každý, kdo sledoval tento tým pod vedením Pepa Guardioly, ví, jak moc dobrý je. Pro mě je nejlepším na světě," říkal. "Připojit se k takovému mužstvu je snem každého hráče. Stále se musím hodně učit a rozvíjet se. A vím, že pod Pepem se mohu stát ještě lepším."